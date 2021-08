La bufala dell’Olimpiade migliore di sempre

Vergognosa fake news del presidente del CONI Malagò: “Questa Olimpiade è la migliore di sempre!”. Scopriamo perché questa è una penosa bugia.

L’Italia era patita male tanto che avevo scritto su Twitter “di un’atletica che aveva salvato un’Olimpiade fino ad allora fallimentare. Questo il tweet di risposta di chi evidentemente non sa analizzare i dati: Altra affermazione idiota scrivere di una Olimpiade fallimentare… bah...

Poi, sempre grazie all’atletica (il 50% di medaglie d’oro!), ci si è ripresi (l’Italia è finita decima con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi).

Vergognosi però i media, praticamente filogovernativi che parlano di un’Olimpiade storica che ha battuto il favoloso record di Roma: praticamente propaganda di regime. Sembra il semplicistico ottimismo dell’andrà tutto bene dei primi tempi della pandemia, la necessità di dipingere una realtà che porterà l’Italia molto in alto, magari forse nel 2050 quando avremo forse finito di pagare i debiti e molti dei politici che ora gridano “adesso verso il 2050” saranno già morti.

Perché media e istituzioni vergognosi? Perché solo chi per dolo o perché non sa ragionare e vuole far credere ai suoi concittadini che l’Italia è veramente tornata ai vertici mondiali può non vedere i numeri. Quello che nessuno ha avuto il coraggio di dire (al più lo si è sussurrato) è che ormai alle Olimpiadi metteranno anche la briscola per far crescere a dismisura il numero di competizioni (per esempio il karate a Rio non c’era e noi avremmo perso una medaglia d’oro e una di bronzo) in funzione del business mediatico. Per capirci, a Roma c’erano 152 medaglie d’oro possibili e noi ne abbiamo prese 13; a Tokio 2020 ce n’erano 339! Dovrebbero capirlo tutti che se vinco 11 medaglie d’oro su 100 possibili è meglio che vincerne 11 su 1.000 possibili. Quindi

la “bontà” di un’Olimpiade si valuta dividendo il numero di medaglie per le medaglie possibili!

Il commento dei media sulle Olimpiadi di Tokio è un esempio di seminformazione (che non è l’informazione per seminfermi di mente, ma un’informazione che dice una mezza verità, dice cose vere, deducendone o facendo dedurre all’ascoltatore cose non vere).

NOTA per l’asterisco – A Los Angeles 1984 non c’erano i russi e i Paesi del patto di Varsavia e a Mosca 1980 non c’erano gli americani.

1 – CLASSIFICA PER MEDAGLIE D’ORO/MEDAGLIE POSSIBILI

Il numero indica ogni quante medaglie d’oro possibili noi ne abbiamo presa una d’oro (ottava posizione su 16 possibili).

Roma 1960 11,69 Los Angeles 1984 * 15,79 Tokio 1964 16,30 Atlanta 1996 20,85 Sydney 2000 23,08 Mosca 1980 * 25,38 Atene 2004 30,10 Tokio 2020 33,90 Pechino 2008 37,75 Londra 2012 37,75 Rio 2016 38,25 Monaco 1972 39,00 Seul 1988 39,50 Barcellona 1992 42,50 Città del Messico 1968 58,00 Montreal 1976 99,00

2 – CLASSIFICA PER MEDAGLIE COMPLESSIVE/MEDAGLIE POSSIBILI

Il numero indica ogni quante medaglie possibili noi ne abbiamo presa una (qui siamo quinti su 16 posizioni).

Roma 1960 4,22 Tokio 1964 6,04 Los Angeles 1984 * 6,91 Atlanta 1996 7,74 Tokio 2020 8,48 Sydney 2000 8,82 Atene 2004 9,41 Londra 2012 10,79 Monaco 1972 10,83 Città del Messico 1968 10,88 Rio 2016 10,93 Pechino 2008 11,19 Barcellona 1992 13,42 Mosca 1980 * 13,53 Montreal 1976 15,23 Seul 1988 16,93

Queste sono le uniche due classifiche che dovrebbero essere prese in considerazione perché sono normalizzate rispetto al numero di competizioni.

Vediamo se ci sono altre classifiche che definiscono l’Olimpiade di Tokio 2020 come “mitica”.

3 – CLASSIFICA PER POSIZIONE

Roma 1960 3 Los Angeles 1984 * 5 Tokio 1964 5 Atlanta 1996 6 Sydney 2000 7 Mosca 1980 * 8 Atene 2004 8 Pechino 2008 9 Londra 2012 9 Rio 2016 9 Tokio 2020 10 Monaco 1972 10 Seul 1988 10 Barcellona 1992 12 Città del Messico 1968 13 Montreal 1976 14

Qui le cose vanno male, siamo undicesimi-tredicesimi su 16.

Ed ecco le due classifiche che, fraudolentemente, non tengono conto dell’accresciuto numero di competizioni. Fra l’altro, un’altra seminformazione è stata diffusa quando eravamo messi meglio durante lo svolgimento dell’Olimpiade:

l’Italia è il primo Paese dell’Unione europea.

Alla fine, bugia clamorosa perché siamo stati superati da Paesi Bassi (!), Germania e Francia; siamo quarti nella UE dove riusciamo a comportarci bene solo per i debiti che abbiamo.

Notevole anche l’acredine contro la Gran Bretagna verso la quale alcune vittorie (come quelle nell’Europeo di calcio: si noti che nel calcio non abbiamo vinto contro la Gran Bretagna, ma contro l’Inghilterra perché Scozia e Galles fanno da sé) hanno permesso giudizi scioccamente beffardi, visto che a Tokio 2020 loro hanno preso 22 medaglie d’oro contro le nostre 10!

Concludendo, tralasciando la Russia, noi in Europa siamo in quinta posizione.

4 – CLASSIFICA PER MEDAGLIE D’ORO

Los Angeles 1984 * 14 Roma 1960 13 Atlanta 1996 13 Sydney 2000 13 Tokio 2020 10 Tokio 1964 10 Atene 2004 10 Mosca 1980 * 8 Pechino 2008 8 Londra 2012 8 Rio 2016 8 Seul 1988 6 Barcellona 1992 6 Monaco 1972 5 Città del Messico 1968 3 Montreal 1976 2

Siamo quinti-settimi, risultato buono, ma molto lontano dalla leggenda.

5 – CLASSIFICA PER MEDAGLIE

Tokio 2020 40 Roma 1960 36 Atlanta 1996 35 Sydney 2000 34 Los Angeles 1984 * 32 Atene 2004 32 Londra 2012 28 Rio 2016 28 Tokio 1964 27 Pechino 2008 27 Barcellona 1992 19 Monaco 1972 18 Città del Messico 1968 16 Mosca 1980 * 15 Seul 1988 14 Montreal 1976 13

Finalmente istituzioni e media possono vendere la loro mezza verità, infinocchiando tutti quelli che hanno bisogno di credere che, dopo la pandemia, l’Italia diventerà uno dei Paesi migliori al mondo!

Il giudizio finale

Un’Olimpiade da 7 dopo che era partita da 4. La cosa più importante da notare è che è stata salvata dall’atletica, senza la quale saremmo finiti 17-esimi nel medagliere della posizione. Normale, visto che altre Olimpiadi erano state salvate dalla scherma, dal tiro a volo ecc. Ogni nazione ha il suo punto di forza e per noi a Tokio è stata l’atletica.

Sicuramente, a causa della globalizzazione, la concorrenza è molto più forte che nel 1960 che resta un’Olimpiade irripetibile: per eguagliarla, visto il numero di competizioni, avremmo dovuto prendere quasi 30 medaglie d’oro! Allora l’Italia, se non militare, era sicuramente una potenza economica. Oggi molte nazioni sono nel mucchio, con la Cina che potrebbe crescere ancora molto, cosa da tener presente se non vogliamo diventare un feudo cinese.

Visto che non potremo essere più una superpotenza militare o economica, cosa fare? A queste Olimpiadi l’atletica lo ha insegnato: specializzarsi! Non solo nello sport, ma anche in altri settori, per esempio nell’economia o nella qualità della vita. La specializzazione paga (vedasi Giamaica o Kenya nell’atletica).

Gli altri Paesi

La Cina è stata superata dagli USA sul filo di lana; secondo chi non sa ragionare, la sua Olimpiade è andata bene, ma il giudizio è relativo. Anche nello sport è una potenza in crescita, ma è ancora lontanissima dal suo potenziale derivante da una popolazione che è circa 23 volte quello dell’Italia. Inoltre, da circa 20 anni è stabile fra le 30 e le 40 medaglie con un massimo di 51 nel 2008 in casa, a Pechino. La dimostrazione di quanto diremo dopo: se non migliora la qualità della vita, lo sport non decolla. Ne sa qualcosa l’India, altro Paese con oltre un miliardo di abitanti e una sola medaglia d’oro (nel giavellotto maschile, l’ultima giornata).

Il flop degli USA è evidente; all’ultimo giorno superata sì la Cina di una medaglia, ma ben sotto il risultato delle edizioni 2012 e 2016.

Discorso analogo a quello fatto per l’Italia vale anche per Francia e Germania che ci sono appena davanti nel medagliere, precedendoci solo per medaglie d’argento in più. Altro che UE vincente! A Rio la Germania prese 17 medaglie contro le 10 di Tokio 2020 (e le 20 di Atlanta 1996).

Chi è andato bene? I Paesi dove la qualità della vita è migliore (secondo le varie classifiche annuali): se per l’Italia abbiamo una medaglia d’oro ogni 6 milioni di abitanti, ecco alcuni dati:

Nuova Zelanda una ogni 0,7 mil. di ab.

Norvegia una ogni 1,2 mil. di ab.

Australia una per ogni 1,5 mil. di ab.

Paesi Bassi una per ogni 1,7 mil. di ab.

Danimarca una per ogni 1,9 mil. di ab.

Svizzera una per ogni 2,8 mil. di ab.

Svezia una per ogni 3,3 mil. di ab.

Canada una ogni 5,3 mil. di ab

Grande atletica italiana

Potrebbe rappresentare la specializzazione del futuro per il nostro Paese, nell’attesa che la qualità della vita migliori (?) e la gente faccia più sport, magari tralasciando altri miti tipici di Paesi ricchi, ma non certo felici (come gli USA, una medaglia ogni 8,4 mil. di ab.). Perché ciò accada si dovrebbe capire che il calcio non può essere la valvola di sfogo di una nazione (fra l’altro gli Europei non sono il mondo e, se si vanno a vedere i risultati, si nota la casualità che regna in questo sport dove agli ultimi Europei la roulette dei rigori ha condizionato diversi turni, non solo la finale).

Possiamo ritornare a essere grandi anche nel mezzofondo se si dimenticano le farneticazioni che circa 20 anni fa accompagnavano i successi degli atleti degli altipiani (keniani, etiopi e ugandesi), spacciati per imbattibili da tuttologi dell’atletica perché “geneticamente dotati”. Oggi molti bianchi tengono loro testa semplicemente perché gli allenatori hanno capito quello che ha spiegato in un’intervista il norvegese (!) Ingebrigtsen, dominatore dei 1500 m: “mio padre mi ha orientato al mezzofondo fin da bambino”. Un keniano del Nord Europa!

Ancora oggi in Italia, gli allenatori incominciano a provare i giovani sulla velocità, di fatto orientandone la crescita e impedendo loro di acquistare una fisiologia da mezzofondista.

L’alimentazione non è tutto

Questo paragrafo è dedicato a chi ritiene che “siamo quello che mangiamo”, che l’alimentazione possa mandarci in paradiso ecc. Notevole il video diffuso da Tamberi che, la mattina dopo la gara, ritrae Barshim che sta per mangiare un panino con salsicce e marmellata con Gianmarco che gli dice “don’t do that!”.

A Rio ci furono le polemiche per le atlete azzurre del tiro con l’arco definite “cicciottelle”. Passi per il tiro con l’arco, ma è impensabile che nel salto con l’asta (femminile) o nel beach volley (maschile) noi presentiamo atleti in chiaro sovrappeso sportivo. Dovrebbero imparare dalla medaglia d’oro del karate, Busà, bambino 14-enne alle soglie dell’obesità (90 kg), salvato dal karate dove ora gareggi (da adulto 34-enne) nella categoria 75 kg.

La medaglia d’oro della sportività

Va sicuramente alla pedana del salto in alto, dove spesso chi era eliminato o stava per esserlo si complimentava con chi era riuscito invece a passare il turno. Forse pochi lo hanno notato, ma sui 2 m e 39 cm, Barshim aveva già sbagliato la terza prova e Tamberi si accingeva all’ultimo salto che, se riuscito, gli avrebbe dato la medaglia d’oro in solitaria. Mentre Tamberi si concentra e il poco pubblico presente lo incita con il consueto battimani, sullo sfondo si vede Barshim che applaude come se fosse uno del pubblico, un tifoso del suo avversario.

Un quesito di psicologia

Valutiamo la vostra abilità come psicologi: fra Jacobs e Tamberi chi ritenete più equilibrato? Vista la straripante esultanza di Tamberi, molti sceglieranno Jacobs rivelando una grande superficialità di giudizio.

Tamberi può essere solo “accusato” di essere un romantico estremamente felice di aver realizzato il suo sogno. Come tutti i romantici non ha mezze misure nelle emozioni e non le filtra prima con la ragione (si noti per esempio la gioia di Barshim, peraltro passato attraverso lo stesso calvario di Tamberi per un grave infortunio nel 2018).

Premesso che i dubbi su Jacobs dopato sono privi di ogni prova e il suo miglioramento può essere dovuto solo alla pista e alle nuove scarpe (decine di record personali, anche De Grasse bronzo nei 100 e oro nei 200 ha fatto il suo personal best su entrambe le distanze!). Quello che stupisce nella questione doping è il silenzio di Jacobs dopo che sono emersi legami con il suo ex nutrizionista Giacomo Spazzini, indagato dalla polizia per “traffico di steroidi anabolizzanti “. Vero che la collaborazione si è interrotta a marzo (appena Spazzini è stato indagato), ma ora Spazzini si è preso una parte del merito per le vittorie di Jacobs e il velocista non ha fatto nulla per controbattere le affermazioni del sedicente nutrizionista.

Il rapporto con un nutrizionista senza nessun titolo e i retroscena che subito dopo sono usciti su Jacobs (tweet omofobo quando aveva 17 anni, problemi psicologici con il padre, risolti sembra con l’aiuto di una mental coach che non ha perso tempo a ledere la privacy del suo cliente per farsi un po’ di pubblicità) hanno smontato la pacatezza delle sue interviste: del resto, mi perdonino coloro che amano i tatuaggi, ma chi si riempie il corpo di tatuaggi non è a suo agio in una realtà che sente di dover modificare, migliorare; probabilmente nella vita è ancora sugli 11 netti (un traguardo che comunque molti si sognano!), non certo da 9″80.