Perché abbandonare Whatsapp

Da tempo ormai Facebook è sotto i riflettori per quanto riguarda la violazione della privacy degli utenti, spesso a fini meramente commerciali. Le numerose difese di Zuckerberg non sarebbero certo state sufficienti se Facebook non fosse il colosso che è.

Ormai è chiaro che Zuckerberg cerca di barcamenarsi fa crescita delle sue creature, aumento dei profitti e soddisfazione degli utenti, ma i vari obiettivi spesso sono fra di loro incompatibili.

Dal 7 gennaio WhatsApp ha inviato agli utenti una notifica con le nuove politiche sulla privacy. La notifica fa presente che, se le modifiche non verranno accettate, dal 15 maggio (originariamente era addirittura l’8 febbraio) i cambiamenti diventeranno effettivi e l’utente non potrò più usare WhatsApp.

L’assurdità della notifica sta nel fatto che WhatsApp renderà obbligatoria la condivisione di alcuni dati dei suoi utenti con Facebook per scopi commerciali: numero di cellulare, rubrica dei contatti, messaggi di stato e altre informazioni potranno essere resi noti agli investitori per il network pubblicitario del social e di Instagram, altra piattaforma di Zuckerberg.

Si deve notare che la condivisone c’era già su WhatsApp, ma si poteva disattivare con un’opzione nel menù delle impostazioni.

Da maggio diventerà obbligatorio condividere i dati con il colosso digitale Facebook.

Detto questo, c’è chi tenta di salvare la scelta di Zuckerberg con argomenti pretestuosi e logicamente insignificanti:

poiché si utilizza la crittografia end-to-end, i messaggi e i file scambiati su WhatsApp sono visti solo dal mittente e dal destinatario. WhatsApp continuerà a non leggere le nostre conversazioni.

In Italia e in Europa vige il Gdpr, il Regolamento generale per la protezione dei dati personali che impedisce alle aziende, ovunque esse siano allocate, di usare le informazioni sensibili degli utenti raccolte in maniera automatizzata. Per questo il nuovo contratto d’uso di WhatsApp non prevede nella UE la voce che riguarda la condivisione e l’integrazione dei dati personali con Facebook per scopi commerciali.

Il vero punto è che, appena può (leggasi non viene bloccato) Zuckerberg continua a infischiarsene della privacy a scopi meramente commerciali.

Lo scopo di Zuckerberg potrebbe essere comunque accettabile in un’ottica puramente commerciale, ma diventa risibile quando lo stesso vuole usare le sue piattaforme con finalità etiche e/o sociali come è accaduto durante la recente campagna presidenziale americana. Anche molti agguerriti avversari del presidente uscente (in Italia ricordiamo per esempio Antonio Polito) hanno condannato duramente la censura di Zuckerberg.

Perché scegliere Telegram (o Signal)

Il motivo è semplice: se hanno il monopolio, giganti come Facebook fanno paura e si devono considerare antidemocratici.

Per esempio, anche Google negli ultimi tempi ha abbandonato i suoi tradizionali (imparziali) algoritmi SEO per affidarsi alla censura umana in particolari settori.

Ormai possono condizionare la vita sociale e politica di un Paese; una volta c’erano tanti giornali, oggi praticamente sostituiti da pochi social media che concentrano sempre più il potere di controllo della società.

Attualmente:

WhatsApp è stata scaricata più di 5 miliardi di volte.

di volte. Telegram è stata scaricata più di 500 milioni di volte ed è al quarto posto della classifica delle app attualmente più scaricate.

di volte ed è al posto della classifica delle app attualmente più scaricate. Signal è stata scaricata più di 10 milioni di volte, ma attualmente è la app più scaricata.

Ovviamente la “sana” battaglia commerciale è solo all’inizio. Si diffondono notizie che i concorrenti di WhatsApp sarebbero a rischio hacker. Per Telegram (che utilizza la tecnologia People Nearby che consente alle persone geograficamente vicine di connettersi) un hacker potrebbe conoscere il nostro indirizzo di casa. Ben poca cosa (e probabilmente facilmente risolvibile in tempi brevissimi) rispetto alla gestione dei nostri dati da parte di Facebook. Inoltre, è necessario sempre distinguere fra il comportamento poco etico di un criminale e quello eticamente discutibile di chi eroga il servizio che stiamo usando.

Cos’è Telegram

Telegram è un’app di messaggistica istantanea freeware resa disponibile a partire dal 2013 dalla società Telegram LLC, una società a responsabilità limitata fondata dai fratelli russi Pavel e Nikolai Durov che nel 2006 avevano dato vita a Vkontakte, una piattaforma simile a Facebook, ma in cirillico.

Telegram è nota al grande pubblico come la più agguerrita concorrente di Whatsapp, attualmente l’app di messaggistica istantanea maggiormente utilizzata al mondo. Come Whatsapp e Signal (l’app di messaggistica che sta sempre più facendo parlare di sé in questo inizio d’anno), Telegram consente lo scambio, tra due utenti o tra gruppi più o meno numerosi, di messaggi di testo, messaggi vocali, file multimediali (video, file musicali ecc.), documenti di vario tipo (pdf, docx, xlsx, txt ecc.), immagini in vari formati ecc.

Telegram non ha avuto vita facile in questi anni; a dispetto del suo grande successo di pubblico, il governo russo ne ha bandito l’utilizzo in patria perché la società si è sempre rifiutata di fornire alle autorità le chiavi di cifratura dei messaggi. Sembra però che le autorità governative stiano considerando la possibilità di rimuovere, in tempi ragionevoli, il divieto all’uso della app.

Dal momento che Telegram è fornita gratuitamente, la società gestita dai Durov si sostiene economicamente grazie agli introiti pubblicitari di Vkontakte.

L’attenzione alla tutela della privacy degli utenti è stato forse il fattore che ha determinato il grande interesse verso Telegram; Whatsapp, infatti, specialmente dopo la sua acquisizione da parte di Zuckerberg, è sempre stata piuttosto “chiacchierata” da tale punto di vista e, negli ultimi tempi, dopo l’aggiornamento della sua policy sulla privacy, l’interesse verso Telegram e Signal (il nuovo astro nascente) si è moltiplicato a dismisura e tutti i principali mezzi di informazione hanno dato molto risalto alla notevole perdita di utenti che in queste ultime settimane sta colpendo l’app gestita da Facebook.