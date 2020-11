Come navigare anche senza linea fissa

Chi non ha la linea fissa a casa, potrebbe trovarsi anche senza Internet. Non si tratta di una situazione rara, tutt’altro. Basti pensare agli studenti fuori sede che hanno però necessità di navigare, ma non dispongono di un’utenza telefonica intestata.

Ancora, può essere il caso di un’azienda stagionale come un chiosco, alla quale non convenga installare una classica linea con costi di mantenimento anche nei mesi di chiusura.

Infine, chi si trova ad abitare in zone non coperte, rischia di avere molte difficoltà.

Fortunatamente sono state pensate delle soluzioni alternative, ma comunque valide, che permettono di utilizzare un accesso Internet anche senza linea fissa. Tra le migliori ci sono quelle di Vodafone, le cosiddette “offerte Internet mobile”.

Offerte Internet mobile Vodafone: in cosa consistono

Le offerte presentate sono pensate per tutte quelle situazioni in cui non si ha la possibilità, o la necessità, di installare una linea fissa classica, ma si voglia usufruire della Rete in maniera stabile e veloce. A tutto questo ha pensato Vodafone, con diversi pacchetti divisi per quantità di traffico dati. Con l’utilizzo di router portatili, si riesce così a combinare l’offerta migliore per le proprie esigenze.

SIM dati Vodafone: cosa offrono

A seconda del pacchetto dati scelto, si può arrivare anche a 100 GB al mese da poter utilizzare ovunque. Questo ricomprende anche le situazioni non indicate nell’introduzione, come per esempio un viaggio durante il quale si vuole continuare a utilizzare Internet.

La SIM dati della Vodafone si inserisce facilmente in un tablet, o in alternativa in una chiavetta Internet. Naturalmente la soluzione ideale può essere anche quella di utilizzare il router portatile della Vodafone. A questo punto basterà attivare uno dei pacchetti tariffari scelti.

A questo punto il router, in Wi-Fi, consentirà una navigazione con velocità fino a 150 Mbps in download. I dispositivi che si possono connettere allo stesso momento sono 10.

Come attivare la SIM ed esempi di pacchetti

L’attivazione della SIM è estremamente semplice, ed è già predisposta dalla Vodafone.

Sarà infatti sufficiente inserire la SIM nel modem e accenderlo.

Non ci sono particolari configurazioni da eseguire, poiché la rete verrà trovata già attiva al primo accesso.

Tra le offerte a cui ci si può abbonare, se segnalano le seguenti:

Giga Speed Plus 50, con 50 GB al mese ad un costo di 11,99 €

Giga Speed Plus 100, con 100 GB al mese al costo di 19,99 €

Sono possibili naturalmente anche le offerte ricaricabili, tra cui:

Giga Speed 20, con 20 GB al mese al costo di 9,99 €

Giga Speed 50, che con soli 4 euro in più, e quindi 13,99 €, dà un pacchetto di traffico dati di 50 GB

Se si sceglie l’abbonamento, con un solo euro in più al mese per due anni si potrà avere il modem.

Con l’offerta ricaricabile invece si può avere il modem portatile con un contributo unico di 64,00 €.