Bmw Service Inclusive Mobility: perché è importante affidarsi a degli esperti per la manutenzione dei veicoli elettrici

Non è un mistero che il settore automobilistico sia stato letteralmente stravolto dallo sviluppo della tecnologia. Le auto, infatti, sono diventate sempre più smart e tecnologiche. Non è un caso se moltissimi automobilisti decidono di convertirsi all’elettrico, attratti dai molteplici vantaggi offerti da questa soluzione, come la silenziosità alla guida, il minore impatto sull’ambiente, nonché la possibilità di risparmiare sul parcheggio (le macchine elettriche parcheggiano gratis sulle strisce blu) e la possibilità di accedere senza problemi anche nelle zone a traffico limitato. Inoltre, in genere, gli interventi di manutenzione sono ridotti e meno costose. Infine, non è possibile non citare il rispetto dell’ambiente. Le macchine elettriche, infatti, non hanno emissioni, diversamente dalle classiche automobili a benzina, diesel ecc.

L’importanza della manutenzione dell’auto elettrica

Per chi possiede una macchina elettrica del marchio BMW, è importante attivare un pacchetto manutenzione come ad esempio BMW Service Inclusive Mobility. È risaputo, infatti, che la manutenzione per le auto elettriche è di fondamentale importanza. È vero che il gruppo termico di una vettura elettrica non ha liquidi da rabboccare, non ha parti che potrebbero usurarsi con il trascorrere del tempo (per esempio la frizione) ed è composto da meno componenti rispetto ad un motore a benzina o diesel, ma ciò non vuol dire che gli interventi di manutenzione debbano essere inferiori. Anzi, proprio in virtù del fatto che si tratta di auto particolarmente complesse, è fondamentale prevenire eventuali problemi. Come sopra anticipato, per tutti coloro che sono in possesso di auto della casa BMW è consigliabile valutare il pacchetto BMW Service Inclusive Mobility.

Grazie ad esso, è possibile ottenere con un prezzo vantaggioso fino al 31.12 tutta la competenza del personale BMW per effettuare interventi come il controllo del veicolo, la sostituzione del microfiltro, e del liquido di circuito dei freni. Tutto quello che bisogna fare è calcolare il preventivo per la propria vettura direttamente online. Bmw si occuperà per tutti gli interventi previsti dal programma di ritirare l’auto e riconsegnarla al termine dell’intervento, grazie al servizio BMW Pick – Up & Delivery.

Perché rivolgersi a centri specializzati

Quando si parla di manutenzione dei veicoli, il problema principale da affrontare è la difficoltà nel trovare personale competente al quale rivolgersi. Infatti, non tutti i centri automobilistici dispongono di specialisti nel settore dell’elettrico. Proprio per questo, è preferibile rivolgersi direttamente alle case automobilistiche, che in alcuni casi, mettono a disposizione dei propri clienti dei pacchetti di manutenzione, in grado di garantire sicurezza ed affidabilità, grazie a personale esperto e impiego di solo componenti originali. Inoltre, è bene sottolineare che molte case automobilistiche, come BMW ad esempio, mettono a disposizione dei propri clienti dei pacchetti pensati appositamente per garantire una manutenzione costante al veicolo. Per esempio il pacchetto BMW service Inclusive Mobility ha una durata di ben quattro anni e non prevede alcuna limitazione sui chilometri. In poche parole, quando si ha a che fare con la manutenzione di veicoli così delicati è fondamentale rivolgersi solo ed esclusivamente a degli esperti del settore.