Milano è la città più digitalizzata anche per le onoranze funebri!

Milano non è soltanto la capitale mondiale della moda, dell’arte e del design ma è anche quella più proiettata, rispetto al resto del territorio nazionale, verso il futuro nel settore delle onoranze funebri. In città, tante aziende hanno compreso l’importanza del web e dei social media per farsi conoscere dai futuri clienti, per raccontare la loro storia e per promuovere prodotti o servizi. Internet si è trasformato in un fondamentale canale di comunicazione con gli assistiti, evitando il bisogno per questi ultimi di recarsi presso la sede operativa quando necessitano di una consulenza o di un preventivo sui costi. Nelle aziende milanesi, l’intelligenza artificiale si fonde perfettamente con il fattore umano che è immancabile per dubbi o chiarimenti in caso di lutti. Secondo i dati raccolti da Lastello, sono in tantissimi a richiedere un preventivo online per un servizio di onoranze funebri a Milano, un dato piuttosto incoraggiante per gli operatori del settore. Si registra poi una forte richiesta, proveniente da imprese ed enti, di giovani ingegneri informatici da inserire nell’organizzazione per la gestione di siti web e per la programmazione di app.

Valutare i preventivi online in maniera semplice

Tutti coloro che abbiano subito la perdita del padre, della madre, del nonno oppure della nonna nei pressi di Milano e non vogliono o non possono perdere tempo nella ricerca dell’agenzia funebre con il migliore rapporto qualità-prezzo, possono fare affidamento su Lastello e sulle sue speciali tecniche di comparazione. Al giorno d’oggi, si contano ben 17 ditte partner nella sola città metropolitana che hanno deciso di dare fiducia ad un gruppo di giovani informatici laziali e sono state ampiamente ripagate. Ognuna di esse dispone di un breve spazio per raccontare la propria biografia, le attività svolte e i servizi offerti così da familiarizzare con i consumatori. Un elemento grandioso tanto per gli operatori economici quanto per i clienti è rappresentato dalle recensioni, lasciate da coloro che hanno vissuto un rapporto di collaborazione con la ditta. In buona sostanza, esse ripercorrono l’intera esperienza positiva o negativa. Il sito web e l’app, dunque, si comportano come veri e propri aggregatori di preventivi che in modo chiaro e semplice definiscono il costo complessivo per l’organizzazione del rito funebre. Questo viene valutato come il metodo migliore per un sensibile risparmio sul prezzo. Un servizio di valutazione gratuito che può essere attivato in qualsiasi momento della giornata.

I criteri da ricordare quando si sceglie un’agenzia funebre

Nella prassi, sono stati elaborati una serie di criteri da tenere in considerazione quando si è alla ricerca di un’agenzia funebre per l’organizzazione del rito. La ditta deve essere sempre reperibile attraverso i contatti visibili sul sito e nei locali dell’operatore. Il preventivo online deve riportare sempre il costo legato alla singola operazione. Una carrellata di foto o video per presentare i servizi offerti, i mezzi a disposizione e il personale chiamato ad intervenire il giorno della celebrazione del funerale è d’obbligo. In molte occasioni, viene richiesta anche la capacità di adattarsi alle specifiche esigenze del cliente.