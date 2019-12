Venezia: un’incomprensibile attenzione

La campagna mediatica per ciò che sta colpendo Venezia è, a mio avviso, piuttosto esagerata; sarà perché non abiterei mai a Venezia (che di fatto è la negazione di molte cose che amo fare) o perché non l’apprezzo particolarmente come città, forse a causa del fatto che romantico non sono, ma razionalmente ciò che sta accadendo nella città lagunare è “solo” un disastro economico. Notate il “solo” virgolettato. Rispetto alle tragedie (si pensi per esempio ai terremoti) che hanno colpito l’Italia negli ultimi 20 anni con centinaia di morti, quello di Venezia è solo un fenomeno che colpisce le tasche di molti veneziani. Certo, il fatto è grave, ma per nulla paragonabile ai terremoti, ai morti e alle tante persone che non hanno ancora una casa, dopo anni di lunghe attese.

Si polemizza sul completamento del Mose (più correttamente MO.S.E., MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) dimenticando che ogni italiano ha già versato circa 100 euro per la realizzazione dell’opera, una famiglia di 4 persone ben 400 euro.

Vogliono farmi pagare per entrare in città, dicendomi che devo essere vestito in modo “decoroso”, che non posso mangiarmi un panino per strada, che non posso fare il turismo mordi e fuggi perché è dannoso per l’economia ecc.; sono sommersi da una miriade di turisti che portano soldi e ora ne chiedono altri per fronteggiare la situazione? Mah… Avete presente in quanti piccoli comuni tanti esercizi commerciali, sicuramente molto meno ricchi degli hotel, dei ristoranti, dei negozi di Venezia hanno subito ingentissimi danni, non dico per devastanti terremoti, ma per semplici alluvioni? E si sono dovuti rialzare da soli.

Va da sé che chi ha un’attività commerciale la prima cosa che fa è assicurare la propria attività; in genere i danni da acqua escludono inondazione e/o alluvione, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell’acqua alta. Nel lontano 2003 ci fu proposta di legge presentata dal deputato DS M. Vianello per una copertura assicurativa contro i danni da alta marea. Che io sappia, la cosa finì nel nulla perché, come per ogni assicurazione, qualcuno doveva pagare il premio e chi fosse il “qualcuno” non era chiaro.

Il problema di protezione delle attività commerciali di Venezia era quindi noto già da tempo, ma si preferì rischiare, non fare nulla e/o affidarsi a progetti come il Mose. Ora piangere sul latte versato è piuttosto tardivo.

Nella parte storica di Venezia vivono circa 50.000 persone, molte delle quali si “sobbarcano” il peso di circa 30 milioni di turisti che spendono circa 100 euro a testa; praticamente ogni residente nella parte storica si vede piovere circa 60.000 euro. Sul fatto che poi questi soldi siano male ripartiti, che ci sia chi ci guadagna di più e chi di meno, certo, si può discutere, ma l’acqua alta di Venezia non si può certo paragonare al disastro economico che ha colpito, per esempio, il singolo abitante di Amatrice o di Castelluccio di Norcia.

Certo, se crolla il turismo a Venezia, il danno per il Paese può essere molto grave, ma ormai è chiaro che l’intervento non può essere di rattoppo delle situazioni dei singoli, ma deve essere, Mose o non Mose, generale. Continuare nella politica assistenziale senza un piano di risanamento generale è suicida, esattamente come non porsi il problema del dissesto idrogeologico e continuare a pagare quando succedono i disastri.