Curiosamente, la locuzione senso civico manca da Wikipedia. Se si approfondisce il problema si scopre che esistono troppe definizioni, non sempre compatibili.

Alcune definizioni riprese da Google.

Avere senso civico significa essere a conoscenza del fatto che facciamo parte di una comunità, di essere in stretta correlazione con altri esseri umani e in qualche modo anche dipendere da loro. Per questo, avere senso civico significa rispettare gli altri, il gruppo, la comunità e sentirci parte integrante, sentire il senso di responsabilità oltre che di appartenenza. (lnx.istitutobartolo.it)

Per senso civico dei cittadini ci si riferisce a quell’insieme di comportamenti e atteggiamenti che attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità. (istat.it)

Il senso civico può essere definito come un atteggiamento di fiducia negli altri orientato alla disponibilità a cooperare per il miglioramento della società in cui si vive. (orientamento.it)

Probabilmente, la definizione più corretta èquella dell’Istat, perché è semplice, comprensibile e non vuole tirare conclusioni affrettate che, erroneamente vengono incluse nella definizione.

La prima definizione per esempio poteva essere semplicemente resa con “avere senso civico significa essere a conoscenza del fatto che facciamo parte di una comunità, rispettando quindi gli altri e la comunità stessa”. Il concetto di dipendenza dagli altri è troppo vago e confuso, come pure il senso di responsabilità e di appartenenza. Un cittadino può sentirsi poco italiano proprio perché la società italiana è poco civile!

La terza definizione tira in ballo il senso di fiducia che, francamente, nulla c’entra con la sensibilità civica dei cittadini. Chi ha fiducia negli altri lascia la porta di casa aperta (come succede in nazioni più “civili” dell’Italia), quindi la fiducia negli altri è una conseguenza di un elevato grado di senso civico della popolazione, di civiltà della società in cui viviamo.

Come si migliora il senso civico?

Il senso civico è una delle basi della democrazia. Infatti, non ha nessun senso proporre la democrazia in uno Stato dove esso è traballante; un esempio classico è la Libia, dove, dopo la caduta del “dittatore” Gheddafi, non si è mai trovata la pace, proprio perché la popolazione non ha senso civico (rispetto degli altri e delle regole di vita della comunità).

Nei Paesi avanzati è facile parlare di democrazia e studiare come migliorarla proprio perché la popolazione è abbastanza “civile”. Quindi, come migliorare ulteriormente il senso civico in questi Paesi?

Una risposta molto gettonata, ma sbagliata, è l’introduzione dell’educazione civica nelle scuole. Nonostante l’aggettivo comune, il senso civico poco c’entra con l’educazione civica, concetto che è più vicino alla politica che al cittadino comune. Infatti, l’educazione civica è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione e al modo di operare dello Stato (wikipedia.it). In altre parole, roba da politici che poco contatto ha con la vita quotidiana.

I comportamenti incivili non riguardano minimamente i temi dell’educazione civica. Riguardano invece i temi del diritto perché alla base c’è sempre, per ignoranza o per semplice logica di comodo, la pretesa di farsi le proprie leggi:

Parcheggio in doppia fila perché il Comune non fa abbastanza per i parcheggi

Non rispetto la fila perché il mio caso è più urgente

Lascio libero il cane nel parco pubblico perché altrimenti dove lo porto a correre?

Getto il mozzicone di sigaretta per terra perché il cestino più vicino è troppo distante!

Mando un sms mentre sto guidando perché è una questione di emergenza!

Certo che cerco di evadere le tasse; sono troppo alte e non riuscirei a sostenere il tenore di vita della mia famiglia!

Senza le basi del diritto e il rispetto della legge non si può aumentare il senso civico dei cittadini. Sono proprio le basi della legge che dovrebbero essere insegnate nelle scuole inferiori e superiori per evitare che il cittadino impari a farsi la “propria” legge, esattamente come nel Far West.