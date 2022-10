Internet casa: navigare alla massima velocità grazie alla fibra ottica

Nel processo di digitalizzazione che sta interessando il Paese, la fibra ottica gioca un ruolo chiave, non solo perché sta contribuendo a cambiare il modo di intendere la connettività ma anche perché sta dimostrando di essere in grado di supportare efficacemente le continue evoluzioni digitali.

Il motivo è legato al fatto che questa tecnologia in genere non viene penalizzata da dispersioni, non è influenzata dalle condizioni atmosferiche esterne e non è soggetta a eventuali disturbi elettromagnetici, come può capitare invece con l’ADSL.

Per tutte queste ragioni, la fibra ottica al giorno d’oggi rappresenta la soluzione ideale anche per la connessione domestica, anche grazie all’ampio ventaglio di offerte internet casa attualmente disponibili sul mercato con cui è possibile navigare a fronte di prezzi piuttosto vantaggiosi.

Internet casa: perché optare per la fibra ottica?

La fibra ottica permette di trasmettere grandi quantità di dati navigando a velocità elevate di upload e download, così da ottimizzare i tempi di un gran numero di operazioni.

Per esempio, oggi con la banda ultra larga si può scaricare un film da 2GB in 8 secondi, un album fotografico da 1,2GB in 5 secondi e un brano musicale in soli 2 secondi.

La fibra ottica permette anche di beneficiare dello streaming senza buffering, della condivisione immediata di contenuti su social network e dell’esecuzione di videochiamate nitide e prive di interruzioni; consente di giocare online senza tempi di latenza, di sfruttare al massimo le tecnologie che rendono la casa smart e di inviare e ricevere file di qualunque dimensione, favorendo la fluidità delle operazioni anche nel caso in cui a connettersi alla linea siano più dispositivi.

Senza contare che optare per la fibra ottica può rivelarsi conveniente anche dal punto di vista economico. Attualmente, infatti, è possibile sottoscrivere contratti bundle, con cui richiedere questa tecnologia insieme con altre utenze domestiche, così da beneficiare di tariffe più vantaggiose.

A questo proposito, tra le opportunità più interessanti del momento è possibile annoverare le offerte fibra Sorgenia, che permettono di abbinare internet casa alla fornitura di luce, di gas oppure di luce e gas. La sottoscrizione può essere effettuata direttamente online, senza costi di attivazione.

Le diverse tecnologie per la fibra ottica presenti in Italia

La fibra ottica si contraddistingue per le diverse architetture di rete che possono supportarla.

In particolare, le più comuni sono la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet) e quella FFTH (Fiber To The Home), quest’ultima in grado di offrire le prestazioni più performanti. La presenza di queste infrastrutture al momento non è ancora uniforme su tutto il territorio italiano, motivo per cui quando si opta per la fibra ottica è fondamentale verificare la copertura della propria zona, per sapere da quali tecnologie si è serviti.

Nelle aree raggiunte dalla fibra FTTH, per esempio, Sorgenia permette di navigare da casa a una velocità di 2.5 Gbps in download. Nelle zone attualmente coperte solo dalla tecnologia FTTC, in ogni caso, la digital energy company mette a disposizione una connessione che permette di raggiungere 200 Mbps di velocità.

Una rivoluzione ancora in corso: quale futuro con la fibra ottica?

La diffusione della fibra ottica in ambito domestico è la naturale conseguenza di una società sempre più interconnessa, in cui questa tecnologia sta diventando sempre più centrale anche all’interno della Pubblica Amministrazione e in moltissimi settori professionali.

Senza dubbio, anche il nostro Paese sta andando incontro a un futuro all’insegna della banda ultra larga, in cui la formazione a distanza e lo smart working assumeranno un rilievo sempre maggiore, i servizi pubblici saranno digitalizzati e sempre più centri urbani saranno caratterizzati da spazi aperti con il wi-fi pubblico.

Si tratta di un futuro promosso anche a livello governativo, con lo Stato che ha istituito la Strategia Nazionale per la Banda Ultra Larga per raggiungere in tutta Italia la connettività di almeno 1 Gbps entro il 2026.