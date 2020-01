Pedoni investiti: l’altra faccia della medaglia

Continua la strage di pedoni investiti da automobilisti spesso sotto l’effetto di alcol o droghe. Nelle ultime settimane più di dieci morti con i dati dell’Ufficio Studi Asaps che parlano di un morto ogni 14 ore, con una tendenza in continua crescita.

I media appuntano l’attenzione solo su quei casi in cui l’automobilista risulta positivo all’alcol test o all’assunzione di droghe, di fatto richiamando in causa le aggravanti dell’omicidio stradale. Sicuramente è utile rimarcare il fatto che chi si mette alla guida non del tutto sobrio o sotto l’effetto di droghe è un soggetto irresponsabile e come tale va giudicato senza alcuna scusante.

È altresì vero che un’analisi condotta in questo senso rischia di non considerare le colpe dei pedoni che spesso sono vittime di automobilisti perfettamente sobri, rispettosi dei limiti di velocità ecc.

Infatti, se si analizzano le vittime, si scopre che una percentuale non indifferente è costituita da soggetti che non hanno prestato per vari motivi la dovuta attenzione nell’attraversare la strada.

Un conto è il pedone che viene falciato sul marciapiede e un conto è il pedone che, incautamente, attraversa. La domanda che dobbiamo farci è: come è possibile che non si accorga del sopraggiungere di una macchina a forte velocità? In genere la mancata attenzione del pedone dipende da:

scarsa attenzione (anche i pedoni parlano al cellulare, non solo gli automobilisti)

scarsa reattività

condotta scarsamente responsabile.

Per esempio, significativo il fatto che più del 50% sia costituito da over 65, a riprova del fatto che anche il pedone può essere non totalmente reattivo, causa l’età (come per gli over 65) o quell’alcol e quelle droghe che giustamente condannano l’automobilista investitore.

Oltre alla reattività del pedone, è importante considerare la sua condotta poco responsabile; attraversare al buio, magari non sulle strisce, camminare a tarda notte sul ciglio di una strada non illuminata, non rispettare la segnaletica stradale (semafori e divieti) sono esempi di condotte irresponsabili.

Quando da automobilisti diventiamo pedoni ricordiamoci che anche da pedoni abbiamo il dovere di non procurare incidenti!