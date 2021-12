I software per la gestione della contabilità: cosa sono e come funzionano

Le aziende, grazie allo sviluppo costante della tecnologia, hanno a disposizione strumenti sempre più utili e performanti. Sono ormai lontani gli anni in cui la carta, le calcolatrici o semplici programmi di scritturazione avevano un ruolo centrale nell’economia dell’organizzazione. Si pensi per esempio ai cosiddetti software contabilità, ovvero, particolari sistemi informatici che permettono a chiunque di gestire nel miglior modo possibile i propri dati contabili, in modo da ridurre al minimo eventuali possibilità di errori o di incongruenze.

A cosa serve il software per la contabilità?

Come sopra brevemente accennato, i programmi per gestire la contabilità aziendale hanno un ruolo sempre più importante nella vita delle imprese. La presenza del cosiddetto “cruscotto”, infatti, permette al soggetto professionista di tenere sotto controllo l’andamento dei rapporti con la clientela, l’avanzamento dello stato dei lavori, i vari indici di performance, realizzare in modo automatico eventuali analisi e benchmarking e molto altro ancora. In parole povere, il software contabilità si occupa del piano dei conti, grazie all’integrazione con la gestione fiscale, indicando le percentuali di deducibilità per poter calcolare l’Irap e le imposte dirette. Inoltre, per quanto concerne le registrazioni di prima nota iva e non iva, il software contabile permette di effettuare le registrazioni. Ancora, un software contabile consente di gestire le causali iva, ed i diversi adempimenti ad essa correlati, come le liquidazioni periodiche ed i versamenti dovuti. Per quanto concerne i saldi di bilancio, questi programmi permettono di caricare i saldi di bilancio e di importare anche da file XBRL. Permette anche il calcolo automatico di ratei e risconti, attivi e passivi, di consultare i prospetti contabili raggruppati secondo alcuni criteri. Per le società di capitali, il software contabilità è particolarmente utile anche per calcolare in maniera automatica le tasse annuali da versare sui libri sociali e del contributo per l’iscrizione sul Registro delle Imprese, a favore della Camera di Commercio.

Come scegliere un software contabile

Scegliere un software contabilità può sembrare molto semplice, in realtà non tutti i programmi presenti sul mercato sono uguali. Pertanto, se non si hanno alcune conoscenze del settore si corre il rischio di acquistare un prodotto non utile, o comunque necessario, per le proprie esigenze aziendali. Onde evitare tutto questo, è sempre consigliabile considerare solamente i dettagli importanti, valutando non solo le necessità del proprio business, ma anche le competenze di chi dovrà utilizzarlo. Altri fattori da controllare sono: la licenza, i servizi di assistenza offerti per un utilizzo ottimale del software, la possibilità di personalizzare il software o meno (indispensabili in caso di modelli di business più complessi, ma forse poco utili nelle aziende più semplici). Inoltre, è preferibile utilizzare una versione dimostrativa del programma, così da avere la certezza di aver scelto il software migliore in base alle proprie esigenze. Naturalmente per poter scegliere il miglior software per gestire la contabilità bisogna valutare attentamente quelle che sono le esigenze specifiche della propria azienda, solo così si potrà effettuare una scelta consapevole.