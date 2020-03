Povera Italia

Paese Contagiati Popol (in mil.) Cont/mil Morti Morti/mil Cina 80761 1404 57,52 3136 2,23 Italia 10149 60,5 167,75 631 10,43 Iran 8042 81,7 98,43 291 3,56 Sud Corea 7513 50,6 148,48 58 1,15 Francia 1784 68 26,24 33 0,49 Spagna 1695 47 36,06 35 0,74 Germania 1565 82 19,09 2 0,02 USA 974 325 3,00 30 0,09 Diamond Princess 696 7 Giappone 587 127 4,62 10 0,08 Svizzera 497 8,6 57,79 3 0,35 Norvegia 400 5,3 75,47 0,00 Paesi Bassi 382 17,2 22,21 4 0,23 Regno Unito (GB) 382 67,6 5,65 6 0,09 Svezia 355 10,3 34,47 0,00 Belgio 267 11,4 23,42 0,00 Austria 182 8,9 20,45 0,00 Singapore 166 4,6 36,09 0,00 Hong Kong 121 7 17,29 0,00

11 marzo 2020

Questa tabella mostra la situazione aggiornata sul Coronavirus. Appare chiara la posizione disastrosa dell’Italia. Quali sono i motivi?

Secondi come numero di contagiati – Ma primi come numero di contagi per milione di abitanti! Alcuni sostengono che il numero è alto perché si sono fatti troppi tamponi; ma se così fosse, visto che i morti non si discutono, avremmo una percentuale di morti ancora più tragica. Dimezzando il numero dei tamponi, la percentuale di mortalità raddoppia affossando ulteriormente la nostra sanità. Sicuramente (e chi sostiene il contrario o è ingenuo o è in malafede) il governo italiano si è mosso malissimo. Un’azione ottimale avrebbe portato alla stessa situazione cinese dove si è riusciti a fermare il Coronavirus. Poiché la popolazione cinese è circa 24 volte quella italiana, si sarebbero dovuti avere in Italia circa 3.500 contagiati e solo 130 decessi. La Cina diventa la pietra di paragone dei vari governi.

Primi come percentuale di morti – Una percentuale impressionante, come pure impressionate è il numero di pazienti ricoverati in rianimazione. Qual è la spiegazione? Il sito da cui riprendiamo questi dati mostra anche i casi critici che in Italia sono 877 contro i 9 della Germania (oppure di molti altri Paesi dove la percentuale dei decessi è molto bassa). Quindi:

la sanità italiana è estremamente carente e riesce a curare il soggetto (dall’esordio di una patologia) con ritardi enormi che aggravano la patologia. Può essere.

è estremamente carente e riesce a curare il soggetto (dall’esordio di una patologia) con ritardi enormi che aggravano la patologia. Può essere. In Italia c’è la propensione alla vita a ogni costo, anziché alla qualità della vita ( mentalità cattolica ), per cui si tengono in vita con ogni mezzo anche pazienti cui basta pochissimo per non sopravvivere, fra l’altro a scapito spesso di pazienti con una maggiore speranza di vita. Una considerazione amara e per alcuni disumana, ma non da scartare.

), per cui si tengono in vita con ogni mezzo anche pazienti cui basta pochissimo per non sopravvivere, fra l’altro a scapito spesso di pazienti con una maggiore speranza di vita. Una considerazione amara e per alcuni disumana, ma non da scartare. In Italia lo stile di vita dei cittadini è pessimo e provoca, soprattutto in tarda età (non ha pregio la vita media nei vari Paesi, visto che spesso si parla di qualche mese di differenza), situazioni molto compromesse; può essere, anche se in altri Paesi come gli USA non si può certo dire che lo stile di vita di una parte della popolazione sia migliore di quello italiano.

dei cittadini è pessimo e provoca, soprattutto in tarda età (non ha pregio la vita media nei vari Paesi, visto che spesso si parla di qualche mese di differenza), situazioni molto compromesse; può essere, anche se in altri Paesi come gli USA non si può certo dire che lo stile di vita di una parte della popolazione sia migliore di quello italiano. in Italia la coscienza medica degli italiani è tale che non fornisce nessun aiuto al sistema sanitario nazionale. Anche questo è un dato da considerare.

Mettetela come volete, ma la situazione del nostro Paese è tragica, non solo per i ponti che crollano, la scuola disastrata o la giustizia che non funziona. Se non ci si dà una mossa, non c’è futuro.