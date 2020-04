Riciclarsi dopo il Coronavirus

Il Coronavirus ha dato un colpo mortale all’economia mondiale; in Italia molte attività rischiano di chiudere e c’è preoccupazione, per non dire panico, in molti settori.

Cosa fare? Chi nella propria vita ha fatto con successo tanti lavori sa quanto vale il manuale di sopravvivenza del lavoratore (per il video cliccate qui) che cercheremo qui di sintetizzare.

1 – Innanzitutto, sopravvive chi è flessibile. Chi è in crisi nera e vuole ostinatamente continuare a fare il lavoro che faceva prima nello stesso modo di prima, avrà poche probabilità di sopravvivere.

2 – Se ci si ricicla occorre valutare attentamente il mercato considerando i seguenti punti:

domanda sul territorio

Concorrenza

Investimenti necessari

Formazione e preparazione.

Nel manuale di sopravvivenza troverete tutti i dettagli; qui però è più opportuno segnalare ancora alcuni aspetti e fare qualche esempio.

Si dovrà puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. La quantità verrà sicuramente penalizzata dalle misure antivirus (per esempio il distanziamento sociale). Chi spera di avere spiagge ancora piene semplicemente ingabbiando le persone in cubotti di plexiglas è veramente ottimista. Analogamente, un ristorante che prima lavorava in spazi angusti, ma comunque con un gran numero di tavoli.

Per questo motivo sarà necessario elevare qualitativamente la propria offerta: più qualità meno quantità. Pensiamo a un parrucchiere che lavorava con clientela che cercava prezzi bassi; in tempi di crisi probabilmente perderà molti suoi clienti non solo per le misure igieniche necessarie per legge, ma anche per il fai da te a cui si rivolgerà chi è in difficoltà economica. Un parrucchiere VIP reggerà molto meglio la crisi.

L’altro punto è il concetto di distanza. Prevarrà la staticità degli spostamenti, per cui l’e-commerce prevarrà sul commercio al dettaglio; non sarà la montagna (il cliente) che andrà da Maometto (il fornitore), ma sarà Maometto che andrà alla montagna.

Occorrerà capire anche che modello di prevenzione prevarrà. Distanziamento o mascherina + guanti? Nella fase due è impossibile che vengano adottati tutti e due (perché allora, checché se ne dica, si sarebbe ancora in fase 1). Da un punto di vista dell’economia, la soluzione cinese alla riapertura di Wuhan è la migliore (mascherina e guanti, nessun distanziamento). Del resto, ci sono attività (si pensi a un asilo o a una scuola materna) che non potranno mai gestire un distanziamento reale.

Esempi di riconversione

Ci sono già casi eclatanti, da Bulgari che da profumi fa disinfettanti a molte altre aziende che ora producono mascherine (state certi che questa esperienza lascerà tanti Michael Jackson che andranno sempre in giro con mascherine e Amuchina, non vorranno più stringere mani e saranno a vita segnati dalla germofobia).

Ristoranti – Per quelli che non sapranno gestire un probabile dimezzamento della clientela (a causa delle misure di contenimento), dovranno orientarsi al catering e alla consegna a domicilio, eliminando i tavoli, gran parte dell’affitto dei locali e facendo solo cucina e consegne.

Turismo d’arte – Si sposterà dalle città a spazi molto aperti dove sarà facile contenere il distanziamento (parchi, oasi naturali ecc.); le città d’arte saranno ancora frequentate, ma solo da chi avrà la pazienza di fare file e sottostare a molte restrizioni.

Alberghi – Se lavorano sul turismo (e non su clientela professionale), anziché servizi interni molto difficili da gestire (piscine, mini-spa ecc.), dovranno privilegiare uscite esterne con accompagnatori anche per gruppi molto esigui.

Palestre – Chi ha esperienza in questo settore dovrà riconvertirsi nella vendita di attrezzi da palestra domestici, programmi per allenamento a domicilio e consulenza online, programmi e consulenza per il dimagrimento, sedute all’aperto (corsa, bici nelle sue varie forme, aerobica ecc.) Il vantaggio sarà quello di non avere più bisogno di costosi locali (affitto).

Estetiste – Chi pensa di non riuscire a gestire le nuove norme, il lavoro diventerà all’inizio individuale (senza cioè assistenti) e si svolgerà a domicilio; si dovrà porre attenzione a scegliere un territorio che permetta un numero giornaliero di clienti che ammortizzi la perdita del poter lavorare contemporaneamente su più clienti (come accadeva prima) con il vantaggio di non avere più costi di struttura dei locali e delle macchine. Infatti, la preparazione professionale dovrà rivolgersi a tecniche che non coinvolgano strumentazione sofisticata (e spesso “inutile”), quindi prettamente manuali: un esempio è il massaggio.

Cinema, teatri, discoteche, sale da ballo – Se permarrà il distanziamento sociale, potranno sfruttare i loro spazi di giorno (essendo attività serali o notturne), affittandoli a chi si troverà in carenza di spazio, partendo da soluzioni troppo anguste. Nel pubblico può essere il caso delle scuole (e, a maggior ragione, per le scuole private che sono più flessibili nelle decisioni), nel privato di aziende che devono fare riunioni, incontri, esposizioni di materiale commerciale.

Piscine – Questo è uno dei casi in cui non ha senso pensare a una riconversione a breve. Realisticamente la stagione 2020 è del tutto andata, quindi si dovrà capire se per il 2021 tutto tornerà come prima oppure no (e allora sarà necessaria una riconversione). Questo vale anche per attività stagionali, tenere aperto nel 2020 in perdita (magari per sfruttare il mese di settembre) non è una grande strategia. Conviene seguire l’onda e capire cosa il virus avrà cambiato nel medio-lungo termine.

Parrucchieri – Per il lato maschile, vale quanto detto per le estetiste, per quello femminile la necessità di strumentazione rende più complessa la gestione a domicilio. Sarà uno dei settori più colpiti perché sopravviveranno solo quelle realtà che potranno alzare i prezzi (quindi con clientela che apprezzerà la maggior cura a essa dedicata – un cliente alla volta -, la maggiore igiene ecc.). Per chi si orientava a una clientela economicamente medio-bassa non resta che riciclarsi in campi diversi, per esempio la toelettatura di animali domestici, un settore in forte crescita.

L’ultimo esempio può richiamare un classico esempio di mancanza di flessibilità: “a me i cani non piacciono, voglio fare il parrucchiere nel mio piccolo comune perché questo era anche il lavoro di mio padre”. Amen.