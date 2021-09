Vorresti conservare le tue bottiglie di vino sia rosso che bianco nella stessa cantinetta per vini? Con BODEGA43 è possibile!

BODEGA43 è un esclusivo marchio di lusso ed è molto orgogliosa di presentare e vendere le sue cantinette vino on line. In particolare, BODEGA43 presenta le sue cantinetta vino incasso a doppia temperatura. Realizzate con materiali di alta qualità, le cantinette si presentano con un design unico ed elegante. La porta interamente in vetro isolante, dotata di maniglia in acciaio inox inossidabile, permette una protezione completa delle tue bottiglie di vino scongiurando ogni perdita di aroma, e al tempo stesso offre una visione ottimale dei tuoi vini più pregiati, valorizzando al meglio.

Con un design unico ed elegante, queste cantinetta vino da incasso sono silenziose e hanno bassissime vibrazioni in modo che il vino possa riposare in modo corretto. Sono dotate di una doppia zona di temperatura in modo che possano essere conservati nella stessa cantinetta sia vini bianchi che rossi, e grazie alla ventola attiva al suo interno ogni zona si mantiene ad una temperatura sempre costante.

Le due sezioni separate permettono di conservare i vostri vini migliori ad una temperatura ideale, sempre costante in entrambe le zone. La porta interamente in vetro con filtro UV protegge efficacemente le bottiglie al suo interno ed è dotata di un display a LED blu e di un pannello touchscreen per poter regolare con estrema facilità la temperatura dei tuoi vini in ciascuna sezione, in modo indipendente, dai 5 ai 20 gradi.

La cantinetta vino da incasso presenta un design unico e moderno, la porta di apertura in vetro rende visibili le tue bottiglie più pregiate, e al suo interno i ripiani in legno di faggio naturale sono progettati per evitare la condensa e sono facilmente estraibili per un comodo utilizzo.

Una cantinetta vino doppia temperatura è ideale per servire tutti i vini, bianchi, rossi e anche il tuo champagne. In questa cantinetta vino da incasso a doppia zona, ogni zona ha una temperatura diversa in modo da poter conservare in modo giusto la varietà dei tuoi vini. Difatti, puoi impostare la temperatura della zona superiore per il vino bianco e quella inferiore per il vino rosso ed il resto del lavoro lo fa per te la cantinetta vino da incasso!

Tutte le cantinette vino da incasso a doppia temperatura del marchio BODEGA43 si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, nella tua casa come nel tuo locale, regalando un tocco moderno ed elegante, un vero paradiso per i veri amanti del vino!

Tutte le cantinette vino BODEGA43 diventeranno dei pezzi unici da avere in casa, e sarà come possedere una vera cantina per vini tradizionale!