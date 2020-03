Quote rosa: legge civile o espressione di un razzismo inverso?

Le quote rosa sono un provvedimento (a volte temporaneo) che vuole equilibrare la presenza di uomini e donne nelle sedi decisionali (consigli di amministrazione, sedi istituzionali elettive ecc.), realizzato con l’introduzione obbligatoria di un certo numero di presenze femminili.

Analogamente, in molti Paesi esistono provvedimenti a favore di altre minoranze (in genere di etnia).

Quote rosa e razzismo inverso

Una valutazione delle quote rosa non può prescindere dalle motivazioni per cui, caso per caso, vengono adottate.

Una giornalista della RAI ha espresso con favore il fatto che nel consiglio d’amministrazione ci siano due donne su sette componenti, ma sarebbe stato meglio se ci fossero state tre donne. A prescindere dal merito? Non è questa una forma di razzismo inverso? Ogni quota a favore di minoranze, se da un lato cerca di arrivare al nobile principio della parità, dall’altro innesca un razzismo inverso che blocca il processo culturale che invece la quota vorrebbe promuovere: resta sempre il sospetto che la donna presente lo sia solo per “atto dovuto” e non perché è brava; senza contare che quando fosse un atto dovuto, la pressione di un lavoro sovradimensionato porterebbe la donna ad abbassare la sua qualità della vita.

Un’analisi della condizione femminile nel lavoro

Sinceramente discutibili le affermazioni della presidente della Camera Casellati (2020) secondo cui “gli studi ci dicono che laddove ci sono donne in posti di governo nelle imprese, il fatturato aumenta del 20%. Le donne hanno una preparazione superiore a quella degli uomini eppure nei loro confronti c’è una sorta di resistenza culturale e il mercato del lavoro è davvero disomogeneo”.

Incominciamo con il dire che, per infiammare la platea, la Casellati ha usato il trucco del fino a. Infatti, lo studio a cui si riferisce è il report (2019) dell’Organizzazione mondiale per il lavoro che ha chiesto il parere di oltre 13.000 imprese in 70 Paesi: tre quarti delle aziende hanno visto crescere i loro profitti tra il 5 e il 20%. Ovviamente le altre sono aziende che sono in perdita o al più in pareggio e che hanno decisamente abbassato la media di quel 20% sbandierato dalla Casellati come “regola”.

Personalmente ritengo che tale studio sia sostanzialmente corretto, perché è ovvio che, in un mondo dove il maschilismo è ancora presente, la donna che ce la fa è mediamente più preparata.

Casellati continua dicendo che “indigna il fatto che la differenza salariale sia pari al 18%, va contro la dignità delle lavoratrici…”. Evidentemente non conosce il concetto di media che in questo caso va spiegato molto attentamente per comprendere da dove derivi quel -18%. I punti da considerare sono quattro.

Maschilismo – Vero che esiste, ma nel mondo del lavoro produttivo contano alla fine i risultati e, siccome un maschilista intelligente non è, dubito che chi decida i posti importanti (dove si devono fare profitti, diverso può essere per Università o centri di ricerca) si lasci ormai condizionare dal sesso. Il problema esiste soprattutto nelle piccole imprese.

Differenza salariale eliminabile? – Non penso, si potrà passare da un -18% a un -5% o qualcosa del genere, ma, se si vuole eliminare il maschilismo sbandierando il concetto che “conta solo il merito”, in media l’uomo otterrà (come nei 100 m) prestazioni mediamente, anche se di poco, superiori a quelle delle donne, anche se ovviamente una donna può essere più capace del 99,9% degli uomini considerati. Il motivo è che anche nel lavoro contano comunque doti di resistenza e di forza: in un’attività puramente più intellettuale come gli scacchi le donne non sono mai riuscite a eccellere (cioè a entrare nelle prime 10 posizioni mondiali; l’attuale campionessa mondiale viaggia attorno alla centesima posizione); il motivo non è che le donne sono meno intelligenti degli uomini, ma che “mediamente” (la parola magica) sono meno resistenti e per gestire una partita fino alla fine a livelli mondiali ci vogliono doti di resistenza mentale e fisica non indifferenti.

Scelte culturali – L’altro punto che penalizza le donne, rafforzando quanto detto sulla resistenza psicofisica. Le donne danno alla maternità e alla famiglia un valore aggiunto mediamente maggiore di quello degli uomini e allocano più risorse sottraendole al lavoro; ovvio che non sia possibile servire al 100% due padroni. Sostenere che anche l’uomo debba occuparsi dei figli e della famiglia non risolve il problema perché “mediamente” gli uomini sono meno inclini alla gestione della prole (vedasi anche molti altri esempi nel mondo animale); in altri termini, se anche si forza un uomo a occuparsi dei figli, mediamente mentre lo fa penserà al lavoro molto più di quanto lo faccia una donna! Nel tempo questa situazione (“la donna è realizzata solo se ha una famiglia e dei figli”), può darsi cambierà, ma per ora il problema permane.