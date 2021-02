Quali sono i migliori corsi di formazione

Frequentare un corso di formazione professionale aiuta sicuramente a trovare un posto di lavoro stabile e ben retribuito in tempi più che ragionevoli. Oggi non possedere un titolo di studio rende molto difficile trovare lavoro, anche se, oltre al titolo, è molto importante la preparazione professionale del lavoratore. I corsi di formazione professionale preparano gli studenti non solo sotto il profilo teorico, ma anche e soprattutto sotto quello pratico ed è questo l’aspetto più importante; inserirsi nel mondo del lavoro senza nessuna competenza pratica non è per niente un gioco da ragazzi. Ovviamente bisogna essere bravi nell’individuare i corsi che offrono maggiori possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Per riuscirci è fondamentale essere sempre aggiornati sulle tendenze del mercato del lavoro, sui settori che risultano essere maggiormente produttivi, sulle esigenze delle aziende che operano in determinati settori oppure sulle figure professionali maggiormente ricercate in un determinato periodo storico.

Quali sono i settori che offrono maggiori opportunità di lavoro in Italia

Nel nostro Paese esistono dei veri e propri settori trainanti ovvero quelli all’interno dei quali è più semplice trovare un impiego lavorativo, al tempo stesso, esistono dei settori “chiusi” ovvero saturi in cui è davvero difficile trovare un’occupazione. È fondamentale quindi prima individuare i settori che danno maggiori opportunità di lavoro e successivamente scegliere il corso di formazione che si preferisce attinente al settore.

Settore Sanitario

Uno dei settori che, almeno per ora, offre ottime opportunità di trovare un lavoro, anche ai giovani con poca esperienza, è quello della sanità. Tra le figure maggiormente richieste in questo periodo spiccano gli Operatori Socio Sanitari, Operatori Socio Sanitari Specializzati, gli Operatori Socio Assistenziale, Assistente di Studio Odontoiatrico e molti altri ancora. Per poter diventare OSS, OSSS, OSA, ASO è fondamentale iscriversi ad un corso di formazione professionale e conseguire il relativo attestato. I relativi percorsi non sono eccessivamente lunghi, tuttavia hanno il pregio di essere estremamente pratici. Per avere maggiori dettagli su quali sono le materie e le modalità operative dei singoli corsi è consigliabile rivolgersi ad un istituto specializzato come formazionecorsi.com per esempio.

Settore del Digital Marketing

Uno dei settori maggiormente in crescita nel nostro paese è sicuramente quello del digital marketing, il motivo è molto semplice, visto che si tratta di un ambito che coniuga l’attività promozionale alle nuove tecnologie di comunicazioni. Oggi, infatti, per le aziende è fondamentale saper comunicare al mercato i prodotti e i servizi offerti. Nel mondo del digital marketing esistono diverse figure professionali estremamente richieste come ad esempio quella del Social Media Manager, dell’esperto SEO. Entrambe le figure operano nel settore della comunicazione, il social media manager precisamente si occupa dell’aspetto di esternazione del brand nel mercato, ovvero fa sì che l’azienda per la quale opera ottenga una certa visibilità mediante pubblicità efficace e mirata. Figura diversa invece è quella dell’esperto SEO, quest’ultimo infatti si occupa dell’indicizzazione dei contenuti digitali di un’azienda e il suo scopo è quello di far posizionare tali contenuti nelle prime pagine di Google in modo da poter conquistare nuovi possibili clienti. Per entrambe le figure esistono dei corsi professionali di formazione riconosciuti che permettono a chiunque di acquisire tutte le competenze necessarie per operare in questo settore. Gli sbocchi lavorativi sono notevoli, è possibile lavorare autonomamente, oppure essere assunti da aziende per ricoprire il ruolo di Chief Digital Officer, Digital Marketing Specialist, Digital Pr ecc.

Settore Turistico

Anche il settore del turismo offre ottime opportunità lavorative, specie per chi ha la passione per le lingue straniere ed ha la disponibilità di abbandonare il Paese per qualche mese o per più tempo. Nel campo del turismo è fondamentale imparare una seconda lingua, quella che offre maggiori possibilità di lavoro è sicuramente l’inglese. Generalmente i corsi di inglese turistico hanno come finalità quello di garantire una formazione certificata Trinity College basata sulla didattica, sulla comunicazione con soggetti esperti e madrelingua, sulla grammatica e sulla costante conversazione tra alunni e docenti. In questo modo è possibile non solo apprendere la lingua ma di utilizzare un linguaggio estremamente tecnico e fluido.

Settore immobiliare

Dal 2019 al 2020 secondo le statistiche ISTAT il mercato immobiliare ha avuto una significativa crescita ed offre ottime opportunità di impiego, specialmente ai giovani che hanno il desiderio di entrare nel mondo del lavoro. Il valutatore immobiliare è una figura professionale che sta riscuotendo un notevole successo in questo settore grazie alle sue competenze tecniche. In genere il corso di valutatore immobiliare è un’opzione valutata dagli architetti o dai geometri che hanno intenzione di ampliare le proprie conoscenze e di conseguenza i propri servizi. Il compito del valutatore immobiliare è quello di effettuare delle stime precise del valore di mercato dei beni immobi, industriali, civili, commerciali, direzionali ecc. Il corso ha come obiettivo quello di far apprendere agli studenti come effettuare la stima dell’immobile in modo concreto, quali sono i diversi criteri di stima, come redigere il rapporto di valutazione e molto altro ancora.