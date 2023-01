Quale smartphone top di gamma acquistare nel 2023

Se uno dei vostri obiettivi per il 2023 era quello di acquistare un nuovo telefono e non l’avete ancora fatto, aspettate ancora un mese prima di fare una scelta. Perché i lanci tecnologici avverranno nella maggior parte dei casi, a febbraio. Nel prossimo mese, marchi famosi come Samsung e OnePlus presenteranno i loro telefoni di punta.

Il nuovo Galaxy di casa Samsung: S23

La nuova serie Galaxy di Samsung sarà presentata il 1° febbraio durante l’evento Galaxy Unpacked. Il Galaxy S23, il Galaxy S23 Plus e il Galaxy S23 Ultra sono le tre versioni che Samsung prevede di rilasciare. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 e alcuni dei più grandi display per smartphone attualmente disponibili sono previsti per tutte e tre le versioni.

Innovazione Made in China, i nuovi OnePlus, Realme e Xiaomi

OnePlus farà un annuncio importante il 7 febbraio, in concomitanza con il lancio del OnePlus 11. Il OnePlus 11 includerà un triplo schermo 5G. Il OnePlus 11 includerà una configurazione a tre fotocamere con regolazione Hasselblad e molto probabilmente sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 2. Inoltre, il tablet includerà una configurazione a tre fotocamere con regolazione Hasselblad. Inoltre, il tablet includerà uno schermo AMOLED curvo 2K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Realme è un’altra opzione e il lancio del Realme GT Neo 5 è previsto per l’8 febbraio. Avrà uno schermo OLED da 6,74 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

L’azienda tecnologica ha annunciato il debutto della serie 13 durante il MWC, che inizierà il 27 febbraio. È previsto il lancio di due smartphone dell’azienda: lo Xiaomi 13 e lo Xiaomi 13 Pro. Entrambi saranno dotati di un display AMOLED curvo e del più recente processore Snapdragon.

In ogni caso sono tutti e tre potenti e performanti telefoni su cui potete praticamente utilizzare qualsiasi applicazione, senza limitarvi a giocare semplicemente al fantastico ma ormai datato solitario online!

Aspettando le novità in casa Apple

Quali saranno le novità della serie iPhone 15 e quando arriveranno non possiamo ancora saperlo. Ma probabilmente, come ogni anno, il lancio del nuovo iPhone 15, successore naturale del 14, è previsto per l’autunno del 2023, probabilmente con quattro modelli, proprio come la serie iPhone 14. Sono previsti secondo indiscrezioni alcuni lievi ritocchi al design, ma niente di ancora certo. Per chi vuole acquistare un nuovo iPhone, ci sarà ancora un po’ di attesa.