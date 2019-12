Scenario: la rapina

Lo scenario è molto semplice: assistete a una rapina/scippo di una donna minuta da parte di uno o più malviventi. Che fate?

Chiamate la polizia Chiamate altre persone per contrastare i rapinatori (o, in alternativa, azionate dispositivi d’allarme senza comunque intervenire e senza pericolo per voi) Intervenite subito a difesa della donna.

Dando per scontato che siete un semplice cittadino (non un appartenente alle forze dell’ordine), in scenari di questo tipo, conviene considerare:

la probabilità di successo se la vittima appartiene o no al nostro mondo dell’amore il danno subito dalla vittima il danno sociale.

Il primo punto è abbastanza chiaro: se la probabilità è nulla, l’intervento si preconfigura come gesto stupido. Per stimare la probabilità basta fare riferimento alle forze in gioco: un body builder o un pugile professionista avrà facilmente la meglio su un rapinatore mingherlino, a meno che questo non sia armato (se appare non esserlo, l’intervento deve avvenire velocemente, prima che il soggetto possa estrarre l’arma). Diciamo che, dopo questa prima valutazione, le probabilità possono andare da 0 al 100% di successo senza nessun rischio e il valore stimato modulerà i passi successivi.

Il secondo punto è fondamentale: un conto è intervenire in difesa del coniuge o di un figlio e un conto intervenire in difesa di uno sconosciuto. Se la vittima è sconosciuta, il punto 2 (per fare in modo che forze preponderanti mettano in fuga i rapinatori) o il punto 3 diventano fondamentali sotto una certa soglia di probabilità di successo (che ognuno può stimare, ma che ragionevolmente non può essere inferiore al 70-80%). Da notare che, se le probabilità sono nulle o molto basse, anche intervenire in difesa di una persona molto amata può essere controproducente perché, oltre alla nostra incolumità, si rischia anche quella della persona inizialmente aggredita (per esempio, durante l’intervento cade il passamontagna a uno dei rapinatori che sono “costretti” a uccidere l’intervenuto e la vittima iniziale).

A modulare ulteriormente la probabilità iniziale, si deve considerare anche il danno subito dalla vittima: un conto se si parla del solo scippo di una borsa e un altro se si parla di un altro crimine (violenza fisica: percosse, stupro ecc.).

Ormai dovrebbe essere chiaro che, se la vittima è sconosciuta, nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta esistenzialmente e razionalmente corretta è “chiamare la polizia” (o, al più la 2, anche se spesso non si riesce a radunare in tempo una sufficiente massa critica). Purtroppo, l’intervento delle forze dell’ordine non potrà essere in molti casi decisivo, causa i tempi d’intervento, ma sostituirsi a esse è anche un sintomo da “giustiziere della notte”, il che rivela la propensione a una personalità non criminale, ma comunque violenta.

Manca l’analisi del punto d). Cosa si intende per danno sociale? Un danno che comunque mina il tessuto sociale in cui viviamo, lo degrada e quindi coinvolge anche la qualità della nostra vita. Deprimiamo un poco la violenza della scena: non parliamo più di rapina, ma di semplici percosse a un soggetto più debole (un uomo che picchia una donna; una persona che picchia un cane) o di un furto (un ragazzino che ruba qualcosa), di una violenta discussione dove un prepotente tenta di far valere a torto le proprie ragioni ecc.

Valgono i punti sopraccitati, ma probabilmente aumentano le nostre probabilità di successo, aumenta l’incisività dell’azione di disturbo con segnali d’allarme o con l’adunata di altre persone. Spesso i media, in modo molto superficiale, rilevano che “nessuno dei presenti ha mosso un dito in difesa della vittima”. Danno per scontato, in modo alquanto irrazionale, che, se il criminale non è armato (ma potrebbe esserlo, ricordiamo a Roma la lite fra donne del 2007 dove la vittima fu uccisa con un ombrello!), si debba comunque intervenire a favore della vittima. In realtà, in caso di danno sociale (non vogliamo che il nostro quartiere diventi malfamato) sempre i punti a) e c) devono essere sempre e comunque considerati.

Come si vede, dare una risposta generale è impossibile se non si descrive esattamente la fattispecie. Lo scenario è incerto e, come tale, si deve sempre partire dalle probabilità di successo.