Social media e beauty business – quanto è importante la tua immagine sul web?

Oggi essere presenti sui social è un must per ogni attività commerciale. Con la pandemia, infatti, è diventato molto importante avere la possibilità di conoscere le aziende e verificarne la credibilità stando a casa. La portata di questo fenomeno fa sì che il social media marketing sia diventato fondamentale, in quanto molto efficace per generare nuove opportunità di farsi conoscere da un alto numero di persone e sviluppare il proprio business.

L’industria della bellezza è estremamente suscettibile all’influenza dei social media a causa dell’elevata consapevolezza del gruppo target. I giovani attenti alla propria immagine si rivolgono con entusiasmo a Internet per informazioni e consigli sui prodotti cosmetici. Secondo una ricerca del 2019, il 70% degli intervistati ha utilizzato regolarmente prodotti e servizi cosmetici e oltre il 67% di questi si è rivolto ai social per ottenere informazioni.

Una ricerca dell’università di Leeds conferma che i social possono avere un impatto significativo sul successo di un’azienda. Correttamente utilizzati, i social media possono aiutare a:

Costruire relazioni coinvolgendo clienti e influencer. Creare una marca, grazie alla possibilità di avere un contatto diretto con i consumatori, aumentando la propria riconoscibilità sul mercato e ispirando fiducia. Ottenere pubblicità, perché le aziende presenti in Internet hanno l’opportunità di parlare, rispondere ai commenti e pubblicare contenuti che saranno poi condivisi da altri. Promuovere sconti e vantaggi per fornire ai consumatori esperienze di acquisto uniche. Condurre ricerche di mercato accedendo a dati e informazioni sulla concorrenza e sulle tendenze di mercato.

Altre ricerche nel mondo sono giunte a conclusioni simili. Per esempio, una ricerca condotta in India

ha evidenziato che il 71% degli intervistati è più propenso a raccomandare una determinata azienda se questa è presente on line e risponde velocemente ai contatti sui social media.

Social Media – 5 cose da ricordare

L’educazione e i modi sono di enorme importanza per un’azienda; ogni errore e commento negativo può essere condiviso, generando un’ondata di commenti negativi che danneggerebbe l’immagine dell’azienda per un lungo periodo. Per avere successo è indispensabile applicare alcune regole:

Ogni conversazione dovrebbe essere condotta come se ci si rapportasse di persona – In modo educato, con modestia e concretezza. Le dichiarazioni ufficiali devono essere scevre di critiche. Gli insulti non sono assolutamente ammessi. La velocità di risposta la dice lunga sull’azienda – Ritardare o non rispondere sarà visto come una mancanza di considerazione verso i clienti. La chiave è la misura – Inondare i social con un numero eccessivo di messaggi in tempi troppo brevi può irritare e indurre il pubblico ad abbandonare le vostre pagine. Le persone apprendono dalle immagini – Il 90% dei contenuti che il cervello riceve sono immagini (fonte: https://www.learnevents.com/blog/2015/09/07/imagery-vs-text-which-does-the-brain-prefer /). Contenuti, foto e video saranno assimilati dai destinatari molto più facilmente dei testi scritti.

Ogni errore sarà notato – Il format dei social media è informale, dunque si potrebbe cadere nell’errore di non prestare attenzione a quello che si pubblica, ma informazioni false od obsolete potrebbero fuorviare i clienti, causando frustrazione e avversione nei confronti dell’azienda.

Scegliere i giusti social media

In molti casi Instagram e Facebook rappresentano di gran lunga la migliore scelta per l’industria del Beauty e dei Tatuaggi. La maggior parte dei loro contenuti è infatti focalizzata sulla bellezza, ciò significa che sono lo spazio migliore dove pubblicizzare le proprie attività. Inoltre molti clienti finali partecipano volentieri alle sessioni fotografiche che centri estetici e studi di tatuaggio organizzano, e acconsentono a essere menzionati sulle loro pagine social (per esempio taggando i loro profili). Questo è un ottimo modo per aggiungere autenticità e credibilità ai contenuti dell’azienda verso i potenziali clienti.

Anni di sviluppo della pubblicità sui social media hanno fatto sì che le campagne geolocalizzate o, per esempio, l’integrazione dei profili con i siti web, siano diventati semplici ed efficaci. Oggi, in un mercato così competitivo, la qualità dei servizi presentati e la creatività hanno grandissima importanza.

La presenza su siti web come LinkedIn è invece di maggior aiuto per attività aziendali quali la ricerca di personale qualificato o di partnership con altre aziende.

Stabilire i propri obiettivi

Ogni attività opera su uno specifico mercato di riferimento quindi prima di accedere ai social è fondamentale definire i propri obiettivi che spesso sono:

ricercare nuovi clienti trasferire la comunicazione con i clienti acquisiti su una nuova piattaforma dare informazioni sempre aggiornate sulle proprie attività, come per esempio l’offerta di nuovi servizi, le misure di sicurezza adottate o le informazioni pratiche per i clienti raccogliere feedback e opinioni da clienti attuali e potenziali veicolare promozioni e offerte speciali costruire l’immagine e la reputazione dell’azienda e dello staff, comunicare i risultati dei trattamenti e la qualità degli standard di lavoro.

La strategia più efficace è concentrarsi su un singolo obiettivo alla volta e agire per raggiungerlo.

Il contenuto postato deve essere coerente con la qualità dei servizi forniti dal negozio; questo, in alcuni casi, potrebbe comportare dei grandi cambiamenti perché, per esempio, fare delle foto professionali di un tatuaggio richiede conoscenze e competenze specifiche. Lo stesso vale per le grafiche, le infografiche sul sito, la scrittura degli articoli e la copertura dei live.

Tutto ciò fa sì che i social media generino nuove opportunità di mercato e diventino una fonte di reddito per professionisti di vari settori. Per gli istituti di bellezza, per esempio, stabilire una collaborazione con un fotografo locale può essere un veicolo di promozione per entrambi. Il fotografo riceverà un soggetto interessante da fotografare e potrà mostrare le proprie capacità, mentre il salone otterrà foto professionali per il proprio profilo.

Salone sicuro – fallo sapere ai tuoi clienti!

L’emergenza generata dalla pandemia ha spostato l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei contatti diretti tra le persone.

Per l’industria del Beauty, dove il contatto diretto è parte integrante dei servizi offerti, il rispetto delle nuove misure di sicurezza risulta quindi fondamentale.

Tuttavia, non tutti i centri estetici sembrano ancora rendersi conto di tale importanza e molti non fanno sufficiente informazione sulle attività sostenute per adeguarsi a questi livelli di sicurezza. Molti frequentatori di centri estetici non si rendono minimamente conto di quanto un’autoclave, che garantisce la completa sterilità degli strumenti che vengono utilizzati durante il trattamento, sia importante per la loro salute.

Mostrare il “dietro le quinte” del lavoro svolto in un salone, descrivendo i processi di sterilizzazione, potrebbe rivelarsi una scelta di contenuti più interessante e attraente e rappresenterebbe sicuramente un modo di comunicare fresco in un profilo, per esempio, dominato dalle foto dei risultati dei trattamenti. Questo tipo di contenuti sarà certamente molto apprezzato da tutti quei clienti attenti alla propria salute e contribuirà ad accrescere la loro fiducia e la loro fidelizzazione.