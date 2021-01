Trading online: eToro si conferma la piattaforma più gettonata del momento

Il 2020 è stato senza dubbio l’anno della conferma per eToro, uno dei broker di trading online più popolari nel settore finanziario. La società israeliana ha chiuso l’anno passato con un risultato eccezionale, guadagnando la fiducia di oltre 5 milioni di nuovi clienti registrati all’interno della piattaforma.

Per quanto riguarda i volumi eToro è riuscita a triplicare il valore complessivo delle operazioni realizzate dai clienti, con un fatturato salito a 500 milioni di dollari nel 2020. In totale il broker vanta oltre 17 milioni di trader, confermandosi di fatto il leader nel social trading con una presenza in più di 140 Paesi del mondo.

eToro: le opinioni degli esperti sul broker online

Per capire il funzionamento e le caratteristiche di questo broker, si consiglia di consultare la sezione etoro recensioni presente su Investingoal.it. Il portale si occupa da anni di trading online, perciò l’opinione degli esperti del sito web è sicuramente da valutare con attenzione, in quanto fornisce un punto di vista autonomo e completo proposto da chi utilizza da tempo i servizi del broker con sede in Israele.

Secondo gli specialisti di InvestinGoal, eToro è consigliato soprattutto per alcune categorie di trader, tra cui gli investitori alle prime armi, chi vuole investire con obiettivi di lungo termine, oppure le persone che hanno interesse a operare su asset particolari come il trading di criptovalute. Allo stesso tempo il broker è adatto ai trader le cui strategie hanno un focus sul mercato azionario, mentre rimane meno indicato per chi fa day trading.

A ogni modo, eToro ha un’ottima reputazione nell’ambiente finanziario, come dimostrano le numerose certificazioni ufficiali, a partire dalla licenza CySEC senza dimenticare l’autorizzazione FCA, l’autorità inglese per la regolazione delle aziende finanziarie. Inoltre il broker online assicura la protezione dei depositi dei clienti, grazie alla presenza di conti segretati, con l’adeguamento alle severe normative europee sulla privacy per proteggere le informazioni degli utenti della piattaforma.

I vantaggi di eToro per il trading online

eToro mette a disposizione diverse soluzioni interessanti per i trader, a cominciare dal programma zero commissioni sulle azioni, un’opzione molto gettonata dagli investitori che vogliono giocare in Borsa. L’iniziativa prevede l’assenza di costi di negoziazione sulle operazioni nel mercato azionario, senza nessuna limitazione in merito ai volumi di trading, includendo anche la possibilità di comprare azioni frazionate.

Ovviamente il servizio più apprezzato è senz’altro il social trading, infatti eToro offre la community di trader più grande al mondo, un ambiente trasparente e accessibile a tutti, dove gli investitori principianti possono osservare da vicino le strategie di trading dei trader più esperti. Questa opzione è integrata con la funzione CopyTrader, con la possibilità di copiare in modo totale o parziale gli investimenti dei top trader della piattaforma.

Di grande successo sono anche i CopyPortfolios, portafogli d’investimento tematici realizzati attraverso l’impiego di tecnologie di ultima generazione, con una gestione affidata a trader professionisti e avanzati sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di una soluzione utile per la diversificazione degli investimenti, infatti è possibile partecipare in modo libero e senza vincoli, acquistando quote a partire da importi accessibili alla maggior parte dei clienti eToro.

Come provare i servizi di trading online di eToro

Ovviamente eToro non è un broker adatto a tutti, come del resto avviene per qualsiasi intermediario finanziario di trading online. Per questo motivo l’opzione migliore consiste nel provare i servizi del broker, utilizzando il conto demo illimitato proposto dal broker israeliano. Questo strumento è particolarmente utile per sperimentare la piattaforma multi-asset di eToro, per testarne le funzionalità e le varie proposte per il trading finanziario.

Trovare il broker giusto non è semplice, infatti bisogna valutare una serie di aspetti come il tipo di asset proposti, le commissioni applicate sugli eseguiti e i costi legati al cambio valutario. Nel settore l’offerta di eToro rimane senza dubbio una delle più apprezzate da molti trader, soprattutto per chi sta iniziando e ha bisogno di maggiore supporto e di servizi semplificati; a ogni modo, la decisione deve essere presa in maniera consapevole, in base ai propri obiettivi d’investimento e alle esigenze personali.