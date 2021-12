Shiba Inu: consigli e strategie per comprare una delle criptovalute del momento

Oggi le criptovalute sono un asset quasi “scontato” per chi si occupa in maniera professionale di trading online. In questo momento storico infatti chiunque si avvicini al mondo delle negoziazioni digitali con ogni probabilità sa molto bene che le crypto sono uno dei beni più interessanti e potenzialmente più remunerativi in circolazione. Eppure le cose non sono sempre andate in questo modo. Poco più di dieci anni fa ad esempio erano davvero pochi i trader a credere nelle potenzialità di questo nuovo sistema di scambio, altamente volatile e basato sulla tecnologia blockchain.

Proprio nel 2009 infatti Bitcoin, con ogni probabilità la criptovauta più famosa di sempre, faceva il suo ingresso nel mercato, venendo acquistato da un numero decisamente limitato di investitori. Investitori che, a onor del vero, si sarebbero trovati una vera e propria fortuna nel portafogli, vista la crescita esponenziale di questa specifica valuta digitale. Ora il panorama è molto cambiato e non solo per la fiducia dei trader verso le crypto. In questo momento storico infatti parlare di valuta digitale non significa soltanto parlare di grandi nomi come il sopracitato Bitcoin, come Ripple o come Ethereum, ma anche di criptovalute emergenti come ad esempio Shiba Inu, un meme token che sta riscuotendo molto successo tra gli investitori. Per capire come comprare shiba inu è possibile visitare il portale Tradingtop.it e consultare l’apposita guida che spiega quali operazioni effettuare per procedere all’acquisto di questo crypto asset.

Fondamentali di criptovaluta

Prima di entrare nel merito delle caratteristiche di Shiba Inu e dei suggerimenti di investimento legati a questo particolare “meme token“, sarà sicuramente utile fare un piccolo passo indietro. Iniziamo dunque col chiarire in maniera appena più dettagliata cosa si intenda quando si parla di criptovaluta. Come già anticipato nel capoverso precedente le criptovalute poggiano la loro esistenza sulla cosiddetta “blockchain“: un insieme di tecnologie pensate per rivoluzionare le transazioni digitali, rendendole più veloci e al tempo stesso più sicure.

Le varie crypto infatti sono beni che non esistono all’interno del mondo fisico e che dunque possono venire comprate, vendute o scambiate soltanto tramite canali telematici (broker online, piattaforme di trading ecc.). A ciò si aggiunga che le criptovalute sono valute tutelate dalla crittografia. La crittografia è un’ulteriore tecnologia ideata per proteggere o occultare beni e messaggi di varia natura. Le criptovalute sono dunque valute nascoste e, di conseguenza, particolarmente sicure: si consideri infatti che una qualsiasi crypto appare semplicemente invisibile a chiunque non sia dotato della giusta chiave di accesso.

Dalle criptovalute ai meme token

Col passare degli anni, la nascita di diverse criptovalute ha via via alzato l’asticella dei servizi disponibili grazie alla sopracitata blockchain: è il caso di Ripple, che ha reso liberamente consultabili i registri delle transazioni; è il caso di Ethereum, una specie di rete crypto che ha superato il limite dello scambio di beni (o token) per consentire tantissime altre tipologie di operazione (registrazione di domini, creazione di contratti ecc.). Oggi l’ultima novità del mercato è sicuramente rappresentata dai meme token, beni digitali che aumentano il loro valore grazie alla viralità. Shiba Inu è un perfetto rappresentante dei meme token e sembra stia seguendo in tutto e per tutto la strada dell’ormai celebre Dogecoin. I meme token sono sostenuti da community online attive all’interno di social e forum: si tratta dunque di beni che godono di una specie di fama “sotterranea”, ma che però possono esplodere da un momento all’altro.

Ma non solo, il token Shiba Coin ha ottime possibilità di ottenere un valore NFT, acronimo di Non Fungible Token e che potrebbe rappresentare una nuova rivoluzione delle criptovalute. Se infatti i token sono paragonabili alle monete, gli NFT sono molto più simili alle opere d’arte: ciascuno di essi infatti ha una sua identità unica e non replicabile, così come ciascuno di essi ha il suo specifico valore.