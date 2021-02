Tasse in Danimarca? Com’è il sistema fiscale danese? Queste domande sorgono spontanee dopo che nel proprio discorso di presentazione al Senato il premier Mario Draghi ha indicato il sistema fiscale danese come modello che intenderà seguire per riformare il fisco in Italia.

Singolare che abbia scelto uno degli otto Paesi dell’Unione Europea che non adottano l’euro (la Danimarca è rimasta fedele alla corona danese, che vale circa 0,13 euro).

Ecco i punti principali del funzionamento della tassazione in Danimarca, una rapida descrizione del sistema fiscale danese.

Il livello di tassazione è fra i più alti in Europa. Il carico fiscale è maggiore a livello personale. Per i redditi da società arriva a un 22%, valore piuttosto basso che promuove il reinvestimento degli utili. I redditi da capitale sono tassati separatamente al 36,5% fino a circa 5.400 euro, poi l’imposta passa al 42%; la trattenuta sui dividendi va dallo 0 al 27%. L’IVA è del 25%. La tassa sulla proprietà va dall’1,6 al 3,4%. Le tasse sul terreno arrivano al massimo all’1%. Per le persone fisiche si arriva a un massimo del 56,25% (compresa la tassa per la Chiesa). La soglia di esenzione è fissata a 5.700 euro circa. Le deduzioni riguardano gli interessi passivi, i figli a carico, i contributi previdenziali (fino a circa 6.800 euro), i contributi per il fondo di disoccupazione e le spese per il trasporto tra casa e lavoro. Per i lavoratori dipendenti è prevista un’ulteriore deduzione del 7,65% fino a un massimo di 3.250 euro. Deduzione ulteriore del 5,4% per i genitori single. Per i contributi (che sono una vera e propria tassa) si va dal 9,08% per i redditi da 5.500 euro a circa 61.000 euro, poi passa al 15%, decisamente più bassa che in Italia. Le imposte comunali passano dal 22,5% al 27,8%. Vi è poi l’imposta religiosa per la Chiesa danese cheva dallo 0,41 all’1,50 per cento a seconda dei comuni.

Tasse in Danimarca – Applicazione del sistema fiscale danese in Italia

Le tasse diminuiranno? Nonostante le promesse di Draghi e dei politici si può dubitare che ciò si avveri.

Le tasse aumenteranno. La Danimarca è ai primi posti nell’UE per il rapporto tra gettito fiscale e PIL, che supera il 46% mentre la media dell’Unione Europea è del 40,2%.

Il vero problema è però cosa si fa con i soldi che derivano dalle tasse. In Danimarca i servizi funzionano, in Italia, se aumenta il gettito fiscale, ma i servizi restano di serie B, a rimetterci è solo il cittadino.

Ovviamente dipenderà dalla progressività che proporrà Draghi; è chiaro che se di fatto, per esempio, ci fosse un’aliquota del 15% per i redditi dalla soglia di esenzione fino a 75.000 euro per moltissimi italiani le tasse diminuiranno. Da dubitare poi che si stabilisca un limite sociale di profitto.

Ma è lecito dubitare che ciò accada…