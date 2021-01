Lo smartwatch per i più piccoli: sicuro e innovativo

Novità davvero interessante e degna di nota nel mondo degli smartwatch, settore in costante evoluzione e dalle potenzialità ancora nascoste. Vodafone si accinge a lanciare sul mercato un modello decisamente interessante, realizzato appositamente per i bambini, grazie alla collaborazione proficua con Disney. Il nome di questo smartwatch è Vodafone Neo.

A seguire il progetto in prima persona è stato anche il famoso designer Yves Béhar con la collaborazione del suo staff di Fuseproject. Il suo contributo, infatti, è stato giudicato all’unisono dagli addetti ai lavori in maniera positiva, visto che ha arricchito il già eccelso talento e le competenze avanzate del team di prodotto di Vodafone Smart Tech.

Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di Vodafone Neo si confermano decisamente all’avanguardia, proprio come le funzionalità che, di fatto, risultano di buon livello. L’assistente Disney risulta ampiamente personalizzabile. Poi, si distinguono tutta una serie di sistemi di controllo che i genitori possono rendere effettivi con l’intento di salvaguardare la privacy e la sicurezza dei bambini che, di fatto, possono avvicinarsi ai sistemi di comunicazione digitale senza bisogno di correre inutili e, spesso, pericolosi rischi.

Innovazione e sicurezza si confermano due punti di forza di Vodafone Neo

Con questo smartwatch che debutterà a inizio 2021, Vodafone dà massima importanza all’innovazione e alla sicurezza. Questo valido orologio intelligente facilità lo svolgimento di svariate attività di routine, grazie anche alla presenza dell’assistente Disney. Chiamarlo in causa, infatti, non solo è molto utile, ma anche divertente. I genitori, poi, hanno l’opportunità di selezionare i contatti con cui i più piccoli possono comunicare.

Importantissimo è il parental control con cui i genitori hanno l’opportunità di gestire al meglio i tempi di utilizzo dello smartwatch, inibendolo in determinate fasce orarie (quando per esempio ci sono i compiti da fare).

Da notare che la SIM Vodafone Smart integrata in Vodafone NEO non è abilitata al traffico Internet. L’accesso ai social network, di fatto, risulta impossibile. Mediante questo dispositivo, i bambini hanno l’opportunità di chattare, videochiamare e di telefonare con un numero massimo di contatti fidati, pari a 9. Il salvataggio di questi ultimi viene effettuato direttamente all’interno della Smart App collegata. L’utilità di quest’ultima è notevole perché consente ai genitori di sapere l’esatta posizione dei bambini.

Il tempo, inoltre, può essere gestito sullo schermo, ricorrendo alla Modalità Silenziosa.

Tra le altre attività quotidiane che Vodafone Neo consente di impostare spiccano il settaggio di reminder e di eventi e gli obiettivi di movimento. Ottimo poi il contapassi che incoraggia i più piccoli a non fissarsi su uno stile di vita troppo sedentario, così come la calcolatrice e il calendario. Non manca la funzione meteo, valida per monitorare le previsioni e adattarsi di conseguenza al clima quando si è fuori.

Il comparto fotografico di questo smartwatch è un altro aspetto distintivo: la presenza di una fotocamera da 5 megapixel consente di scattare foto di qualità e simpatici selfie.

Spesso, per gli smartwatch si registra il problema dell’autonomia della batteria che, a detta degli utenti, dura sempre troppo poco: va considerato che essendo dispositivi di dimensioni contenute che sfruttano una miriade di funzioni, dato che il comparto hardware, a partire dal processore risulta particolarmente sollecitato, è quasi normale pensare ai continui surriscaldamenti e a un impiego limitato. Vodafone Neo, in quest’ottica, però, si conferma una piacevole eccezione, visto che l’autonomia di batteria in standby è pari a 48 ore.

Menzione speciale per quanto riguarda il design, curato davvero ai massimi livelli: basti pensare ai due cinturini che equipaggiano questo articolo. Il primo è disponibile nel formato tradizionale, mentre il secondo consente ai più piccoli di indossare l’orologio smart in obliquo. Il risultato è che la lettura dello schermo risulta decisamente più pratica.

Personalizzazione

La personalizzazione è un ulteriore tratto distintivo di Vodafone Neo. A fare la differenza sono in sostanza i diversi assistenti Disney a disposizione, come per esempio Darth Vader, Avengers, Baby Yoda, Minnie, Buzz Lightyear, Elsa e il Bambino, protagonista di The Mandalorian, l’ultima serie di Disney+ che ha incassato il successo della critica.

Con tutta probabilità, altri personaggi, poi, debutteranno nello strategico ruolo di assistente Disney, a seguito dell’update del software. Splendidi gli effetti sonori che, così come le attività a tema eseguite, cambiano in base all’assistente Disney selezionato.

Prezzo

Sono in molti a chiedersi quanto costerà questo smartwatch, destinato ai minori. Ebbene, Vodafone lo metterà sul mercato al vantaggioso prezzo di 199 euro. Per la connessione mensile, il costo ammonterà a 4,99 euro al mese.

Conclusioni

I genitori che desiderano far avvicinare i più piccoli all’universo digitale troveranno certamente Vodafone Neo un dispositivo valido, sicuro, divertente, personalizzabile, arricchito con tante funzionalità smart, utili per dare ai minori maggiore indipendenza sin da subito. D’altronde, Vodafone Neo è solo l’ultimo dispositivo appartenente alla gamma IoT dell’operatore londinese leader nell’ambito della telefonia fissa e mobile: il funzionamento di questa serie, nota come Designed and Connected by Vodafone, verte pressoché interamente sull’impiego della Vodafone Smart App. Quest’ultima ha il merito di rendere semplici le operazioni di configurazione e di personalizzazione, dando il via ad un vero e proprio ecosistema connesso e perfettamente funzionante, grazie alla presenza di una miriade di mobile app e agli svariati impieghi.

Per ottenere maggiori informazioni sull’uscita di questo smartwatch è bene registrarsi a quello che è considerabile a tutti gli effetti come un evento, collegandosi al sito internet di Vodafone e compilando l’apposito form, mediante l’inserimento di dati personali, quali nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare. La risposta dell’operatore telefonico dà informazioni più precise a riguardo.

Insomma, l’attesa per il debutto di Vodafone Neo inizia a farsi sentire.