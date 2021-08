Guida alla scelta delle catene da neve

Scegliere le catene da neve giuste per la propria auto è fondamentale ma non è sempre facile, perché gli aspetti da considerare sono numerosi. Non ci si può limitare infatti alla sola misura degli pneumatici, in quanto a fare la differenza è anche la tipologia di catene, che incide notevolmente sulla loro facilità di montaggio. Chi non è molto esperto da questo punto di vista dovrebbe prestare ancora più attenzione nel momento della scelta ed optare per quelle più semplici da installare.

Vediamo però adesso nel dettaglio quali sono gli aspetti che non si dovrebbero mai sottovalutare quando si devono scegliere le catene da neve per il proprio veicolo.

La misura delle catene da neve

La misura è il primo aspetto da prendere in considerazione quando si è alle prese con la scelta delle catene da neve e questo è un valore che naturalmente cambia in base alla tipologia di veicolo che si possiede. Se avete qualche dubbio in merito, vi consigliamo di andare su CateneDaNeve.Org in modo da trovare la giusta taglia in base alla vostra auto nello specifico. Su questo portale, specializzato proprio in tale settore, potete trovare anche altre informazioni utili oltre che una panoramica delle migliori catene da neve presenti in commercio.

Tipologie di catene da neve

In base alle loro caratteristiche tecniche e alla facilità d’installazione, esistono oggi in commercio 3 principali tipologie di catene da neve che vale la pena conoscere. Alcune sono infatti molto più consigliate di altre specialmente per chi non è esperto.

Catene a Y. Sono le più classiche ed economiche, ma sono considerate ormai obsolete perché alquanto complicate da montare. Il loro vantaggio sta solo nel prezzo, che parte dai 30 euro. Catene a rombo. Sono le più diffuse ad oggi, perché decisamente più semplici da montare ed esistono anche dei modelli autotensionanti che sono davvero pratici. Il prezzo in questo caso è più alto: si parte solitamente dai 70 euro ma si può arrivare a superare tranquillamente anche i 100 euro. Catene a ragno. Sono caratterizzate da un sistema di fissaggio direttamente sul cerchio, che le rende decisamente facili da montare e versatili. Naturalmente però queste sono anche le catene da neve più costose della categoria: il prezzo parte generalmente dai 150 euro ma può raggiungere e superare i 500 euro.

Alternative alle catene da neve: calze e pneumatici invernali

Come alternativa alle catene si possono considerare anche le calze da neve oppure gli pneumatici invernali. Vediamo nel dettaglio se vale la pena optare per queste opzioni ed eventualmente in quali casi.

Calze da neve: pro e contro

Le calze da neve sono piuttosto economiche e pratiche, perché sono costituite da un telo di poliestere che avvolge la ruota e che evita dunque lo slittamento della vettura sulle strade innevate. Non sono però ancora approvate ufficialmente, il che significa che quando vige l’obbligo di catene a bordo non è sufficiente avere le calze.

Pneumatici invernali

Gli pneumatici invernali sono una valida alternativa alle catene da neve, da prendere in considerazione se si vive in zone dove il rischio di precipitazioni nevose è molto alto. Costano infatti parecchio e sono soggette a usura.