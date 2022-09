Come aumentare la produttività nel luogo di lavoro grazie ai ventilatori industriali

Un luogo di lavoro deve essere sicuro e a norma di legge, prestando attenzione a diversi fattori come alla regolazione della temperatura. Nessuno vuole lavorare in un luogo troppo caldo o in uno troppo freddo, oltre a non essere salutare per i dipendenti non è favorevole neanche per l’azienda, perché la produttività non sarà delle migliori. L’effetto dei livelli di calore incontrollati influisce molto sulla qualità del lavoro: gli errori e le inesattezze infatti possono aumentare proprio all’aumentare delle temperature, causando una perdita del fatturato nel lungo periodo. L’eccesso di calore può causare anche stress, svenimenti, scarsa concentrazione e altri problemi di salute.

Gli effetti da stress prolungato sono evidenti e si riflettono sulla produttività di tutta l’azienda: giorni di malattia, umore basso dei dipendenti ecc. Per risolvere questo problema bisogna investire in strumenti efficaci, come ad esempio i ventilatori industriali da parete che garantiscono ricircolo e raffreddamento dell’aria, in modo da mantenere l’ambiente più asciutto e confortevole. Il ventilatore da parete ha il compito di aspirare l’aria fredda o espellere l’aria calda dal quadro elettrico. Viene smaltito il calore in modo veloce, facile ed economico, anche quando gli spazi sono molto grandi.

Come raffreddare gli stabilimenti di produzione industriale

In alcuni ambienti di lavoro è più difficile trovare una soluzione di raffreddamento, per via dei macchinari e altre complicazioni. Gli stabilimenti di produzione industriale sono tra gli edifici più difficili da gestire per una questione di praticità: le unità standard di condizionamento dell’aria sono costose da eseguire, a volte non è proprio possibile per via delle dimensioni molto grandi dell’edificio. In questi stabilimenti ci sono cicli ad elevata intensità di calore, basta pensare alle industrie che producono prodotti da forno, fornaci, ma anche industrie di automobili o di stampaggio del vetro. I ventilatori industriali possono essere un’ottima soluzione e vanno scelti in base alle caratteristiche dell’edificio, valutando le diverse funzionalità tra un modello e l’altro.

Il cambiamento climatico è un’altra preoccupazione che ormai tutti abbiamo e causa l’aumento delle temperature in tutto il mondo. Dai forti danni a causa del maltempo allo scioglimento dei ghiacciai, ciò che possono fare le persone e le aziende è optare per soluzioni sostenibili. Dato che la situazione, soprattutto in estate, diventa molto grave, è sempre più difficile offrire condizioni di lavoro buone e sicure. In particolare questo si vede negli stabilimenti alti e con grandi spazi aperti, come quelli di produzione e manifatturieri, più difficili da raffreddare rispetto ad altri ambienti.

Anche purificare l’aria è importante

Non basta raffreddare un ambiente per renderlo confortevole, bisogna anche filtrare l’aria. Senza un buon filtro non otterremo molti vantaggi, perché l’aria nella stanza sarà sempre quella e diventerà pesante e nociva a lungo andare. Come abbiamo detto, mantenere uno stile di vita sano è fondamentale per i dipendenti e per la produttività aziendale, quindi è necessario adoperarsi per mantenere le migliori condizioni ambientali. L’aria nel luogo di lavoro deve essere pura, ci deve essere un ricircolo costante e una buona temperatura, che non deve essere né troppo alta né troppo bassa.

Investire in prodotti per la qualità dell’aria e per il raffreddamento può dare i suoi frutti dopo poco tempo. Il benessere e la produttività crescono di pari passo dopo aver scelto dei ventilatori efficienti e abbastanza potenti da poter raffreddare tutto l’ambiente. Ogni azienda dovrebbe valutare la soluzione migliore in base alle sue necessità, caratteristiche tecniche e numero di dipendenti. Le piccole imprese non hanno lo stesso tipo di esigenze che può avere uno stabilimento industriale, quindi è opportuno verificare i bisogni di ogni attività, caso per caso.