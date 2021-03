Trading online: ecco gli asset caldi da monitorare per investire

Nonostante in questo momento l’attenzione sia concentrata sull’effetto Draghi e la pandemia di Coronavirus, in realtà sono diversi i settori in fermento sui mercati finanziari. Innanzitutto ci sono i titoli legati all’economia verde, un comparto al centro delle politiche di stimolo europee e americane, dalle aziende che producono auto elettriche come Tesla alle imprese impegnate nella transizione energetica e nelle energie rinnovabili come Clearway Energy.

Dopodiché c’è la nuova corsa allo spazio, dai viaggi turistici che verranno organizzati da aziende come Virgin Galactic, fino all’esplorazione della Luna e di Marte attraverso i progetti di SpaceX di Elon Musk e Blue Origin di Jeff Bezos. Da non sottovalutare è l’evoluzione nel campo biotech raggiunto con i vaccini per il Covid-19, infatti l’uso dell’RNA apre la strada a nuove prospettive per le terapie oncologiche e non solo, con previsioni positive di crescita per il comparto biomedico-farmaceutico.

Tra i settori caldi rimane anche quello tecnologico, infatti analizzando le quotazioni del Nasdaq a cura di borsainside.com si nota come l’indice tech americano sia salito di oltre il 44% nell’ultimo anno, con una crescita dell’11% soltanto dall’inizio dell’anno a oggi. Ovviamente il lockdown ha favorito i servizi digitali, come dimostrano le prestazioni record nel 2020 di Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet con Google e Facebook, a ogni modo anche per il 2021 è previsto un aumento dei titoli tecnologici sebbene meno marcato rispetto a quello dello scorso anno.

La grande incognita delle criptovalute

Analizzando i mercati finanziari alla ricerca degli asset più interessanti è ormai impossibile non valutare con grande attenzione anche il settore cripto. Nel 2020 Bitcoin ha iniziato il suo lungo percorso al rialzo, arrivano a toccare in queste giornate i 40 mila euro, portandosi dunque vicinissimo alla soglia psicologica dei 50 mila dollari, una stima che appena alcuni mesi fa faceva sorridere molti addetti ai lavori.

A ogni modo, secondo la quotazione delle criptovalute sul sito europar2010.org sono tutte le valute digitali basate su blockchain ad essere cresciute nell’ultimo anno, con ingenti aumenti del prezzo di cambio di Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin e Ripple. Questo fenomeno sta portando addirittura le banche centrali di Cina, Europa e Stati Uniti ha sperimentare monete virtuali alternative a quelle ufficiali, con progetti che potrebbero diventare operativi entro 4 o 5 anni.

Allo stesso tempo hedge fund e investitori istituzionali sono sempre più attivi su Bitcoin e company, oltre ai trader retail e agli exchange, senza dimenticare l’adozione in crescita da parte di aziende e governi di sistemi blockchain per gli smart contract e di criptovalute per le transazioni finanziarie. Inoltre Bitcoin sta diventando sempre di più una sorta di bene rifugio, per proteggersi dall’inflazione e dalle politiche monetarie particolarmente espansive delle banche centrali.

Covid, criptovalute e green economy: come fare trading online?

Per fare trading online oggi bisogna partire sempre dal money management, realizzando valutazioni accurate delle opportunità disponibili sui mercati finanziari per costruire una strategia efficace, tenendo conto della propensione al rischio e degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Naturalmente bisogna investire anche nella formazione professionale, per migliorare le proprie conoscenze e capacità, dedicando il giusto tempo allo studio, al monitoraggio dei mercati e all’analisi fondamentale.

Un aspetto essenziale prima di investire, infatti, consiste nel conoscere bene il settore sul quale si vuole operare, effettuando ricerche approfondite per esplorare il comparto di riferimento e l’azienda o l’asset su cui fare trading. Inoltre è indispensabile diversificare gli investimenti, per affrontare anche un momento di alta volatilità come quello attuale in modo prudente, riducendo il rischio e aumentando la protezione del capitale nel lungo periodo.

I grandi cambiamenti in atto dovuti al Covid-19, alle criptovalute e alla green economy stanno profondamente trasformando la nostra società, una nuova normalità che per un investitore garantisce ottime potenzialità dal punto di vista finanziario. Tuttavia rimane essenziale cominciare sempre dalle competenze, usando tutti gli strumenti disponibili per gestire il rischio in maniera efficiente e pianificare gli investimenti in modo consapevole e bilanciato.