Vai in montagna? Non dimenticare di portare queste cose con te

Dopo un inverno in cui siamo stati di più nelle nostre case, con l’arrivo della nuova stagione (e le riaperture) torna la voglia di stare in mezzo alla natura, non solo al mare, ma anche in montagna. Un’occasione per scoprire posti nuovi e provare sapori diversi, senza rinunciare a belle passeggiate nel verde. Se l’andare in montagna fa al caso vostro, è indispensabile che portiate con voi la giusta attrezzatura, perché la montagna è un luogo sì affascinante, ma senza un corretto equipaggiamento è facile incorrere in spiacevoli sorprese. Prepariamoci a partire, allora, in totale comfort e sicurezza!

Camminata? Ci vuole la scarpa giusta!

Quando si sta in montagna, inutile dirlo, nasce spontaneo il desiderio di stare all’aria aperta, fare passeggiate, avventurarsi per sentieri alla ricerca magari di uno stambecco o di una marmotta, o semplicemente di un’aria più pulita. Indispensabili le scarpe da trekking che devono essere comode e anticaduta, con un idoneo calzino traspirante (ne esistono di specifici sia per l’estate che per l’inverno). Come scegliere la scarpa giusta? Non esiste una scarpa migliore in senso assoluto perché ognuno di noi è diverso, ma alcuni parametri da considerare sì; vediamo quali!

Molto dipenderà dal tipo di terreno e attività che ti troverai ad affrontare. Una scarpa leggera e flessibile sarà adatta per escursioni di tipo giornaliero. Calzature all terrain vanno bene con qualsiasi tipo di terreno, eccezion fatta per quelli di tipo prettamente alpinistico. Infine, i classici scarponi da montagna, confortevoli sul terreno più avventuroso, anche roccioso, sono pensati per zaini più pesanti ed escursioni con difficoltà avanzata. A seconda dei percorsi e della vacanza sarà da preferire una delle tre soluzioni.

Zaino e abbigliamento a cipolla

Anche la scelta dello zaino sarà conseguente al tipo di attività che si andrà a svolgere. Lo zaino dovrà essere specifico da trekking, per consentire una camminata più fluida e soprattutto una corretta postura per evitare il classico mal di schiena. Per un’escursione giornaliera sarà sufficiente uno zaino da 25/30 litri e mi raccomando, non dimenticatevi di portare con voi la giusta scorta di liquidi (da preferire l’acqua) per i quali esistono apposite bottiglie e borracce.

Fondamentale sarà l’abbigliamento che dovrà essere a strati e con la possibilità di ricambi a causa della sudorazione. L’abbigliamento avrà materiali diversi a seconda della stagione, ma imprescindibili saranno magliette e felpe termiche, una giacca a vento e pantaloni da trekking (ne esistono anche di accorciabili per l’estate).

Pronto a partire? Non lasciare a casa…

Non lasciare a casa alcuni oggetti che si riveleranno utili, nel dettaglio:

Un cappello (di lana in inverno, anti sole d’estate). In montagna il sole si prende anche quando non si vede, in qualsiasi momento dell’anno.

La crema solare , per lo stesso motivo del cappello.

, per lo stesso motivo del cappello. Alcuni propongono di utilizzare anche un bastone da trekking (o due bastoncini), accessorio che sarebbe molto utile in salita e ancora più in discesa. La gran parte di chi ne è munito non lo usa sia perché il suo uso non corretto può essere controproducente in discesa sia perché in salita l’utilità è minima: se la salita ha una pendenza eccessiva il bastone non fa presa e se la pendenza è modesta… beh allora sarebbe meglio essere allenati a precorrerla senza bastone.

Cibo , non sempre ci sono rifugi. Anche snack per pause di energia sono consigliati.

Kit di pronto soccorso .

Fischietto .

Macchina fotografica.

Torcia (non quella del cellulare!) nel caso si faccia tardi.

A questo punto siete davvero pronti a partire e a godere delle suggestioni della montagna. Buona avventura!