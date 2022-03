Comparatore di spedizioni: il modo facile e veloce per spedire un pacco

Navigare sul web alla ricerca di un prezzo vantaggioso per spedire un pacco può non essere facilissimo. Molto spesso, tali operazioni si complicano ulteriormente quando quest’ultimo va spedito oltre i confini nazionali. Nell’uno e nell’altro caso, bisogna verificare numerosi fattori, come il costo della spedizione, il peso del collo, la durata del trasporto ed i vantaggi per il mittente e per il destinatario.

Per fare tutto questo, fino a qualche anno fa, bisognava necessariamente muoversi da uno spedizioniere all’altro oppure visitare il sito web di ciascuna azienda, sottraendo tempo prezioso ad altre attività.

Per fortuna, c’è stato un cambio nel confronto delle informazioni con l’arrivo del comparatore spedizioni, uno strumento pratico, semplice e veloce, che consente di evitare lunghe ricerche. Detto ciò, è indispensabile un approfondimento sul concreto funzionamento di un comparatore spedizioni.

Comparatore spedizione: il funzionamento passo dopo passo

Se è vero che un comparatore di spedizioni offre una pluralità di vantaggi che vanno dal risparmio in termini di tempo e denaro all’acquisizione di informazioni precise sullo stato della spedizione, è pur vero che bisogna imparare ad utilizzarlo seguendo attentamente il modulo prestabilito.

Per prima cosa, similmente ai comparatori di luce, di gas e di polizze assicurative, è necessario inserire nella richiesta di preventivo alcuni dati legati al pacco da spedire (il peso, l’altezza, la larghezza e la profondità) e ai punti d’invio e di consegna, fondamentali nella determinazione del chilometraggio complessivo.

Acquisiti i dati della futura spedizione, il sistema porterà a termine delle ricerche nel giro di qualche secondo e ne mostrerà i risultati. In un batter d’occhio, si avrà un quadro completo sui corrieri che coprono la tratta inserita, sui tempi di consegna, sui costi e sui diritti riconosciuti al mittente e al destinatario.

A questo punto, resta solo da scegliere lo spedizioniere più adatto, accettare l’offerta proposta ed effettuare il pagamento nella modalità che si preferisce. Eseguito il pagamento, il mittente riceve via mail l’etichetta da applicare sul proprio pacco e le istruzioni in attesa che il corriere suoni al campanello per il ritiro merce. In caso di difficoltà o di ritardi nelle operazioni, un team d’assistenza resta a completa disposizione per chiarire eventuali dubbi.

Comparatore spedizione: un confronto sul trasporto nazionale, europeo e internazionale

Inoltre, il comparatore spedizione online aiuta il mittente a far chiarezza sulla durata del trasporto nazionale, di quello europeo e di quello internazionale.

Normalmente, per inviare un pacco dal sud al nord Italia si impiegano dai 4 ai 6 giorni lavorativi mentre per una spedizione dall’Italia verso un altro Stato dell’Unione Europea ne serviranno dai 10 ai 15, escludendo i sabati ed i giorni festivi.

Sarà invece più ampio il lasso temporale per i trasporti nel resto del mondo. Qui, da un minimo di 10, si può raggiungere i 25 giorni per le aree più remote, escludendo sempre sabato e festivi. È bene ricordare che nel trasporto internazionale si fa largo uso di aerei e navi.