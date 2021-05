Ventun morti in Cina durante un’ultramaratona

La foresta di pietra del Fiume Giallo è famosa per il suo aspro paesaggio montuoso segnato da stalagmiti e pilastri di pietra, ed è usata come location in molti programmi televisivi e film cinesi.

Un “significativo” calo delle temperature era stato previsto nella maggior parte del Gansu durante il fine settimana, ma sui social media cinesi c’è rabbia per il fatto che i funzionari non sono riusciti a pianificare il tutto sapendo del maltempo.

“Verso mezzogiorno, il tratto di gara in alta quota tra i 20-31 km è stato improvvisamente colpito da un tempo disastroso. In un breve periodo di tempo, grandine e pioggia di ghiaccio sono caduti improvvisamente nell’area locale e ci sono stati forti venti. La temperatura è scesa bruscamente”, ha detto domenica il sindaco della città di Baiyin, Zhang Xuchen.

Più di 700 soccorritori e personale dell’esercito hanno utilizzato droni per immagini termiche e rilevatori radar per cercare di trovare i corridori catturati dalla tempesta nella gara nella foresta di pietre del Fiume Giallo vicino a Baiyin.

