Migliori piattaforme trading criptovalute 2021

Per fare trading online sulle criptovalute è necessario iscriversi a una piattaforma che vi permetta di entrare nei mercati e speculare sulle criptovalute tramite i CFD.

Di seguito vi forniremo un’attenta recensione sulle migliori piattaforme di trading criptovalute del 2021.

Prima di addentrarci all’interno dell’argomento è bene precisare cosa sia il trading criptovalute e come si può ottenere da esso dei risultati economici.

Il trading è un modo per investire in Borsa, fare TOL vuol dire vendere e acquistare dei titoli finanziari tramite un PC. Per fare questo è necessario accedere a una piattaforma di trading.

Il trading si può fare su molti asset tra cui le criptovalute, vediamo ora nello specifico quali sono le migliori piattaforme.

I requisiti fondamentali per una piattaforma di trading

Le criptovalute fanno parte di un asset molto particolare, il quale soffre in modo importante la volatilità, per cui non è molto stabile.

Per poter riuscire a ottenere dei buoni risultati di trading ci sono due fattori molto importanti, il primo è affidarsi ad un broker serio e il secondo è quello di formarsi tramite la sezione Academy presente all’interno delle piattaforme.

La maggior parte dei broker di trading è regolamentato dai più illustri Enti di Tutela Finanziaria, per l’Italia possiamo citare la CONSOB. Purtroppo ancora se ne trovano alcuni ben poco seri, i quali possono frodare i loro iscritti. In questa recensione vi parleremo solo di piattaforme serie e conformi alle regolamentazioni europee.

Altro aspetto fondamentale è quello di accertarsi che la piattaforma scelta abbia il Conto Demo Gratuito. Con il Conto Demo potrete iniziare a muovere i primi passi nel Trading online.

Ecco le principali piattaforme per fare trading sulle criptovalute

Ora che abbiamo chiarito quali siano i requisiti fondamentali che una piattaforma di trading debba avere, concentriamoci su quali sono le migliori.

Abbiamo provato per voi tre broker di trading, siamo rimasti entusiasti di tutte le piattaforme, ognuna certamente ha delle caratteristiche che la rendono unica nel suo genere.

Le piattaforme in questione sono le seguenti:

eToro;

XTB;

ForexTB.

Questi tre broker sono tutti certificati e rispettano i protocolli europei inerenti ai dati sensibili.

Per confrontare le differenze fra i vari broker vi consigliamo di visitare Bassilo.it portale attivo da anni nella comparazione del trading online.

eToro e il trading sulle criptovalute

eToro è presente da molti anni e sono milioni i trader che hanno scelto di fare trading sulle criptovalute.

Questo broker vi offre la possibilità di investire con i CFD in molte Criptovalute, sia le più conosciute come il Bitcoin che quelle minori. La piattaforma utilizzata è adatta a tutti e non è necessario essere degli esperti per poterla utilizzare. Questo è un punto molto importante da prendere in considerazione, perché scegliere un broker troppo tecnico potrebbe essere uno svantaggio.

Cosa contraddistingue eToro dalle altre piattaforme? Decisamente il Social Trading.

Con il Social Trading, eToro vi permette di copiare i top trader iscritti al programma riproducendo in modo automatico le loro operazioni. Per accedere ad eToro ci sono due possibilità, il Conto Demo oppure il Conto Reale previo un deposito di 200€.

Il Broker XTB e il trading sulle criptovalute

Il Broker XTB vi permette di entrare nei mercati tramite una delle migliori piattaforme esistenti, la XStation 5, piattaforma pluripremiata.

Noi vi consigliamo di accedere al broker tramite il Conto Demo, per capire al meglio come utilizzare i CFD su una delle migliori piattaforme di trading online.

Inoltre XTB è un broker molto attento alla formazione dei suoi trader, infatti potrete seguire dei corsi, le news e dei webinar dal vivo.

Per accedere al broker XTB è necessario scegliere tra due conti deposito, uno è stato pensato per clienti non professionali, invece l’altro è rivolto solo a trader che muovono grandi volumi di trading.

Le criptovalute presenti su XTB sono svariate, si parte dal Bitcoin fino ad arrivare a Stellar.

ForexTB e il trading sulle criptovalute

ForexTB è anch’esso un broker serio e affidabile, ha ottenuto tutte le certificazioni presenti e offre una sezione formazione completa.

Per accedere a ForexTB potrete passare dal Conto Demo Gratuito senza limiti di tempo, il broker vi accredita 100.000,00€ virtuali da utilizzare per le vostre contrattazioni.

La piattaforma che utilizzerete iscrivendovi a ForexTB è la pluripremiata Metatrader 4.

Dopo aver fatto pratica con il Conto Demo è il momento di entrare nel vivo del trading su criptovalute, ForexTB vi permette di scegliere tra 4 conti deposito. L’offerta è molto ampia, infatti i conti deposito sono stati pensati sia per trader amatoriali che per investitori professionisti.

I Conti Deposito di ForexTB:

Conto Base: Deposito di 250€;

Conto Gold: Deposito di 25.000€;

Conto Platinum: Deposito di 100.000€;

Conto Vip: Deposito di 250.000€.

Le criptovalute presenti all’interno di ForexTB sono molte, si passa dalla poco famosa Monero fino al Dash passando per il Litecoin.

Non vi rimane che provare queste tre piattaforme tramite il Conto Demo, per testare il trading online sulle criptovalute.