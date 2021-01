Su diversi media è comparsa la recensione di Lumen, un mini-dispositivo (il cui costo è attorno ai 300 dollari) che servirebbe a gestire il proprio metabolismo.

Il condizionale è d’obbligo perché, come vedremo, sono tante le perplessità che Lumen fa nascere a un esame approfondito. Occorre però distinguere fra le informazioni offerte dal produttore e quelle offerte dai giornali che le hanno riprese, passando dalla seminformazione per arrivare a vere e proprie fake news.

Cosa dice il produttore – Cominciamo con il dire che il titolo della home page del sito è corretto: “Lumen knows if your body is using fats or carbs for fuel” (Lumen sa se il vostro corpo sta usando grassi o carboidrati come carburante). Il fulcro del problema è quell’or che come vedremo è stato da tanti travisato.

Ecco la traduzione del resto della presentazione (che è molto scientifica e accurata).

Inizia con un respiro – Lumen è il primo dispositivo portatile al mondo in grado di misurare con precisione il metabolismo. Una volta disponibile solo per i migliori atleti, negli ospedali e nelle cliniche, i test metabolici sono ora disponibili per tutti.

Nessuna scoperta scientifica, solo una nuova tecnologia – Lumen utilizza un sensore di CO 2 e un flussometro per determinare la concentrazione di CO 2 con un solo respiro. Il valore indica il tipo di carburante che il tuo corpo sta usando per produrre energia. La tecnologia utilizzata nei laboratori è ora a portata di mano (nell’immagine tratta dal sito il funzionamento).

Sblocca il tuo metabolismo – La concentrazione di CO 2 viene misurata utilizzando un’unica respirazione, che viene eseguita inspirando un volume fisso di aria (variabile per ogni individuo) attraverso Lumen, trattenendolo per 10 secondi ed espirando completamente.

Come si misura il metabolismo? – Prima di Lumen, l’unico modo per misurare il tuo metabolismo era in un ospedale o in una clinica con un test, costoso e dispendioso in termini di tempo, noto come RER. Lumen utilizza RER come punto dati principale per portare la stessa misurazione in un ambiente domestico misurando la CO 2 nel respiro attraverso il sensore e il flussometro, in base alla metrica RER.

Precisione in tempo reale – La tecnologia di Lumen è stata scientificamente provata per misurare accuratamente l’utilizzo di carburante metabolico rispetto al gold standard (RER) per la misurazione del metabolismo in più studi di convalida.

Tutto corretto. Poi, purtroppo, per monetizzare, anche il sito del dispositivo scade nel commerciale raccomandando l’acquisto di un piano che fornisce consigli nutrizionali personalizzati e indicazioni quotidiane su sonno, dieta, esercizio fisico e altro ancora. Il piano è basato su una discutibile dieta low-carb che è una delle tante strade che vengono vendute a chi vuole dimagrire con soluzioni semplicistiche.

Cosa dicono i media – Non sembrava vero a tanti giornalisti non appena vista la parola metabolismo: allora Lumen serve per dimagrire! Un’estensione arbitraria e praticamente priva di spessore scientifico. Per tre motivi:

Siccome misura un solo parametro, Lumen ci dice se stiamo bruciando molti carboidrati. Quindi ci dice se stiamo bruciando grassi o carboidrati e non quanto degli uni e quanto degli altri, visto che a scopo energetico (soprattutto negli sforzi prolungati) l’atleta brucia anche le proteine. Fin qui il peccato è veniale perché, se ottengo che sto bruciando per l’80% carboidrati, stimare per differenza che il resto sono grassi (20%) è sufficientemente preciso, a meno che non stia correndo una maratona. Purtroppo, poi, i giornalisti si scatenano e insinuano nel lettore l’idea che per dimagrire “occorre bruciare i grassi” mentre qualunque studente preparato in scienze dell’alimentazione sa che è il bilancio globale della giornata fra calorie assunte, calorie bruciate, attività sportiva ecc. (si veda Sport per dimagrire). Il dispositivo per il “comune mortale” è del tutto inutile perché su ogni libro di fisiologia si indica la percentuale di carboidrati bruciata durante una determinata attività di una persona sana (guardare la tv, camminare ecc.).

A chi serve Lumen

Fatto salvo che non serve per un dimagrimento sano e duraturo nel tempo, Lumen serve per: