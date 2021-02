Il numero dei clienti ho. è sempre in crescita e arrivano nuove offerte vantaggiose

Nel mese di dicembre 2020, il numero di clienti ho. è cresciuto di circa 200.000 unità rispetto al trimestre scorso. Ovviamente la crescita della clientela è in rapporto con la qualità dei servizi offerta da ho., con tariffe molto chiare e poco concorrenziali. Tutte le offerte di ho. vengono aggiornate in maniera periodica, in modo tale che tutti possano avervi accesso a prezzi ancora più convenienti.

Una delle ultime offerte proposte permette di avere ai clienti chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e tanti giga, il tutto a partire da 5,99 euro al mese. La prima tariffa offre 70 GB al mese su una rete 4G Basic e minuti illimitati verso tutti a soli 5,99 euro. Il piano è riservato solo a chi arriva da un gestore come Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb o altri operatori virtuali.

Il vantaggio di ho. è che l’offerta può anche essere richiesta tranquillamente online, pagando solo 0,99 centesimi per il costo della SIM, dopodiché si dovrà effettuare una ricarica di 6 euro e tutto il resto sarà totalmente gratuito.

Il boom di ho. è dovuto proprio alle offerte vantaggiose, offre il proprio servizio in maniera trasparente e fa in modo che tutti i clienti possono affidarsi completamente a essa. Si sente spesso parlare di compagnie telefoniche che truffano i propri clienti, ma con ho. questo non accade mai, inoltre nelle offerte è incluso il blocco dei servizi a pagamento e quindi i soldi sulla SIM non verranno mai prelevati in alcun modo.

Fino a 100 GB al mese per chi passa a ho.

I clienti di ho. continuano a essere in costante crescita in Italia, tant’è vero che gli utenti nel 2020 sono arrivati a 2,4 milioni; rispetto all’anno precedente si è verificato un aumento dell’1%. Ma la compagnia non si ferma di certo qui, ci sono tante nuove offerte disponibili al momento, che devono essere assolutamente prese in considerazione, soprattutto da chi ha intenzione di cambiare operatore.

ho. ha deciso di offrire 100 GB al mese, chiamate ed SMS illimitati, a un prezzo accessibile a tutti. Se si considera che l’operatore fa parte del gruppo Vodafone, l’offerta proposta non è affatto male. L’attivazione della promozione avviene a un prezzo quasi gratuito e l’offerta è valida solo se si proviene da altri operatori.

La promozione può essere attivata online oppure recandosi presso il centro assistenza più vicino. Di seguito sarà mostrata l’offerta nel dettaglio, ovviamente se si necessita di altre promozioni, ho. offre varie opzioni da scegliere in base alle proprie esigenze.

ho. 100 GB

Chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali;

SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

100 GB di traffico internet sotto rete 4G Basic con una copertura di 30 Mbps;

Il costo dell’attivazione è gratis;

Il costo della SIM è di soli 0,99 centesimi;

il costo della promozione è di 9,99 euro al mese.

Dopo quanto tempo si attiva il servizio di ho.?

Quando si acquista una SIM ho. viene dato al cliente un limite di 60 giorni per poter effettuare il videoriconoscimento. Nel caso in cui debba essere effettuata la portabilità del numero, il procedimento può essere messo in atto in qualsiasi momento. In ogni caso dopo 15 giorni dall’attivazione della SIM il servizio è già disponibile sul cellulare del cliente.

Cosa è possibile fare con una connessione di 30 mbps di ho.?

Su numerosi siti web si legge di una connessione ho. abbastanza lenta, ma non bisogna farsi fuorviare da queste affermazioni poco veritiere. Per le operazioni che solitamente si effettuano con un cellulare, 30 Mbps sono più che sufficienti per navigare su Internet a una velocità ottimale. Ovviamente non bisogna immaginarsi di aprire le pagine in un minuto, perché questo non avviene nemmeno con una connessione più elevata, ma si possono portare tranquillamente a termine tutte le operazioni giornaliere. Utilizzare Whatsapp, social network vari, e-mail e quant’altro non è mai stato così semplice.

Chiaramente, dal momento che stiamo parlando di un marchio che naviga sotto copertura Vodafone, ci si potrebbe aspettare di più, ma stiamo comunque parlando di un brand virtuale. Tutto sommato i 30 Mbps offerti a prezzi assolutamente accessibili, non sono per niente da buttare, anzi provare per credere!

Perché scegliere ho. come operatore telefonico?

ho., per chi non lo sapesse, è un gestore virtuale, questo cosa significa esattamente?

Nel 2018 è iniziata la corsa alle offerte low cost e ho. è uno dei primi operatori italiani ad attuare una politica di mercato molto trasparente, ha proposto le offerte in maniera poco aggressiva utilizzando semplici spot pubblicitari. Con gestore virtuale si intende dire che ho. utilizza le infrastrutture di altri gestori per potersi avvalere della rete 4G; il gestore in questione è Vodafone. Il lato positivo è che ho., appoggiandosi sulla rete di una delle compagnie più importanti in Italia, fornisce una qualità del servizio molto elevata. La navigazione web scorre in modo molto fluido e i caricamenti delle pagine, anche quelle più pesanti, sono veloci.

ho. copre circa il 99% del territorio italiano ed è un fattore da non sottovalutare; potrebbe essere la soluzione ideale per chi ha sempre problemi di linea. Sul sito ufficiale, prima di accedere alle offerte, è possibile verificare la copertura. I motivi per cui scegliere ho. sono molti, anche per quanto riguarda l’assistenza che è gestita da sole persone competenti sempre pronte ad aiutare i clienti. Insomma, connessione buona, offerte vantaggiose e molto altro, sono solo alcuni dei semplici motivi per cui bisogna affidarsi a ho.