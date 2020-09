Honda e, inizia la rivoluzione elettrica

Questo articolo è dedicato a chi è un appassionato di auto elettriche o ha intenzione di acquistarne una. Andremo ad analizzare un’auto uscita recentemente che, a giudicare dalle prime impressioni suscitate tra gli addetti ai lavori, può veramente rappresentare la svolta per le city car elettriche. Parliamo della nuova Honda e, che si è affacciata sul mercato europeo nella primavera di quest’anno.

È la prima auto elettrica di Honda sviluppata ad hoc per il mercato europeo. Andremo a visionare diversi aspetti interessanti a partire dalle prestazioni e l’autonomia, per finire alla tecnologia e il comfort a bordo. Si tratta di un’auto dalle dimensioni estremamente compatte, probabilmente non adatta a tutti, ma che è in grado di offrire un mondo fatto di innovazione e tecnologia, le due direttrici seguite da Honda per la mobilità del futuro.

Honda e, come va su strada?

La coppia istantanea del motore elettrico è in grado di superare di gran lunga quelle delle piccole auto con motori tradizionali, facendo della Honda e una compatta da segmento B estremamente dinamica. La trazione è posteriore, con un buon bilanciamento del peso sia avanti che sul posteriore. Inoltre, la tenuta degli ammortizzatori e le sospensioni riescono ad assorbire molto bene le imperfezioni del manto stradale o del pavé. Il baricentro è particolarmente ribassato, così da rendere l’auto molto divertente da guidare.

La guidabilità di quest’auto è decisamente impressionante, nel solco delle hatchback scattanti in stile Civic. La guida non sarà sportivissima, ma assicura un’accelerazione sempre appagante e istantanea.

Honda e risulta stabile in curva, anche alle velocità elevate, con un’ottima risposta del volante, grazie alla sua buona reattività e progressione, data dal sistema Variable Gear Ratio. Parliamo di una vettura che è in grado di tenere testa tranquillamente anche alle utilitarie più moderne e potenti.

Gli interni della nuova Honda e

A livello di comfort, l’auto offre delle risposte impeccabili, con un perfetto assorbimento operato dalle sospensioni che, come detto, si esaltano nel contesto prettamente urbano. Per quanto riguarda l’acustica in cabina, grazie all’introduzione degli specchietti laterali digitali Honda ha eliminato ogni tipo di fruscio aerodinamico. Risulta appena percettibile il rumore del grip degli pneumatici sull’asfalto, ma soltanto perché il motore elettrico è estremamente silenzioso.

L’auto è omologata per quattro persone e risulta comoda anche nelle sedute posteriori. L’abitacolo è davvero spazioso e interessante: lo spazio per le gambe si fa apprezzare sia davanti che dietro, mentre le finiture e i materiali di qualità catturano l’occhio e ricordano quelli di un moderno salotto domestico. Questa sensazione immersiva “domestica” non è frutto del caso, ma una precisa volontà dei progettisti di Honda e, basti pensare che i due schemi centrali da 12.3” si trasformano in un acquario virtuale così da ricreare l’atmosfera di casa anche nel frenetico traffico cittadino.

Lo spazio è quello giusto per un’auto in tutto e per tutto pensata per la città, non adatta quindi a viaggi lunghi e con tanti bagagli al seguito. Il bagagliaio è in grado di contenere gli oggetti per due persone o più, con la possibilità di ampliare la capienza abbattendo il sedile posteriore.

Il motore e l’autonomia

È possibile scegliere tra due tipologie di allestimenti. Quello base ha un motore elettrico da 100 kW, ovvero 136 CV, risultando decisamente prestante per l’utilizzo in ambito urbano. La versione più potente, ovvero la Advance, prevede cerchi in lega opzionali da 17”, ed eroga 113 kW di potenza, ossia 154 CV. La coppia rimane uguale per entrambi gli allestimenti, 315 Nm.

Per quanto riguarda l’autonomia dichiarata di 222 Km (nella versione con cerchi da 17” scende leggermente a 210), è un dato assolutamente in linea con la guida in città, rendendo raggiungibile ogni punto di interesse senza avere l’ansia da autonomia. Inoltre, è possibile usufruire di un particolare sistema di gestione termica della batteria, in modo da poter effettuare ricariche rapide e frequenti in tutta tranquillità, senza il rischio di danni alla batteria.

La nuova Honda e viene alimentata attraversa una batteria agli ioni di litio Panasonic da 35,5 kWh e consente di scegliere tra un’alimentazione a corrente continua o un’alimentazione a corrente alternata.

In corrente alternata, con un flusso di carica di circa 6,6 kW, è possibile ricaricare l’auto presso una qualsiasi colonnina pubblica e avere una ricarica completa in poco più di quattro ore. Se invece si ricarica in corrente continua a una colonnina super fast da 50 o 100 kW, con un connettore CCS2, è possibile ricaricare l’80% della batteria in appena mezz’ora.

Tecnologia di bordo

Sul fronte tecnologico, la nuova Honda e si presenta con soluzioni all’avanguardia, un infotainment estremamente raffinato e il più completo pacchetto di soluzioni di guida assistita del segmento, di serie su tutta la gamma.

A bordo di Honda e, poi, debutta il nuovissimo assistente vocale dotato di intelligenza artificiale, in grado di comprendere il contesto e con cui è possibile dialogare in modo spontaneo e naturale impartendo ogni tipo di istruzione. In aggiunta alle molteplici app già integrate sui sistemi della Honda e è possibile attivare anche una funzione di duplicazione dello schermo, compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. In questo modo si potranno visualizzare social media, contenuti musicali e altri servizi Internet del proprio smartphone direttamente sul doppio schermo touch della plancia digitale. La Honda e è fornita di una vera e propria dock station, con quattro prese USB (due anteriori e due posteriori), una presa da 12 V, una da 230 V e addirittura una presa HDMI; questo vuol dire che si potrà collegare ai display centrali la propria console preferita per giocare o vedere un film, magari ingannando il tempo durante la fase di ricarica.

Gli schermi centrali da 12.3 pollici ciascuno hanno una fruibilità touch immediata e rappresentano un vero e proprio effetto scenografico a bordo, occupando la posizione centrale di una plancia digitale che scorre ininterrottamente per tutta l’ampiezza dell’abitacolo.

Gli schermi hanno la funzione di far avere a guidatore e passeggero ogni tipo di informazione sottomano; per questo sono intuitivi e perfettamente leggibili, con una funzione di navigazione a sfioramento in stile tablet. Se si preferisce, però, basterà pronunciare “Ok, Honda” e chiedere supporto all’Assistente Personale Honda, anche solo per consultare il libretto di istruzione virtuale dell’auto.

Retrovisori laterali digitali

Può essere davvero ostico, inizialmente, ritrovarsi ad utilizzare una mole così grande di soluzioni tecnologiche avanzate, ma questo non deve spaventare: la parola magica è “intuitività”. All’inizio, per esempio, i retrovisori laterali digitali lasciano spiazzati il guidatore. Eppure, man mano che si guida si prende sempre più confidenza con questa soluzione tecnologica assolutamente esclusiva, e dopo poco sembra così naturale guardare nelle telecamere interne ad alta definizione da 6” che delimitano i due estremi della plancia da pensare di non averne mai fatto a meno. Anche lo specchietto retrovisore centrale è digitale (sulla versione Advance), ma, all’occorrenza, può essere spento ed essere utilizzato come uno specchietto tradizionale.

Nuova app My Honda +

Attraverso l’applicazione My Honda + potrai accedere a diverse utili funzionalità della tua vettura. Potrai gestire la ricarica, la climatizzazione dell’auto, visualizzare diversi dati di bordo, tracciare il veicolo col GPS e ricevere notifiche nel caso il livello della batteria scendesse al di sotto di una soglia minima. Inoltre, c’è la possibilità di visualizzare la posizione esatta del parcheggio e inviare da remoto i punti di interesse al navigatore di bordo. L’app, inoltre, è in grado di informare con un alert se i finestrini sono stati lasciati aperti permettendone la chiusura anche a distanza.

Massima sicurezza di serie

Honda e fornisce i più avanzati sistemi di sicurezza e assistenza alla guida della sua categoria, addirittura di serie su tutte le versioni. Tra questi, la frenata automatica in caso di ostacoli in manovra, l’avviso di partenza dell’auto che precede o il Cruise Control Adattivo con mantenimento della distanza anche alle basse velocità. Anche in caso di possibili urti o distrazioni, l’auto sarà sempre pronta a intervenire con limitatori o frenate, mantenendo l’auto in corsia e riconoscendo la segnaletica stradale.

Per non parlare poi del Parking Pilot che consente all’auto di eseguire in autonomia ogni tipo di manovra di parcheggio. Basta semplicemente premere l’apposito tasto posto sulla console centrale e la macchina effettuerà la manovra di parcheggio nel primo spazio libero che troverà, gestendo volante, freno e acceleratore in contemporanea.

Conclusioni

Honda e rappresenta solo il primo passo della nuova visione elettrica della Casa di Tokyo. Parliamo di un veicolo pensato specificamente per il segmento urbano, equipaggiata con una tecnologia EV sofisticata e all’avanguardia. Honda, nei prossimi anni, aumenterà l’offerta di veicoli ibridi ed elettrici nel mercato europeo (basti pensare alla nuova gamma Jazz e:HEV lanciata poche settimane fa), con nuovi modelli pensati anche per i segmenti superiori, così da centrare l’obiettivo dichiarato di commercializzare entro il 2022 solamente modelli con propulsori elettrificati.

Da ultimo, consideriamo il listino. Per il modello base di Honda e, la versione da 136 CV, il prezzo è di 35.500 euro, mentre per il modello Advance da 154 CV, il prezzo aumenta a 38.500 euro. Sicuramente è un prezzo di listino che non passa inosservato. Eppure, a una disamina più accurata, si noterà essere assolutamente consono alla dotazione di serie offerta da quest’auto, sia in termini di equipaggiamento a bordo che di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Inoltre, bisogna tenere conto che al listino di questa city car 100% elettrica è necessario sottrarre i contributi all’acquisto e gli eco-incentivi messi a punto dal governo e dalla Casa Giapponese.

In definitiva, la valutazione che faccio di quest’auto è estremamente positiva, a patto che si abbia la giusta attitudine mentale per mettersi alla guida di un’auto non assimilabile a nessun’altra, si abbia la giusta consapevolezza dell’ottimo rapporto qualità/prezzo offerto e si abbia a cuore, non da ultimo, il virtuoso impatto ambientale generato dal suo motore ad emissione zero.