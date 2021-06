Riattivazione del servizio di leva

Abbiamo ricevuto un’interessante mail da un nostro lettore.

La mail

Comando un piccolo Reparto dell’Arma, la caserma è collocata in una piazza di fronte a un monumento ai caduti, un paese come tanti. Il monumento ai caduti riporta i nomi di tutti i soldati morti nella II Guerra mondiale per i capricci napoleonici di chi ci governava.

Durante il lockdown c’è stato un periodo di relativa quiete per quei nomi di quei caduti incisi sulle lastre di marmo e, anche se non sono credente, dopotutto è giusto così. Finito il lockdown, non appena le misure di sicurezza si sono leggermente allargate, è finita anche la pace per quei giovani e anziani caduti a cui il Coronavirus aveva portato un po’ di inaspettata e nuova pace. A tutte le ore una marmaglia di ragazzini dai 10 ai 20 anni si accalcano sui gradini del monumento e quando vanno via lasciano un immondezzaio, avvantaggiati dal fatto che, essendo noi militi di un reparto specializzato e lavorando su 14 comuni, incrociamo la giovane orda solo al rientro delle pattuglie, quando furbescamente si volatilizzano. Ieri ho avuto la fortuna in direttissima di beccare due minorenni che abbandonavano cartoni di pizza ai piedi del monumento, ci avviciniamo, li identifichiamo e facciamo chiamare i genitori che convochiamo in caserma per le contestuali sanzioni amministrative di rito. Ma mica i genitori erano incazzati con i pargoli… non sia mai… erano incazzati con noi. Davanti ai figli asserivano anche che avrebbero contestato i verbali. Io non mi sono minimamente scomposto, una firma qui, una lì, arrivederci e grazie. Ma penso a quei ragazzini, ora ancor più legittimati, anche dai genitori, nel perseverare nelle loro condotte. Se ne sono andati dalla caserma pure ridendo. A me non han fatto né caldo né freddo, gli sconfitti sono loro. Dopo ho immediatamente chiamato il sindaco concordando gli interventi da intraprendere (recintare e interdire l’accesso al monumento).

Ma la stessa situazione l’ho riscontrata quando sono stato in provincia di Milano, a Roma e nel mio paese natale; non ne parliamo proprio, una storica piazza da 10 anni è diventata invivibile, letteralmente in preda a una marmaglia di minorenni incontrollati ed incontrollabili che impazzano dalle 17 del pomeriggio alle 4 del mattino (chi vive lì ha smesso di riposare).

Qui qualche riflessione, visto che la famiglia ha fallito (perché HA fallito e non vi sono molti dubbi al riguardo), visto che abbiamo a che fare con un’orda di giovani che non hanno capito praticamente nulla della vita e, di conseguenza, della vita civile, qui come a Roma, come a Milano e come a Palermo, visto che affidare l’educazione dei giovani a una Forza Armata è la sublimazione del fallimento esistenziale di miserrime orde di genitori, visto che questo Stato sociale garantista e ipocritamente perbenista non permette di punire adeguatamente e raddrizzare tali comportamenti… visto tutto quanto e appurati i precitati fallimenti, io proporrei l’immediata riattivazione della leva da fare espletare per due anni a tutti i giovani, e si fottano i due anni di vita persi, da farsi ad almeno 400 km da casa, con una licenza al mese.

A parte gli scherzi Roberto, abbandonando ogni tipo di difetto di bias cognitivo del tipo “ciò che è passato è meglio”, non ti sembra che, oggettivamente, i nuovi giovani siano davvero senza speranza? Così come, in generale, una gran fetta del popolo italiano? E che la recente emergenza sanitaria abbia ben evidenziato tante disastrose criticità esistenziali?

Mail firmata

Un commento alla mail

La mail che ci è stata inviata è una provocazione, ma evidenzia la penosa situazione del Paese che solo gli ottimisti credo possano pensare di risolvere con illusioni come Next Generation EU (che, se va bene, metterà a posto l’Italia in 30 anni, 2050, condannando la generazione dei trentenni a vivere una vita immolata al futuro… che per loro ci sarà solo quando saranno vecchi).

Devo dire che concordo solo in parte con la mail che, nella sostanza, cioè nei fatti è ineccepibile.

Che gran parte dei genitori siano scarsi è vero, incapaci di educare figli che non avrebbero dovuto avere e di comprendere il penoso stato dei ragazzi. Però i genitori fanno parte della stessa generazione di chi ha inviato la mail e probabilmente molti di loro il servizio militare lo hanno fatto: se non ricordo male, con un classico trucco della politica peggiore (che chiama in causa la Costituzione quando le serve, ma che poi la calpesta quando appare ormai obsoleta: ancora oggi l’art. 52 della Costituzione prevede l’obbligatorietà del servizio), il servizio di leva è stato sospeso con una legge del 2004.

Inoltre, penso che non tutti i giovani siano così malridotti e non si può fare di tutte le erbe un fascio. Io il servizio militare l’ho fatto e ho buttato 13 mesi della mia vita, ben peggiori come limitazione della libertà individuale di quelli passati da chi oggi si lamenta per i mesi di lockdown perché non ha potuto andare al mare. Nonostante questo, ho sempre stimato i militari e i carabinieri in particolare. Il problema penso sia quello del buonismo imperante che tende ad assolvere chiunque sia incivile o, peggio, piccolo criminale. E il buonismo è colpa di una politica che non capisce che senza rigore morale e sociale il Paese affonda sempre più. Amen.

