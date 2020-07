Sono in continuo aumento le famiglie che scelgono di avere una lavastoviglie, per cercare di alleggerire le tante incombenze quotidiane.

Anche le lavastoviglie – rileva Daniele Longo, progettista che scrive per Reviewbox – fanno parte di quei prodotti che vengono inclusi nella categoria dei Grandi elettrodomestici (+21,4% di vendite lo scorso anno e oltre un terzo dei consumatori che dimostra una propensione all’investimento in beni durevoli nei prossimi mesi, spinti anche dal bonus fiscale del 50%), la cui domanda è in ascesa per la propensione degli italiani a investire nell’acquisto di beni durevoli. Un ulteriore incentivo è dato dai bonus fiscali, che permettono di detrarre una parte del costo di acquisto in sede di dichiarazione dei redditi.

Chi l’ha inventata

La necessità è la madre dell’invenzione, ed è certamente vero per la lavastoviglie. Nel 1886, la statunitense Josephine Cochran stava cercando un modo più veloce per lavare i piatti e farlo rompendo meno stoviglie. Fu così che inventò la prima lavastoviglie meccanica per pulire i piatti anziché sciacquarli. Ha depositato un brevetto e ha continuato a creare la propria azienda, che oggi conosciamo con il nome di KitchenAid.

La lavastoviglie di Josephine era meccanica e richiedeva agli utenti di girare una manovella, ma nonostante ciò l’operazione era ancora più veloce di lavare i piatti a mano. Le lavastoviglie di oggi sono molto più high-tech e includono funzionalità che Josephine probabilmente non avrebbe mai nemmeno immaginato. Conoscere queste opzioni aiuterà a scegliere la lavastoviglie migliore per le proprie esigenze.

Lavastoviglie portatili, da incasso o a cassetto

Il primo passo è decidere quale tipo di apparecchio si desidera. Le lavastoviglie da incasso sono di gran lunga le più popolari e offrono la maggiore scelta; in genere posizionate in modo permanente in uno spazio dedicato sotto il piano di lavoro della cucina. La larghezza standard si aggira intorno ai 60 cm, ma esistono anche lavastoviglie da incasso da 45 cm (in genere preferite da single oppure per allestire i camper).

Le lavastoviglie portatili sono un’altra opzione e funzionano bene quando si noleggia o non si dispone di abbastanza spazio per la struttura da incasso. Queste unità autoportanti sono disponibili su ruote, così da avvicinarle al lavandino della cucina, agganciare un tubo flessibile al rubinetto del lavandino e quindi collegare la lavastoviglie a una presa elettrica.

La terza scelta è la lavastoviglie a cassetto. Disponibile anche in versione mini, per usarla è sufficiente aprirla come un cassetto e caricare i piatti all’interno. Data la loro natura compatta, la maggior parte delle pentole e teglie per il forno a legna non entrano nel cassetto (tant’è vero che la scelta sul mercato è limitata a pochi modelli).

Cestello e ripiani

È molto utile avere ripiani interni regolabili. Alcune lavastoviglie consentono di sollevare o abbassare l’intero cestello per ospitare pentole e casseruole di grandi dimensioni. Altre lavastoviglie dispongono di “denti” che si piegano in piano per fare spazio a piatti più grandi, e alcune consentono di rimuovere completamente i denti. La cosa migliore è poter abbassare i denti/getto d’acqua. Le lavastoviglie con questa funzione hanno due o tre potenti getti d’acqua nella parte inferiore posteriore della vasca. I denti davanti a questi getti si ripiegano e si allontanano, permettendo di mettere i piatti con residui di cibo e di usufruire di più potenza del getto.