Plafoniere moderne: scegliere la giusta tipologia per ogni ambiente

Le plafoniere sono oggi la tipologia di lampadario più diffusa in assoluto perché si adattano facilmente a ogni tipo di ambiente. I modelli dal design contemporaneo e moderno di sicuro sono quelli più di tendenza, essendo proprio questo lo stile per arredare la casa più scelto. Alla maggior parte delle persone, infatti, piacciono le linee semplici ed essenziali, dal carattere pulito, sofisticato ed elegante.

Le plafoniere moderne in vendita che si possono trovare oggi sono tante e si differenziano per tipologia, dimensione, tipo di luminosità, stile, materiali e colori. La scelta, per questo, non è affatto facile, ma trattandosi di prodotti che di solito ci si augura di non dover sostituire per lungo tempo, è bene farlo nel modo migliore, prestando attenzione alla qualità di quanto si acquista.

Per comprare le plafoniere od ogni altro tipo di lampadario è sempre opportuno rivolgersi a rivenditori che propongono articoli di alta qualità, capaci di adempiere al proprio compito al meglio e di durare a lungo. Per risparmiare è una buona idea quella di acquistare online ovviamente da e-shop specializzati in lampadari.

Come si sceglie una plafoniera moderna?

Sono tante le cose da definire per scegliere quella giusta fra le tante plafoniere moderne a disposizione al giorno d’oggi. Ci sono quelle che possono discretamente illuminare, ma anche quelle dal design particolare che possono decorare e rendere bello l’ambiente, tutto dipende un po’ dalle esigenze che si hanno. Una delle prime cose da valutare è proprio quella di capire quale sarà il compito di quel lampadario: emettere una luce diffusa o illuminare una zona precisa? Quanta intensità di luce occorre?

In un ambiente ampio si potranno inserire più fonti luminose, magari in un angolo o in un punto strategico della stanza oppure un solo e unico lampadario. La dimensione dello stesso dovrà adattarsi alle misure dello spazio in cui verrà inserito per non risultare né troppo “invadente”, né un elemento che si perde. Per quanto riguarda le forme: tutto dipende dal resto degli arredi o, forse ancor più, dai propri gusti. Lo stesso, di fatto, si può dire per il tipo di luce: calda, fredda o naturale. Anche se in realtà ci sarebbero delle regole ben precise.

Plafoniere “da soffitto” e plafoniere “da parete”

Le plafoniere sono luci ancorate normalmente al soffitto, ovvero attaccate al muro sovrastante la stanza. Quelle che talvolta sono definite “plafoniere da parete“, infatti, sarebbero in realtà le applique. Che altro non sono che luci somiglianti alle prime, ma che sono posizionate sulle pareti verticali ai lati della stanza.

Le “plafoniere da soffitto” possono avere differente capacità di illuminazione in base al modello e questo è sicuramente un fattore determinante per scegliere il prodotto corretto. Per esempio: nel caso della cucina o del soggiorno si scelgono di solito prodotti capaci di fare luce direttamente sul banco da lavoro o sulla tavola da pranzo. Per i bagni o la camera da letto si sceglieranno più facilmente plafoniere moderne che emettono luce diffusa in maniera più distribuita. Per la “zona relax” in soggiorno è uso comune selezionare un prodotto capace di illuminare in maniera discreta o inserire più punti luce da alternare in base alle esigenze del momento.

In questo secondo caso è possibile scegliere di mettere, anziché una plafoniera a soffitto o in abbinamento a questa, delle applique. Esse quasi sempre si installano a coppie o in numero maggiore, poiché da sole difficilmente riescono a costituire un punto luce completo.