Una raccolta di post divertenti che potrete condividere, magari giornalmente, sulla vostra pagina Facebook o sulle app di messaggistica per dare il buongiorno ai vostri amici cercando di strappar loro un sorriso. Si va dalla barzelletta più lunga ed elaborata alla battuta breve e fulminante; abbiamo anche riportato alcune battute di comici statunitensi che ci sono sembrate particolarmente brillanti.

Post divertenti da condividere su Facebook

Mentre si sta allenando coi suoi compagni, un giocatore di baseball nota un corteo funebre che passa lungo la strada a fianco del campo di allenamento. Dice allora ai compagni: “Ragazzi, perché non ci interrompiamo un attimo in segno di rispetto per la persona morta?”. Tutti acconsentono e si tolgono i berretti e si fermano in silenzio mentre il corteo scorre lentamente. Alla fine, passato il corteo, uno dei giocatori dice: “Certo che c’erano un sacco persone! Quella persona doveva essere davvero tanto amata”. Allora uno dei giocatori ribatte: “Eh sì… e pensare che avremmo fatto venticinque anni di matrimonio domani…”.

Una donna piuttosto bruttina esce di casa in vestaglia e ciabatte per andare a buttare il sacchetto dell’immondizia. Non appena vede il camion della spazzatura corre per raggiungerlo e buttare il suo sacchetto. Arrivata vicino camion, chiede all’operatore ecologico:

“Sono arrivata in ritardo?”.

L’operatore: “No, tranquilla signora, salti pure su!”.

Un uomo si attacca al telefono tutto agitato.

“Pronto dottore, mi aiuti la prego, mia suocera è stata morsa da un serpente!”.

“Ma guardi che io sono il veterinario…”.

“Sì, lo so… è il serpente che sta male!”.

Un uomo attraversa con l’automobile un incrocio stradale senza fermarsi allo stop. Poco dopo viene fermato da una volante di polizia: “Patente e libretto, prego! Mi spiace, ma devo farle la multa; non si è fermato allo stop!”.

Il conducente dell’auto cerca allora di giustificarsi: -“Sì, lo so agente, ha ragione, ma le giuro che non l’ho fatto apposta, e poi non c’era anima viva, non ho danneggiato nessuno; la prego, sia gentile, lasci correre stavolta!”.

Il poliziotto allora riflette un attimo e poi dice: -“Vabbè! Visto che mi ispira simpatia, voglio darle una possibilità di non prendere la multa: dal momento che sono un grande appassionato di indovinelli, gliene farò uno e se mi risponderà correttamente non le farò la multa”.

“OK, grande, ci sto!”.

“Dunque, siamo in una strada buia; a un certo punto vede in lontananza due fari che illuminano la strada: secondo lei che può essere?”.

“Che può essere??!?? Ma è facile! Un’automobile!!!”

“Eeeh!! Un’automobile!! Troppo generico!! Può essere una Renault, una BMW, una FIAT, una Mercedes… Mi dispiace, ma devo proprio farle la multa”.

Allora il guidatore, sentendosi preso in giro, dice: -“Senta, facciamo così, dato che è un appassionato di indovinelli, se vuole ne posso fare uno io a lei!”.

“Va bene, mi dica”.

“Allora, siamo in una strada buia e a un certo punto vede qua e là dei fuocherelli nella notte; secondo lei che può essere?”.

“Che può essere??!?? Ma è facile! Prostitute!!!”.

“Eeeh!! Prostitute!! Troppo generico!! Può essere tua madre, tua sorella, tua zia…”.

Un giorno Dio va a trovare Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre e dice loro:

“Adamo, Eva, ho due doni per voi. Il primo serve a poter fare la pipì in piedi e…”

Adamo interrompe Dio e gli dice: “Lo voglio io! Lo voglio io!!”.

Allora Dio gli dice: “Va bene Adamo, questo sarà il tuo dono”.

Allora Adamo, ebbro di felicità, comincia a correre in qua e là facendo la pipì in piedi.

Allora Eva dice: “Scusa Dio, ma l’altro dono cos’è?”.

“Il cervello, Eva, il cervello…”.

Un signore, noto per essere piuttosto tirchio, entra in un bar per fare colazione e comincia a fare delle domande al barista per capire quale sia la cosa meno cara da ordinare.

“Quanto costa un caffè?”.

“Un euro, signore”.

“Ok, una brioche?

“Anche la brioche costa un euro”.

“Ah, ho capito… E le briciole, quanto costano?”.

“Beh, le briciole non costano nulla!” risponde il barista.

“Perfetto! Allora me ne sbricioli una, per favore!

Una signora riceve una telefonata dal Pronto Soccorso:

Signora Rossi, venga subito in Pronto Soccorso, suo marito è stato colpito da un fulmine ed è molto grave?

Un fulmine? Ma come? Adesso sta piovendo?

Sì, piove molto forte.

Oh mio Dio! Ho tutti i panni fuori!!!

Le battute fulminanti che puoi condividere su Facebook e gli altri social

Quando decisi di lasciare Claudia Schiffer non le dissi niente, non una parola, non una lettera. Io sono fatto così, anche quando ci fidanzammo non glielo feci sapere. (G. Sormani)

Ho capito di essere invecchiato quando al mio compleanno tutti gli invitati si sono messi intorno alla torta per scaldarsi le mani. (George Burns)

Il sesso a 90 anni è come giocare a biliardo con una corda. (George Burns)

Tutte le mattine quando mi alzo leggo la colonna dei necrologi. Se il mio nome non c’è, faccio colazione. (George Burns)

Quando ero giovane io, il Mar Morto era solo malato. (George Burns)

Sono rientrato a casa e ho trovato Frank, il mio migliore amico, a letto con mia moglie. Gli ho detto: “Frank, io devo! Ma tu?”. (Billy Cristal)

L’aspettativa di vita farebbe un balzo da gigante se le verdure avessero un odore buono come quello della pancetta. (Doug Larson)

Ho detto al mio psicoanalista che tutti mi odiano. Mi ha detto di non essere ridicolo: non tutti mi hanno già incontrato. (Rodney Dangerfield)

Ho prestato a un tipo diecimila dollari per un’operazione di chirurgia plastica; ora non riesco a trovarlo − non so che aspetto abbia. (Rodney Dangerfield)

A mia moglie piace parlare durante il sesso. L’altra notte mi ha chiamato da un motel… (Rodney Dangerfield)

Non ho parlato con mia moglie per anni. Non volevo interromperla. (Rodney Dangerfield)

Quando ero piccolo fui rapito. I rapitori mandarono un biglietto ai miei genitori che diceva “Vogliamo cinquemila dollari o rivedrete vostro figlio”. (Rodney Dangerfield)

Ho cominciato la dieta… in due giorni ho perso 48 ore! (Anonimo)

Un uomo senza una donna è come il collo senza la cervicale. (William Claude Dukenfield)

Vado alle serate di beneficenza di tutte le religioni. Mi scoccerebbe rimetterci la vita eterna per una formalità. (William Claude Dukenfield)

Ci sono due modi per discutere con una donna. Nessuno dei due funziona. (Will Rogers)

L’hockey su ghiaccio è una forma di comportamento disturbato in cui si tiene il punteggio. (Doug Larson)

Il crimine non paga? E gli avvocati allora? (Will Rogers)

Quando morirò, voglio morire come mio nonno, che morì pacificamente nel sonno. Non urlando come tutti i passeggeri nella sua auto. (Will Rogers)

Il modo migliore per accendere un fuoco con due bastoncini è assicurarsi che uno di essi sia un fiammifero. (Will Rogers)

Una celebrità è una persona che lavora duramente per tutta la vita per il solo scopo di essere conosciuto, e poi indossa occhiali scuri per evitare di essere riconosciuto. (Fred Allen)

Non riesco a capire perché una persona debba impiegare un anno a scrivere un romanzo quando può facilmente comprarne uno per pochi soldi. (Fred Allen)

Se un qualunque quadro può essere duplicato in maniera tale da ingannare anche gli esperti, perché l’originale vale tanto? (George Carlin)

Per continuare a sorridere