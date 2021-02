Fatturazione elettronica e regime forfettario: semplificazioni e normativa

Sono molte in Italia le partite IVA che si trovano in regime forfettario, un regime che comporta tutta una serie di importanti semplificazioni. Andiamo insieme a scoprire le semplificazioni in assoluto più interessanti applicate secondo la normativa attualmente vigente.

Le semplificazioni del regime forfettario

Coloro che si trovano nel regime forfettario non addebitano l’IVA in fattura ai loro clienti e non detraggono tale imposta al momento degli acquisti. Sono quindi esonerati dal pagamento dell’imposta e non devono effettuare la relativa dichiarazione annuale. Proprio per questo motivo, coloro che sono nel regime forfettario non sono obbligati a registrare i corrispettivi e gli acquisti effettuati.

Non sono nemmeno obbligati a registrare sui registri IVA le fatture che hanno emesso nel corso degli anni. Vige anche l’esonero all’obbligo di effettuare la registrazione e la tenuta delle scritture contabili. Queste partite IVA sono escluse anche dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e non sono soggetti alla ritenuta d’acconto per i ricavi e i compensi percepiti. Doveroso poi ricordare che le partite IVA in regime forfettario non sono neanche tenute ad effettuare la fatturazione elettronica.

Fatturazione elettronica per il regime forfettario, è possibile?

Sì, coloro che sono nel regime forfettario non sono obbligati alla fatturazione elettronica. Anche loro però, se lo desiderano, possono scegliere questa nuova modalità di fatturazione. Ne vale la pena? A quanto pare sì.

Optando per piattaforme innovative, come fatturaPRO.click per esempio, si ha la possibilità di emettere e ricevere le fatture elettroniche in modo del tutto automatico, fatture che poi il sistema registra e archivia secondo le modalità previste dalla legge. Questo significa riuscire a risparmiare tempo, risorse e di conseguenza anche soldi, tipologie di risparmio a cui qualsiasi partita IVA mira. La fatturazione diventa anche del tutto priva di errori. È così bello avere la certezza di non sbagliare! È così bello non sentire più il peso della fatturazione sulle proprie spalle!

Queste nuove piattaforme permettono di accedere, giusto ricordarlo, al programma di fatturazione in cloud. Non ci sono quindi software da dover scaricare e l’accesso è possibile da ogni computer e device mobile, così da ottenere il massimo della flessibilità. Inoltre i costi non sono eccessivi come molte persone credono, sono anzi alla portata di tutte le tasche. Provare per credere. Basta richiedere qualche preventivo per scoprire quanto possono essere convenienti queste soluzioni.

Il regime premiale, in cosa consiste?

Non si tratta però soltanto di questo. Non tutti lo sanno, ma è previsto un regime premiale per coloro che scelgono la fatturazione elettronica, nonostante non siano obbligati. Il regime premiale, il vantaggio insomma, che le partite IVA in regime forfettario possono ottenere riguarda i termini di accertamento. Secondo la normativa attualmente vigente, questi termini per le imposte sui redditi si riducono da cinque a quattro anni.

Ma attenzione, questo vantaggio lo possono ottenere solo le partite IVA che fatturano solo ed esclusivamente in formato elettronico. Basta emettere anche una sola fattura in cartaceo, affinché questo vantaggio non possa essere sfruttato. Per avere maggiori informazioni è consigliabile chiedere al proprio commercialista o andare alla ricerca della normativa vigente, così da comprendere appieno la situazione.

Fatturazione elettronica per il regime forfettario, sentirsi parte del cambiamento

C’è infine un altro aspetto da valutare, la possibilità per tutte le partite IVA di sentirsi parte del cambiamento, parte di questa rivoluzione digitale che sta prendendo piede in Italia in ogni settore. La rivoluzione digitale è importante, per diventare sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale, per eliminare alla radice le difficoltà e automatizzare i processi, per diventare tutti sempre più efficienti. Non solo, si tratta di una rivoluzione importante anche per la lotta all’evasione fiscale, fenomeno questo purtroppo dilagante in Italia che merita di essere contrastato.