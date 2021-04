Quando gli scacchi insegnano la civiltà

Politici e giornalisti hanno già commentato la vicenda della scacchista ucraina Anna Muzychuk, campionessa mondiale in carica, che ha annunciato che non difenderà i suoi titoli nei mondiali che si terranno in Arabia Saudita dal 26 al 30 dicembre. Il motivo: “non voglio portare l’abaya (la tunica d’ordinanza) e non voglio sentirmi una creatura di seconda categoria. Tra pochi giorni perderò i miei due titoli mondiali, uno a uno. Solo perché ho deciso di non andare in Arabia Saudita, di non giocare con le regole di altri, di non mettermi l’abaya, di non dover andare per strada accompagnata con qualcuno, per, in sintesi, non sentirmi una persona secondaria. Sono preparata a lottare per i miei principi e saltare questo mondiale, in cui avrei potuto guadagnare più che in una dozzina di competizioni messe assieme”.

Con toni più o meno epici tanti hanno sottolineato la coerenza della campionessa che peraltro ha concluso: “Tutto ciò è assai molesto, ma la cosa più terribile è che a nessuno interessi”.

In effetti, a nessuno realmente interessa, facile lodare quando poi non si fa nulla o addirittura si è così ingenui da voler dialogare con islamici praticanti che non sono né terroristi, né fanatici, né fondamentalisti (come non lo è Erdogan): sono semplicemente incompatibili con i nostri valori. Per esserlo dovrebbero non essere più praticanti, come non lo sono molti cattolici (neofarisei) che si dicono tali, ma poi si comportano in modo più moderno che nulla ha a che fare con la dottrina insegnata dalla Chiesa cattolica.

Come nel caso del sofagate in cui è rimasta coinvolta Ursula von der Leyen nessuno ha il coraggio di dire che non esistono islamici praticanti che trattano le donne come persone di serie A, del tutto uguali agli uomini. Diventa inutile dialogare con islamici praticanti; come ha detto Draghi si può cooperare per motivi economici. Sembra un controsenso, ma la presunta illogicità sta nella confusione che in molti ingenui c’è fra rispetto e tolleranza.

Un soggetto che vive secondo principi per me assurdi posso tollerarlo (non lo odio, mi è indifferente, posso farci affari, ma non “vivo con lui”, né mi interessa che “lui viva con me”, non cerco nessuna integrazione, secondo i principi del separatismo), ma non lo rispetto, non può esserci stima per chi ritiene un diritto ciò che per me è un delitto: come posso stimare chi tratta le donne come esseri di serie B?