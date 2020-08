Chiunque sia dedito alla cucina, per necessità o per diletto, è molto felice che sia stato inventato il frullatore. Il suo avvento ha ridotto moltissimo lo sforzo fisico per triturare, sminuzzare, preparare omogeneizzati e tagliare quasi ogni alimento. Inoltre ha permesso di ridurre di molto alcuni procedimenti di preparazione con la sola pressione di pochi tasti.

La sua storia

Con l’aiuto di utileincasa.it ripercorriamo la storia, per capire l’intuizione alla base dello sviluppo di questo tipo elettrodomestico. Bisogna ritornare al 1919, quando un uomo di nome Stephen Poplawski ha deciso di posizionare una lama rotante sul fondo di un grande contenitore. Ha usato la sua nuova invenzione per facilitare la preparazione di una tipica bevanda calda al malto e latte diffusa nel mondo anglosassone, chiamata Horlicks. Tre anni più tardi Poplawski ha brevettato l’apparecchio per miscelare i liquidi, definito con il termine inglese “blender”.

Questo primo mixer ha suscitato l’interesse di un altro inventore, Fred Osius, che ha deciso di vedere quali miglioramenti avrebbe potuto apportare. Osius ha apportato alcune modifiche e ha mostrato il suo prototipo a un ex studente di architettura e ingegneria della Penn State e un uomo di molti talenti. Dal suo design è stato creato il Waring Mixer nel 1933. Il giovane visionario Waring guadagnava fondando un gruppo chiamato il suo nome in Pennsylvania (negli Stati Uniti). Tuttavia il prodotto ha avuto seri problemi a incontrare il favore dei consumatori.

Il frullatore e la sua evoluzione

Come molte delle idee che portano cambiamenti rivoluzionari e facilitano la vita delle masse, anche il frullatore si è evoluto. Per esempio, durante gli anni ’50 del XX sec. un inventore svizzero è giunto alla realizzazione del frullatore a immersione, oggi conosciuto con il termine “minipimer”. Pratico, versatile, potente e silenzioso, diventa presto il grande assistente quotidiano nella preparazione di tutti i pasti, dai più semplici ai più creativi! Dall’antipasto al dolce, dalle salse alle bevande. Molto amato perché permette di creare anche differenti consistenze, per esempio emulsionando come nel caso della maionese, non richiede particolari smontaggi e si può usare dentro a ogni stoviglia. Quelli di nuova generazione sono anche dotati di batterie ricaricabili, aumentandone la praticità, caratteristica tipica degli elettrodomestici cordless.

Sul principio di funzionamento del frullatore sono nate anche delle varianti per specifici prodotti, come nel caso del ghiaccio e del caffè. Questo è dovuto in modo particolare alla durezza del prodotto da tritare, che finirebbe per rovinare presto la affilatura delle lame: molti frullatori vengono dichiarati idonei anche per funzionare come tritaghiaccio, ma solo quelli professionali con motori a elevata potenza e forniti con un set di lame intercambiabili per ogni situazione possono andare bene per preparare la vostra granita preferita.

Per chi ha un po’ più di spazio in cucina e adora sperimentare, sono disponibili anche i robot multifunzione che di solito comprendono anche tutto il necessario per frullare. Un vero assistente dello chef, che permette vari metodi di trasformazione degli ingredienti in un solo apparecchio a fronte di un costo medio chiaramente più alto del singolo frullatore e con un ingombro di spazio decisamente superiore.