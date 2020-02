Binge watching e maratone filmografiche: il kit di sopravvivenza

Riguardino serie TV o intere filmografie del proprio regista del cuore, le lunghe maratone tv stanno prendendo sempre più piede nel nostro Paese, tanto da aver preso in prestito dai finlandesi un termine per descrivere la serata perfetta: Kalsarïkannit, ovvero stare in pigiama sul divano muniti di computer o device, bicchiere di vino e plaid.

Maratona di serie TV, il kit di sopravvivenza necessario

Guardare una serie TV senza sosta, essere quasi risucchiati dalla storia dei personaggi e dalle ambientazioni della pellicola è uno dei tanti modi che la tecnologia mette a disposizione dei suoi utenti per rilassarsi. Se un tempo bisognava aspettare l’uscita al cinema di un film oppure le serie TV in televisione con episodi settimanali, oggi ognuna di essa può essere consumata facilmente in una notte. Ma cosa serve per essere un perfetto binge watcher? Innanzitutto, una connessione a Internet stabile, non c’è afflizione peggiore per un serie tv addicted che vedere il collegamento che si interrompe, per ricaricarsi, nel punto clou della stagione. Quindi la stabilità della linea è alla base del kit di sopravvivenza, tra queste di degna menzione sono le offerte adsl e fibra su fastweb.it pensate apposta per chi è un appassionato del genere, con sostanziosi sconti per chi decide di abbonarsi a Sky e non solo.

A proposito di Sky, molto spesso quando si pensa alle serie TV il pensiero va subito alle piattaforme di streaming note come Netflix, Chili o Now TV. In realtà l’emittente televisiva Sky offre la possibilità di vedere le migliori Serie TV in esclusiva sul canale Atlantic, oltre all’offerta inclusa nel pacchetto Cinema che offre la visione dei film al cinema in contemporanea con le sale italiane. E questo servizio del portale non è passato inosservato alla principale piattaforma di streaming Netflix che ha chiuso con Sky un accordo di visione chiamato Sky Q.

Netflix è indubbiamente il portale che dalla sua uscita ha riscontrato in termini di clienti e feedback, i migliori risultati. Il suo successo non è affatto casuale, è frutto di una strategia di business molto ben studiata e messa a punto. Innanzitutto, il portale permette la visione no stop di tutti gli episodi e, in caso di uscita o interruzione, al nuovo accesso l’episodio riprenderà esattamente da dove si è lasciato in precedenza. Un altro punto a vantaggio di Netflix è la possibilità per gli abbonati di ricevere consigli personalizzati, in base a ciò che guardano usualmente. Infine, ma non ultimo come importanza, il fatto che gli utenti possano attivare fino a cinque diversi profili a seconda dei loro gusti e bisogni; questo permetterà la dilazione del costo del servizio fra più persone, riducendo la spesa pro-capite. Inoltre, Netflix produce anche serie TV e blockbuster esclusivi, come, per esempio, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos e Daredevil.

Piattaforme gratuite offerte dalla Rete

Uscendo dalle piattaforme di streaming a pagamento come quelle appena citate, non vanno dimenticate le trasposizioni dei canali televisivi sul web.

La prima emittente on demand, molto in voga negli ultimi mesi, è Rai Play. La consolle made in casa Rai modernizzata e arricchita con dirette, repliche e un portale dedicato alle serie TV storiche, molto pubblicizzato dallo show man Fiorello e su cui è sbarcato anche “L’Altro Festival” a testimoniare come la TV di Stato creda nel progetto sbarcato sul web.

Non è da meno Mediaset, con le repliche del suo intero palinsesto disponibili su Mediaset Replay, a cui fa coda Witty TV, il servizio di streaming dedicato ai programmi di Maria De Filippi, in onda sempre su Mediaset. La piattaforma funziona sia da web sia da app; i contenuti sono estremamente diversificati, dai programmi televisivi che vengono trasmessi ogni giorno, fino alle serie tv.

Anche le reti private hanno un loro servizio streaming dedicato, si tratta di Dplay, una piattaforma che è anche un’app. i contenuti offerti spaziano dai programmi di Real Time, a quelli di Focus, fino a Dmax. Il sito e l’app vengono aggiornati periodicamente, dando garanzia di qualità contenutistica e performante ai propri utenti.

Alcuni consigli per iniziare a vedere senza limiti le serie tv

Iniziare ad avventurarsi nel magico mondo del binge watching senza fare un investimento iniziale è possibile, e lo è in maniera del tutto legale. In primo luogo, sfruttando i periodi di prova offerti dalle diverse piattaforme di streaming. Sia Netflix che i suoi concorrenti consentono di avere da uno a tre mesi gratuiti nel momento in cui un utente si registra per la prima volta. Se il servizio offerto piace, e si è certi che se ne usufruirà, si può optare per il servizio collettivo e ridurre così la spesa mensile.

Per siti come Infinity è sempre valido il sistema del blocco dell’abbonamento. In moltissimi casi, nel momento in cui si deciderà di disdire l’abbonamento, la piattaforma proporrà soluzioni davvero vantaggiose come per esempio l’opzione dei tre mesi a soli 99 centesimi, o a pochi euro.