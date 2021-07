La top 5 dei robot aspirapolvere secondo la guida di migliorirobot.it

La scelta di un robot aspirapolvere deve tener conto di diversi fattori, indispensabili affinché il modello acquistato riesca a soddisfare i criteri e le esigenze del singolo acquirente. Proprio per questo motivo migliorirobot.it ha redatto una guida per la quale sono stati recensiti ben 258 modelli di robot aspirapolvere, integrando diversi criteri di scelta, che vanno dalle caratteristiche alle funzionalità al rapporto qualità-prezzo.

È importante sottolineare che migliorirobot.it non è un e-commerce, non è perciò interessato alla vendita dei prodotti: le sue recensioni sono obiettive e affidabili, poiché seguono un processo di testing direttamente svolto su ogni modello recensito.

I primi due modelli secondo la classifica di migliorirobot.it

Tra tutti i modelli della guida – suddivisa e organizzata per marche e case di produzione – migliorirobot.it ne ha selezionati alcuni che si distinguono e spiccano rispetto agli altri per caratteristiche precise.

Il primo tra questi è il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T8AIVI. Si contraddistingue innanzitutto per completezza, poiché funziona sia da aspirapolvere che da lavapavimenti. È dotato di 4 spazzole laterali che, insieme al filtro HEPA, raccolgono e rimuovono totalmente la polvere e lo sporco, riuscendo a trattenere fino al 99% delle polveri sottili per evitare che queste vengano nuovamente rilasciate nell’ambiente.

Per quanto riguarda invece il lavaggio dei pavimenti, questo viene eseguito grazie ad un panno in microfibra – fornito in dotazione insieme al robot – e sfruttando il sistema di vibrazione di OZMO pro per la detersione professionale di qualunque superficie, che sia particolarmente sporca o piuttosto delicata.

Tra le caratteristiche più apprezzate, anche la leggerezza del modello e l’impiego della tecnologia più avanzata, tra cui rientrano il sensore laser DToF, progettato per evitare l’urto con ostacoli o suppellettili, e la memorizzazione di mappe personalizzate nella scheda interna. È, inoltre, compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google Home ed è configurato ad un’applicazione smartphone sia iOS che Android. Dispone di una telecamera integrata che consente di monitorare l’attività del robot aspirapolvere anche da remoto.

Per quanto riguarda le caratteristiche estetiche e strutturali: presenta un diametro di 42 centimetri e un’altezza di 19,3 centimetri e raggiunge una Potenza di 1200 W. È estremamente silenzioso e la durata di autonomia della batteria arriva fino a 90 minuti, mentre il tempo impiegato per la ricarica è di circa 6 ore, ritorna autonomamente alla base di carica e segnala quando il contenitore è pieno.

Il secondo modello di robot aspirapolvere nella guida di migliorirobot.it è Deebot OZMO 950. Consigliato fortemente per il rapporto qualità-prezzo: dispone, infatti, di una programmazione tecnologica tra le più avanzate e di tutti i comfort che ne conseguono riuscendo comunque a proporsi sul mercato con un prezzo più accessibile rispetto ad altri modelli. Utilizza sensori che gli assicurano la percezione degli ostacoli e del vuoto e garantisce una memoria molto precisa capace di registrare nel dettaglio la mappatura delle zone da pulire, anche se disposte su più livelli.

Con la sua forma a disco, ha un diametro di 35 centimetri e un’altezza di 9,3 centimetri, adatta per passare senza difficoltà sotto ai mobili; il peso, invece, rimane inferiore ai 6 chili. Riesce a raggiungere tutti gli angoli e i punti più difficili in cui pulire, grazie all’istallazione di un sensore laser che, misurando le distanze, riesce a valutare quale sia la modalità di avvicinamento e pulizia migliore. È programmato in maniera tale da riuscire ad alzarsi fino a due centimetri per passare sopra gli oggetti di piccole dimensioni, senza interrompere le pulizie, e riconoscere la presenza di tappeti.

Una delle funzionalità più avanzate e comode è sicuramente il lavaggio dei pavimenti, i quali vengono aspirati e lavati, di fatto, contemporaneamente perché il robot effettua le due procedure in un unico passaggio. Per quanto riguarda l’aspirazione, invece, questa può avvenire regolando 3 diverse velocità e intensità: la potenza massima permette di aspirare fino al 150% di polvere in più rispetto alla modalità standard. La durata di autonomia è particolarmente lunga, raggiunge infatti i 200 minuti e attraverso l’applicazione Ecovas Home – connettendo il robot al WiFi domestico o agli assistenti intelligenti Amazon Echo, Alexa e Google Home – può essere controllato da remoto.

I tre migliori modelli per rapporto qualità-prezzo

Nella top 5 dei modelli di robot aspirapolvere, migliorirobot.it inserisce anche tre robot che si contraddistinguono per la vantaggiosità del rapporto qualità-prezzo. Sono infatti tre modelli che presentano una funzionalità elevata, ma un prezzo piuttosto competitivo in relazione alle caratteristiche offerte. Tra questi il primo è Neato Robotics Botvac D7, probabilmente il meno economico rispetto agli altri due, ma certamente dotato di scheda tecnica e sistemi di filtraggio di alto livello, che gli consentono di effettuare prestazioni eccellenti.

Per quanto riguarda la fisionomia estetica e i dettagli della struttura, questo modello ha un’altezza che non raggiunge i 10 centimetri e una larghezza di 32. Presenta una forma abbastanza inusuale (nella parte frontale è rotondo e nella parte posteriore rettangolare), per contenere le dimensioni del serbatoio. Grazie alla sua forma e alle sue ridotte dimensioni riesce a muoversi anche all’interno di ambienti che presentano molti mobili e accessori di arredo.

L’ottimo livello di funzionalità è garantito da molteplici fattori: la spazzola laterale formata da 5 baffi, la bocchetta aspiratrice (con altezza regolabile in base alle superfici da trattare) posizionata sul retro e dotata di una spazzola per agevolare la raccolta dello sporco sul pavimento, nonché un’elevata potenza di aspirazione.

L’altezza e il movimento subiscono dei cambiamenti in relazione al pavimento da trattare, per cui le due grandi ruote siliconate situate al centro e le due piccole rotelle sferiche regolano la loro altezza in funzione della tipologia di pavimento da igienizzare (resina, marmo oppure moquette). Le ruote, inoltre, sono tacchettate e siliconate in modo tale da offrire un’aderenza maggiormente stabile e sicura, ma al tempo stesso non elettrostatiche così da non raccogliere peluria e non rischiare il blocco.

La mappatura degli spazi da pulire viene sempre aggiornata, sulla base del confronto con quelle precedenti per valutare la necessità di modifiche durante il percorso. In fase di programmazione è possibile impostare la funzione di pulizia per zone, funzione particolarmente utile in ambienti molto grandi, per i quali è importante valutare con maggior attenzione il livello di autonomia delle batterie.

Anche Neato Robotics D650 Pet Edition è predisposto e progettato secondo la tecnologia più avanzata, in questo caso quella di LaserSmart, pensata per un dettagliato scansionamento degli spazi e l’ottimizzazione delle operazioni di pulizia. I laser vengono utilizzati per illuminare l’ambiente e procedere alle pulizie durante la notte e non urtare contro eventuali ostacoli.

Su questo modello è stato montato un motore per l’aspirazione molto potente, che gli consente di raggiungere prestazioni di igienizzazione elevate. Anche il design è curato nei minimi dettagli: la forma a D gli consente di arrivare nei punti più scomodi e pulire a fondo anche laddove gli aspirapolvere tradizionali non riescono ad arrivare, aspirando perfettamente anche i peli di animali e i detriti più piccoli.

La durata della batteria si protrae oltre le due ore per ciclo di ricarica e al termine dell’autonomia ritorna automaticamente verso la postazione di ricarica (il cui tempo massimo è di 1,5 ore). Come il modello presentato precedentemente, anche Neato Robotics D650 Pet Edition dispone di software che si aggiorna periodicamente. Tra le caratteristiche da tener presente anche il diametro di 33,6 centimetri, l’altezza di 10, un peso di 3,4 chili e la Potenza di 61 W.

Infine, Ecovacs Deebot OZMO 920, secondo la guida di migliorirobot.it, rappresenta il faro dell’innovazione tecnologica per quanto riguarda il meccanismo di funzionamento automatico, Smart Navi 3.0 Laser. Le zone e i perimetri da pulire vengono mappati tramite una serie di raggi laser presenti all’interno del pacchetto hardware.

Supplisce sia alla funzione di aspirazione sia a quella di lavaggio dei pavimenti, disponendo di un serbatoio che raccoglie fino a 240 ml d’acqua e di spazzole in dotazione, che aderiscono bene al pavimento, garantendo una pulizia profonda e curata. Ad esempio, sui tappetti la potenza dell’aspirazione viene raddoppiata e il basso profilo delle scocche consente una pulizia accurata dello spazio sottostante i mobili come armadi, scrivanie e pareti attrezzate.

Sotto il profilo puramente tecnologico, questo modello di robot aspirapolvere può essere collegato ai vari dispositivi informatici tramite app e risponde ai comandi vocali di Alexa e Google Assistant, così da gestirne e monitorarne l’attività anche da remoto. Tramite l’applicazione di riferimento disponibile sia per iOS che per Android, ad esempio, si può gestire il flusso dell’acqua indispensabile per lavare il pavimento.

Una volta terminata la ricarica, torna autonomamente alla base di carica – dove dopo 3,5 ore è pronto per riprendere le pulizie – presenta, infine, peso e dimensioni ridotte (diametro di 33 centimetri, altezza di 7,8 e peso di 5,9 chili) e una potenza di 40 W.