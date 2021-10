PER RIFLETTERE

“la Repubblica” è ormai diventato un giornale fazioso e illeggibile, generatore di ulteriori tensioni sociali per la partigianeria con cui diffonde le notizie. Oggi il TAR della Lombardia si è pronunciato sulla richiesta di sospensione della caccia presentata dagli animalisti contro la regione Lombardia (a giunta leghista).

Titolo: Caccia in Lombardia, il Tar boccia il calendario della Regione: divieto per tortore e pavoncelle, posticipo per le allodole. Gli animalisti: “Vittoria”. Segue un’intervista solo con le farneticanti asserzioni della Lac, la lega anticaccia, nessuna attenzione per le dichiarazioni delle associazioni della caccia. In sostanza il TAR ha bocciato le quattro richieste degli animalisti, accettando (a mio avviso giustamente) solo il divieto per quattro specie di scarso interesse venatorio (causa modestissima presenza sul territorio) e la chiusura al 20 gennaio anziché al 31 gennaio (per gli animalisti per molte specie, fra l’altro allevate e liberate dai cacciatori, si doveva chiudere il 29 novembre).

Checché se ne pensi della caccia, è preoccupante che un giornale nazionale sia così partigiano. Senza contare che nella pagina che ho aperto c’era il richiamo a un bell’articolo sulla famiglia di Luca Morisi: posso attaccare un avversario sulle sue debolezze personali (non politiche o con implicazioni politiche), ma perché coinvolgere la famiglia? Squallidi.

***

Gli oggetti d’amore sono il vero sale della vita.

NOVITÀ EDITORIALE – È disponibile il nuovo testo di Roberto Albanesi: COME LEGGERE LE ETICHETTE, un testo indispensabile per il consumatore attento che vuole sempre scegliere in modo consapevole; questo libro, infatti, fornisce, in modo chiare ed esaustivo, tutti gli strumenti per saper leggere, riconoscere e interpretare tutti i tipi di etichetta (alimentare, cura e bellezza, abbigliamento ecc.).

NOVITÀ – Una nuova esilarante raccolta: Indovinelli divertenti

IN PRIMO PIANO

I BEST SELLER

UN PO’ DI CULTURA

Mettetevi alla prova con la versione 2.0 del nostro Test di cultura generale. Molte domande sono state rese più facili perché ora si possono risolvere per esclusione (la risposta esatta e due molto poco credibili); se non sapete rispondere scegliete la risposta Non lo so per evitare di sbagliare ed essere più penalizzati nel punteggio finale.

PER DIVERTIRSI

Il portale albanesi.it non rappresenta una testata giornalistica, essendo aggiornato senza alcuna periodicità; non è quindi un prodotto editoriale (L. n. 62 del 7.03.2001). Abbiamo utilizzato immagini non coperte da copyright; in caso d’errore, se soggette a diritto d’autore, su opportuna segnalazione, le rimuoveremo.