Racchetta da padel: come scegliere quella perfetta

Il padel tennis (variante del paddle tennis), è uno sport che sta trovando sempre più diffusione in tutto il mondo. Sport di antica origine, attualmente è praticato da molte persone anche in Europa. Per approcciarsi a questo gioco, è fondamentale avere una racchetta giusta. Infatti, non esistono delle racchette standard che possano andar bene indistintamente per tutti, ma è necessario, per ogni giocatore, individuare quella più confacente al proprio livello di gioco e al modo di giocare.

Come scegliere dimensioni e forma della nostra racchetta da padel?

Le racchette da padel sono differenti per peso specifico, forma e materiali di costruzione. In genere, per scegliere una racchetta da padel possono essere considerati diversi fattori. In primo luogo si considera il livello del giocatore (se neofita oppure esperto), ma si può anche effettuare una scelta basandosi sull’ampiezza del back-swing (cioè il movimento del braccio che consente al giocatore di prepararsi al colpo) e del follow through (cioè la continuazione del movimento dopo aver colpito la palla). In questo caso, possono essere distinti due tipi di giocatori: con swing corto oppure con swing lungo.

Per quanto concerne le dimensioni, esistono racchette oversize, medie e classiche. Le prime corrispondono alla dimensione massima e quindi aumentano l’area di ricezione, ma sono adatte a chi ha uno swing corto in quanto perdono nel controllo. Le medie, invece, sono le più versatili, in quanto corrispondono a una taglia intermedia tra l’oversize e la classica. L’ultima tipologia, la racchetta classica, appunto, permette di avere un controllo maggiore, consentendo anche di utilizzare il polso con più precisione per il posizionamento della palla.

Qual è la migliore forma per una racchetta da padel?

Ogni racchetta da padel ha le proprie peculiarità, pertanto non è possibile stabilire in maniera univoca quale possa essere la migliore. Come già detto, ogni giocatore ha un diverso livello e diverse caratteristiche di gioco, e la racchetta deve essere in grado di rispondere a tali esigenze. In ogni caso, per acquistare la racchetta ideale, è bene rivolgersi a siti web che offrono un’ampia scelta di racchette da padel e considerare le caratteristiche di ciascun modello e i consigli riportati.

Forma delle racchette da padel

Esistono tre principali forme del piatto della racchetta da padel, ciascuna con un diverso tipo di bilanciamento. La racchetta a diamante, con il bilanciamento alto, quella a lacrima, con il bilanciamento centrato, e quella rotonda, che ha invece un bilanciamento vicino all’impugnatura.