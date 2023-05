Come addobbare e decorare negozi e vetrine

L’aspetto di un negozio e della sua vetrina può aiutare in modo significativo ad attirare l’attenzione dei potenziali clienti, che passano all’esterno e sono incuriositi a entrare. Perché questo tipo di effetto possa essere sfruttato al massimo è però importante sia modificare periodicamente gli allestimenti e le decorazioni, sia mantenere un’immagine precisa e interessante del proprio brand. Gli accessori che aiutano a decorare sia il negozio che la vetrina, da modulare e utilizzare a seconda dei casi sono vari e hanno tutti specifiche funzioni.

Decorare una vetrina

Per quanto riguarda la vetrina è possibile decorarla utilizzando vetrofanie personalizzate; si tratta di veri e propri adesivi, facili da applicare così come da togliere, utili a rendere sempre interessante la vetrina e ottenere l’effetto desiderato. Gli adesivi per vetrine oggi si possono realizzare grazie a servizi online, come Pixartprinting, che offrono vari materiali e la possibilità di progettare e stampare le vetrofanie adesive in diverse forme. Il costo di questo tipo di prodotto è decisamente contenuto e la stampa di vetrofanie personalizzate si realizza in tempi brevi. Così risulta più semplice sostituire regolarmente la decorazione della vetrina, approfittando della stagione, delle festività in arrivo o anche semplicemente delle offerte proposte in specifici periodi dell’anno.

Decorare un negozio

Quando ci si trova a decorare un negozio la questione non è del tutto dissimile dall’attività di preparazione di una vetrina. È importante tenere a mente che spesso un ridotto numero di decori può essere l’idea migliore: più facile da organizzare, da gestire nel tempo e dare l’idea di un brand moderno ma semplice. È comunque sempre importante prediligere decori di qualità, che siano ben visibili e correlati al tema del decoro, che va scelto con un certo anticipo, in modo da poter predisporre tutto al meglio sin da subito. Ovviamente le decorazioni del negozio dovranno richiamare quelle della vetrina; anche in questo caso è opportuno modificare periodicamente gli addobbi, per continuare ad attirare l’attenzione non solo di chi vede il negozio per la prima volta ma anche del cliente abituale.

Quale decorazione usare

La questione su quale decorazione o addobbo sia più utile utilizzare per un negozio o una vetrina è abbastanza complessa. Sicuramente è importante tenere conto del periodo dell’anno, considerando anche e soprattutto le festività, dal Natale alla Festa della Mamma, per fare due esempi precisi, ma ci sono punti vendita che preparano vetrofanie e decori anche per l’arrivo dell’autunno o per l’inizio dei saldi primaverili. Il tema e le modalità da sfruttare nel decorare un negozio dipendono strettamente anche dal prodotto o dal servizio offerto: un negozio di oggettistica, punterà maggiormente su immagini e colori in tema col marchio e che esaltino i prodotti in vetrina ed eventuali promozioni; un ufficio o un’attività che offre servizi punterà a mostrare quali sono quelli offerti e le loro caratteristiche.