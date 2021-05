Il premier Draghi e papa Francesco sono stati i protagonisti degli Stati Generali della Natalità; riassumendo il loro sincrono messaggio (ricordiamo che Draghi ha avuto un’educazione gesuita) “senza figli non c’è futuro e quindi la genitorialità è un dovere sociale”.

Una posizione che vuole condizionare chi è incerto sul da farsi. Secondo i due leader, ai cittadini servono lavoro e un welfare efficiente per permettere ai genitori di avere figli senza problemi. Una posizione facilmente contestabile da chi non accetta una vita fatta di sacrifici. Non a caso, il domandone sull’avere figli è proprio “tu accetti i sacrifici che comporta fare un figlio?”. Se la risposta è sì, beh, lasciate perdere, siete solo condizionati e probabilmente non sarete dei genitori ottimali, ma genitori come tanti (la risposta giusta in fondo all’articolo) e con i problemi di tanti. E, per favore, non rispondete “problemi nella vita? E chi non ne ha?” perché molti dei problemi che noi abbiamo dipendono dalle nostre scelte, passate o presenti.

Dovere sociale? Fare un figlio non può essere un dovere sociale, ma, come la religione, l’orientamento sessuale ecc., una scelta individuale, di solito voluta consapevolmente (e non perché il figlio viene per caso) in giovane età. Chi fa un figlio dopo i 35 anni spesso lo fa per riempire la propria vita, non essendo stato capace di trovare oggetti d’amore. Ma c’è da dubitare che possa essere un buon genitore, perché si accorgerà ben presto degli oneri che il suo condizionamento gli ha generato e spesso si trincererà dietro ad alibi come “meglio avere un solo figlio, così posso dargli tutto!”.

Avere un figlio per responsabilità o per dovere sociale è ciò che porta al fatto che in media un figlio peggiora la qualità della vita per motivi che dovrebbero essere chiari a tutti:

tante risorse fisiche ed economiche (portare un figlio alla laurea costa 250.000 euro e portarne due significa di fatto impedire di godersi la vita 10-15 anni prima della pensione).

Diminuzione dell’intimità nella coppia (la “passione” termina, la coppia si divide oppure ci si fa l’amante che garantisce quel fuoco che in famiglia non c’è più, salvo ovviamente ammettere che “io amo mio marito/mia moglie e i miei figli, non li lascerei mai”: l’amante diventa un completamento della famiglia!)

Il periodo dell’età dell’oro (che può essere molto gratificante) termina e i figli ormai adolescenti o danno problemi oppure si staccano dai genitori perché (ed è buona cosa!) vogliono diventare adulti e fare la loro vita.

Certo, molti risponderanno che i figli danno tante soddisfazioni, ma le soddisfazioni non sono la felicità e molti (fra cui lo scrivente) sono ormai certi che la decisione di non fare figli (ovviamente questa decisione non basta!) è fra quelle che ha permesso loro di avere una vita da leggenda.

Draghi e il papa parlano di lavoro e ottimo welfare, parlando a una generazione che si appresta a vivere di stenti per ripagare i debiti che la generazione dei due leader (e quella successiva, oggi nel mondo del lavoro) non è riuscita a evitare (il piano Next Generation EU è la prova più evidente che per la generazione dei trentenni ci saranno momenti duri che forse i loro figli potranno non vivere). Ma cosa vuol dire ottimo welfare? Tempo libero per accudire i figli, visti come unico oggetto d’amore al di fuori del lavoro e tanti modi di parcheggiarli bene: asili e scuole meno costosi, più presenti ecc. Ma se sento la necessità di parcheggiare un figlio per “respirare” (come accade a tante donne bicondizionate che “devono” lavorare anche quando magari i loro compagni guadagnano bene e, allo stesso tempo, “devono essere madri”), posso dire veramente di amarlo? Come dire che serve il tempo pieno nelle scuole, di fatto per fare in modo che figli non distraggano i genitori dal lavoro?

Perché il 15% delle donne soffre di depressione post-partum che i più convinti assertori della genitorialità attribuiscono a cause ormonali e non prendono nemmeno in considerazione l’ipotesi che si tratti di presa di coscienza di ciò che attenderà i futuri genitori nell’immediato?

Tanti bravi ragazzi ci cascheranno, ma prima riflettano sul domandone, la cui risposta corretta la trovano nella parte finale dell’articolo Figli.