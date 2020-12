Il successo di Vodafone nel campo della fibra ottica

La diffusione della nuova rete in Italia

L’anno 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti. Dal punto di vista dell’evoluzione tecnologica, soprattutto, si sta verificando un passaggio dalle reti tradizionali in rame a quelle in fibra ottica. L’Unione Europea, complessivamente, sta adottando questa nuova prospettiva, nello specifico ogni Paese in base ai propri strumenti e alle relative tempistiche. Il cambiamento è netto in tutta l’area comunitaria e l’Italia si contraddistingue per essere una tra le prime nella classifica per la diffusione delle reti a banda ultralarga. Tali affermazioni derivano dai dati che sono il risultato contenuto nel report New Fiber Market Panorama 2020, frutto dell’indagine effettuata dall’FTTH Council Europe. Questo report si focalizza sull’analisi dello stato delle reti nel mese di settembre 2019, constatando che il miglioramento rispetto all’anno precedente è alquanto palese poiché nel territorio europeo un totale di 39 reti FTTH ovvero FTTB hanno assicurato la connessione a 172 milioni di abitazioni con una percentuale di copertura che raggiunge circa il 50%. l’Italia, rispetto al 2018, ha registrato una serie di miglioramenti decisivi nel campo della fibra ottica, anche se non si può registrare lo stesso successo nel campo degli abbonati. Il nostro Paese si aggiudica il terzo posto nella classifica in Europa, preceduta da Spagna e Francia. In base ai dati analizzati dall’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM, aggiornati a dicembre 2019, emerge un quadro prospettico ove più della metà del mercato è dominato dalle reti in fibra ottica, con il 6,2 % di tipo FTTH, il 6,8 % di tipo FWA e il 39,7% delle connessioni fisse di tipo FTTC. Rispetto agli abbonati degli ultimi anni la percentuale è cresciuta superando la soglia del 45%.

Erzsébet Fitori, direttrice generale dell’FTTH Council Europe ha affermato che il fatto di avere a disposizione reti che permettano la connessione e navigazione ad alta velocità è essenziale non solo in periodi della pandemia. ma anche una volta tornati alla normalità poiché rappresenterà un nesso di rilevanza vitale per la ripresa dal punto di vista economico e per il passaggio nonché la trasformazione dell’economia tradizionale in una incentrata sull’ambiente e sulla sostenibilità.

Vodafone, protagonista della connessione ultra veloce

Tra le reti italiane, Vodafone è il primo operatore OLO presente sul mercato che ha una quota di crescita non solo sul piano della linea fissa, ma anche su quello che riguarda le linee di banda larga. Il vantaggio del cavo in fibra ottica sino all’abitazione rispetto a quello tradizionale in rame è collegato al fatto che il primo permette di trasportare molte più informazioni a una velocità di navigazione decisamente maggiore. Un altro aspetto positivo è l’assenza di interferenze di qualunque tipo.

Grazie alle offerte calibrate in base alle esigenze dei propri clienti, Vodafone offre, sia a chi è già cliente di Vodafone Fibra da tempo che a chi lo è da poco, la possibilità di visionare il meglio delle serie TV, dello sport e del cinema. Inoltre, in occasione delle festività natalizie, regala a tutti i clienti ben sei mesi del pacchetto cinema di Now TV, con oltre 1.000 film on demand e le prime visioni a pochi mesi dall’uscita dalle sale. Dal settimo mese il Pass Now TV Cinema si rinnova al prezzo di listino di 9,99 euro al mese, salvo disattivazione.

Le combinazioni per l’abbonamento sono più di una: si possono attivare solo la Fibra, Fibra e Wi-Fi portatile, Fibra e Mobile, Fibra e TV oppure solo il telefono fisso.

I vantaggi di Vodafone

L’offerta che riguarda la fibra non prevede costi di attivazione e inoltre si può disdire in qualunque momento. La navigazione è garantita fino a 1 Gigabit in FTTH sulla GigaNetwork Fibra. Il modem è dotato di Wi-Fi Optimizer, ossia un software intelligente che ottimizza la connessione di tutti i rispettivi dispositivi utilizzati. Per ottimizzare i parametri del Wi-Fi della Vodafone Station, il software impiega un periodo di training di circa dieci giorni, in cui apprende i consumi di ogni device collegato, incamerando dati a sufficienza per garantire a fine ciclo le impostazioni più adatte.

La Wi-Fi 6 Station ha una migliore velocità e stabilità di collegamento rispetto ai modelli precedenti, garantendo per ciascun dispositivo connesso una copertura in tutta l’abitazione e un irrisorio rischio di interferenze con le reti dei vicini. Le sue otto antenne e il BSS Colorin permettono una copertura fino a 120 device contemporaneamente, con elevate prestazioni in termini di durate delle batterie e in ambito di gaming.

Per quanto riguarda le chiamate da telefono fisso è previsto un piano tariffario di minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali.

L’attivazione può avvenire non solo in un punto vendita ma anche online; se si sceglie la seconda modalità è prevista la possibilità che si richieda la chiamata di uno dei rispettivi esperti che si occupi del procedimento. Per l’acquisto online sono previsti diversi metodi di pagamento, compreso l’addebito su conto corrente (IBAN) dell’intestatario della linea. Come ultima opzione si può anche telefonare al numero verde, indicato sul sito ufficiale, completamente gratuito.

Spedizione e assistenza

Il cliente riceverà la Vodafone Station a titolo gratuito in sconto merce a condizione che l’offerta rimanga attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi sarà tenuto alla restituzione della Vodafone Station; in caso di sua restituzione entro trenta giorni dalla disattivazione della linea, Vodafone provvederà ad addebitare un importo pari al valore del bene pari a settanta euro se il recesso è esercitato nei primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto mentre l’importo sarà di cinquanta euro se dal tredicesimo al ventiquattresimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

Vodafone monitora il tuo ordine, grazie al tracking tool si può controllare lo stato di attivazione dell’offerta e per trenta giorni è a disposizione il numero dedicato da chiamare per chiarire qualunque dubbio sull’attivazione o per eventuali domande. La spedizione è inclusa, quindi in attesa dell’installazione si riceverà tutto l’occorrente a casa, senza alcun costo aggiuntivo.

L’assistenza è garantita e raggiungibile mediante telefono, chat su Whatsapp, nell’area Fai da Te oppure mediante MyVodafone App: gli esperti risponderanno senza esitazione.