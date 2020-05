Fibra ottica in continua crescita

La connettività Internet tramite fibra ottica si sta diffondendo sempre più in tutto il mondo, e in Italia domina l’operatore Vodafone.

Nell’ultimo decennio Internet ha avuto una crescita esponenziale, con una diffusione in tutto il mondo molto elevata. Sicuramente merito di ciò sono i continui miglioramenti della tecnologia di connettività, sempre più accurata e veloce. Assicurare una rapidità di navigazione sul web, caricamento pagine quasi istantaneo e veloce download dei file sono aspetti molto importanti che una persona tiene in considerazione quando sta utilizzando Internet.

Tramite il web, infatti, si possono svolgere tantissime attività, anche importanti, come effettuare operazioni finanziarie, pagare tasse e bollette, informarsi, seguire lezioni e fare videoconferenze ecc…

Per quanto riguarda la connettività nelle abitazioni, si sta passando sempre più dalla vecchia ADSL, una tecnologia di trasmissione a livello fisico, che assicura una velocità massima di 20 mb/s, alla fibra ottica, che arriva generalmente alla velocità di 100 mb/s. Quest’ultima basa appunto il suo funzionamento e scambio di dati veloci grazie ai filamenti vetrosi o polimerici, che permettono una rapidità di navigazione molto elevata, al contrario delle passate tecnologie.

La diffusione e la crescita della fibra ottica

Recentemente è stato diffuso il New Fiber Market Panorama 2020, un report molto importante dove viene analizzata la diffusione della fibra ottica (FTTH e FTTB) in Europa.

I risultati dello studio, illustrati in una conferenza dalla FTTH Council Europe, sono molto chiari: c’è una netta tendenza nel passaggio alla connettività a banda larga, abbandonando la vecchia ADSL a favore della rete a fibra ottica. I dati dimostrano, inoltre, che l’Italia si posiziona ai primi posti in Europa tra i Paesi che stanno ampliando sempre più gli utilizzi di questa connettività, precisamente al secondo posto, dietro la Francia, ma davanti alla Spagna. Gli altri Paesi dell’Europa occidentale sono rimasti invece un po’ indietro, ancora ancorati alle vecchie tecnologie di connettività fissa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero la diffusione di questa connettività in Europa, i dati riportano che a settembre 2019 ben oltre 170 milioni di abitazioni avevano installata la fibra ottica, quasi il 50% della copertura europea. Basta pensare che nel 2015 solo il 39% delle abitazioni sfruttavano le reti FTTH o FTTB.

Una chiara dimostrazione della crescita e diffusione della fibra ottica, con un aumento percentuale di 11 punti in quattro anni e del ben 3,8% dal 2018. Questa tendenza positiva dovrebbe continuare anche nei prossimi anni, secondo le stime e previsioni.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero gli ottimi risultati dell’Italia nella diffusione della connettività a banda larga, dal 2018 al 2019 c’è stato un aumento di case con installata la fibra ottica di circa 1,9 milioni. Risultati fantastici, che si posizionano dietro solo all’aumento in Francia, che ha avuto un incremento di addirittura 3,5 milioni di abitazioni cablate in un solo anno.

Sicuramente, il merito di questa grande diffusione della fibra ottica non è solo degli effettivi vantaggi che essa apporta all’utilizzatore, ma anche delle numerose compagnie e operatori telefonici che propongono spesso offerte molto interessanti e a prezzi anche più convenienti dell’ADSL stessa, quasi un paradosso visto l’enorme differenza potenziale di velocità tra le due tipologie di connessione.

Vediamo brevemente quali sono i principali vantaggi dell’avere in casa una connessione con fibra ottica.

I vantaggi della fibra ottica

La fibra ottica:

permette la navigazione in modo rapido e istantaneo tra le varie pagine web, ottimizzando notevolmente il tempo;

evita i problemi di buffering tipici nel visualizzare video o streaming online;

permette di giocare ai videogame con una latenza molto bassa e quindi senza lag, problema molto diffuso e odiato dai giocatori;

questo tipo di collegamento è a basso impatto ambientale, quindi ecologico, considerando il sempre attuale problema dei cambiamenti climatici;

secondo la direttrice dell’FTTH Council Europe, Erzsébet Fitori, la fibra ottica sarà un ottimo aiuto per ripartire in questo duro periodo di crisi economica dovuta alla pandemia di COVID-19 che ha colpito duramente tutto il mondo, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista finanziario.

Il primato di Vodafone sulla fibra ottica in Italia

Nel nostro Paese, i recenti dati pubblicati dall’Osservatorio di Comunicazioni AGCOM hanno mostrato come oltre la metà delle connettività fisse nelle case in Italia siano fibre ottiche. Nello specifico, il 39,7% della tipologia FTTC, il 6,2% della tipologia FTTH e il restante 6,8% di tipo FWA.

Il rapporto ha poi mostrato che il principale operatore telefonico, che offre servizi di fibra ottica, più diffuso nelle abitazioni italiane è Vodafone.

Vodafone Group Plc è un’azienda multinazionale di telefonia cellulare e fissa con sede a Londra, nel Regno Unito, ma che opera da tantissimi anni con grande impegno e interesse anche in Italia.

Questo operatore si occupa sia di offerte per la casa, con linea fissa e connessione Internet, ADSL e fibra ottica, sia di offerte per dispositivi mobili, con minuti, sms e Internet in 4G e anche nella nuova connettività 5G, che si sta pian piano diffondendo anche nel nostro Paese.

Il recente rapporto diffuso online ha mostrato come Vodafone sia l’azienda principale nel campo della linea fissa e della fibra ottica in Italia, con una crescita e diffusione costante e molto elevata.

I meriti principali di tale successo sono l’ottimo rapporto qualità-prezzo delle offerte che propone per la linea fissa, il fatto di avere un’assistenza tecnica sempre disponibile h24 e ovviamente la velocità di connettività, che nelle metropoli può raggiungere anche l’elevata trasmissione dati di 1 Gb/s, permettendo lo scaricamento di file in modo estremamente rapido e veloce. Ovviamente, ciò dipende poi anche dal tipo di connessione che si usa, se tramite LAN, ovvero direttamente collegato con il modem tramite il cavo ethernet, o tramite Wi-Fi, la connettività wireless e che conseguentemente sarà leggermente inferiore.