Politicamente corretto: un concetto ormai superato?

Politicamente corretto: sostantivo che designa una linea di opinione e un atteggiamento sociale di estrema attenzione al rispetto generale, soprattutto nel rifuggire l’offesa verso determinate categorie di persone.

Questa la definizione di Wikipedia, corretta, è il caso di dirlo! Innanzitutto, incominciamo con il dire che c’è una profonda differenza fra rispetto (concetto che richiama comunque una dose di stima) e tolleranza, concetto che si limita a tollerare, quindi a non odiare, ma senza la necessità di condividere un pensiero comune. Per esempio, io tollero chi crede nell’astrologia, ma sicuramente non lo rispetto, cioè non lo stimo.

Nella definizione c’è poi il concetto di “offesa” che, di fatto, da un lato è soggettiva, dipendendo dalla permalosità di chi ci ascolta, e dall’altro rende impossibile ogni giudizio negativo verso un oggetto ben preciso. Il vecchio modo di comportarsi della Chiesa cattolica: dire il peccato, ma non il peccatore. Proprio partendo da questa modalità di giudizio, notiamo come anche la Chiesa sia politicamente scorretta quando non può fare a meno di attaccare categorie di persone che ritiene eticamente da condannare mentre per altri sono da accettare. Si comprende quindi che nella definizione di politicamente corretto anche il riferimento a categorie di persone è quanto mai arbitrario. Quando la categoria (o la persona) è per noi riprovevole (sotto qualche aspetto) possiamo derogare dal politicamente corretto.

Abbiamo elencato così tante difficoltà della definizione di politicamente corretto che non è difficile capire quanto sia inconsistente dal punto di vista razionale. Ecco due esempi di come il politicamente corretto sia razionalmente insostenibile.

Durante una trasmissione radiofonica Oliviero Toscani ha affermato: “ma a chi interessa che caschi un ponte”, alludendo alla tragedia del ponte Morandi; insurrezione popolare seguita dalle scuse del celebre fotografo, licenziato poi dai Benetton che, con azione politicamente corretta, si sono schierati dalla parte delle vittime del ponte, dopo che, secondo molti, hanno avuto una responsabilità evidente nella tragedia. La vicenda è riconducibile a tutti quei casi in cui il soggetto dice quello che pensa e poi, a causa della reazione di molti, spesso per propria convenienza, arriva a scusarsi; vittima del politicamente corretto che acquisisce un valore etico, di fatto si arrampica sugli specchi (“sono stato frainteso”, “io volevo dire che…”, “ero emotivamente scosso” ecc.) e tende a cancellare quanto detto.

Quando si dice quello che si pensa (e intimamente non si cambia idea), scusarsi è solo un segno di debolezza (non ho l’autostima sufficiente a reggere le critiche di molti) o di convenienza (ci si accorge che quanto detto ci danneggia concretamente): in entrambi i casi le scuse sono più riprovevoli di quanto affermato.

Prima del discorso all’Unione, Nancy Pelosi (speaker della Camera dei Rappresentanti) porge la mano a Trump per un saluto alla stregua del politicamente corretto. Dopo aver perorato in ogni modo l’impeachment del presidente USA, quindi di fatto, ritenendolo un criminale, gli porge la mano per salutarlo? Avete presente cosa accadrebbe se un uomo politico italiano fosse ritratto a una cena con mafiosi o, peggio, se stringesse la mano a uno di essi? Però, in base al politicamente corretto, la Pelosi porge la mano a quello che per lei è un criminale che ha attentato alla sicurezza della nazione per interessi personali. Ovviamente, poi stizzita del coerente rifiuto di Trump di stringerle la mano, alla fine del discorso, sopraffatta dall’ira, dimenticandosi del politicamente corretto, strappa il discorso del presidente.

Notate che non ha importanza se Toscani abbia ragione o torto, se la Pelosi o Trump abbiano ragione o torto. Quello che conta è la coerenza dei comportamenti. E chi non è coerente è moralmente una piccola persona.

Politicamente corretto. Non sentite la puzza di falso nel pronunciare questa locuzione?

Da ragazzo, al liceo, fui contattato dallo staff dell’allora onorevole Rognoni (poi diverse volte ministro, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura ecc., insomma un pezzo molto grosso della recente storia italiana) per entrare nel suo entourage e fare una brillante carriera politica. Partecipai a due o tre riunioni, poi, a prescindere dalle idee che si discutevano, sentivo puzza di falso, una specie di incenso bruciato nel tempio della politica e, per mia fortuna, abbandonai. Già da ragazzo ero allergico al politicamente corretto.