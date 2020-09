Come ossigenare una stanza

La maggior parte delle persone tende a pensare che l’aria di casa sia più pulita di quella esterna anche se, stando a quanto riporta l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non è affatto così. Contrariamente a quanto si crede, quindi, l’aria di una stanza può essere pericolosa tanto quanto quella esterna e questo dipende sia da una cattiva ossigenazione che dall’impiego di detersivi tossici, pitture chimiche o polveri e batteri che finiscono dritti nelle nostre vie respiratorie. Una soluzione ottimale per migliorare l’ossigenazione della stanza riguarda l’utilizzo dei purificatori, gli elettrodomestici ideali per proteggere al meglio le tue vie respiratorie. Ecco un breve chiarimento sul loro funzionamento e sul perché occorre ossigenare frequentemente una stanza.

Cosa vuol dire ossigenare una stanza?

L’ossigenazione della stanza è un’operazione banale, ma fondamentale, soprattutto quando è il posto in cui trascorriamo molto tempo al chiuso. All’interno di un ambiente senza ricambi d’aria si concentrano anidride carbonica, batteri e polvere che galleggiano e che, con la respirazione, finiscono nelle vie respiratorie. Questo provoca un senso di stanchezza e difficoltà di concentrazione oltre a mettere a rischio la nostra salute. Per esempio le stanze molto polverose e poco ossigenate possono provocare secchezza nasale, bruciore agli occhi e una particolare predisposizione per sinusite, raffreddore e allergie.

Le stanze più soggette a queste conseguenze sono quelle da studio o quelle in cui si trascorrono molte ore al chiuso come camere da letto e postazioni da gaming. Sarebbe opportuno arieggiare queste stanze con una certa frequenza, almeno due volte al giorno, proprio per ricambiare l’aria e riportare ossigeno pulito all’interno. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero verificarsi condizioni per cui l’apertura delle finestre non è la soluzione ideale, specie se fuori è brutto tempo o se l’abitazione è posizionata vicino a strade inquinate o polverose. Come fare allora?

Quali prodotti sono necessari?

La soluzione riguarda i purificatori d’aria, una vera e propria salvezza per le vie respiratorie. Stiamo parlando di utilissimi elettrodomestici che catturano le impurità e che restituiscono aria pulita e salubre. Di solito i purificatori si alimentano a corrente e filtrano l’aria dell’ambiente in cui sono collocati con un sistema di rimozione di cattivi odori e batteri. Sul mercato esistono tante tipologie di modelli che si differenziano per funzionamento, alimentazione, design e prezzo. In generale il sistema prevede la presenza di un filtro che cattura batteri e polveri e che è in grado di purificare le particelle di aria restituendole pulite nell’ambiente.

Per la scelta del modello ti consigliamo vivamente di dare uno sguardo a questi consigli sui migliori purificatori di aria perché troverai davvero una grande varietà di opzioni e prezzi. Potrai decidere tra sistemi semplici a filtro oppure optare per i purificatori a ionizzatore. Questi ultimi caricano le molecole di elettricità e oltre a purificare l’aria provocano un gradevole effetto rinfrescato. Il meglio sul mercato è rappresentato dei purificatori con filtro HEPA, modelli in grado di rimuovere fino al 99,99% dei batteri davvero innovativo. Qualunque sarà la tua scelta portando a casa o a lavoro un purificatore d’aria metterai al sicuro la tua salute e quella di chi ti sta attorno con un dispositivo discreto ma utilissimo, soprattutto di questi tempi.