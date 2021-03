Mercato criptovalutario: consigli e strategie per investire in Bitcoin nel 2021

Il mercato azionario affascina molte persone, ma non è sempre facile inserirsi in un meccanismo che può apparire, a tratti, anche complesso. Di certo occorre avere, oltre all’interesse di base, anche una discreta conoscenza del mercato e agire nel modo corretto con il supporto di broker esperti e certificati.

Se acquistare azioni in banca è una pratica quasi del tutto superata, rimane invece in piena evoluzione quella più attuale del trading online, che consente agli utenti di investire in azioni utilizzando le criptovalute, ovvero una moneta virtuale. Tra queste, il Bitcoin risulta essere una delle più utilizzate sia dai trader esperti, sia da coloro che si stanno avvicinando per la prima volta al mondo dei mercati azionari. Scopri come investire in Bitcoin grazie alle guide messe a disposizione dal portale Mercati24.com, che spiega in modo dettagliato quali broker scegliere per operare in sicurezza con gli asset finanziari.

Cosa sono i Bitcoin

Nata nel 2009 e basata sul metodo del peer-to-peer in una rete di computer, la moneta virtuale è la nuova frontiera per gli acquisti del futuro. Il database che contiene tutti gli estremi di una criptovaluta è chiamato blockchain: grazie a sistemi molto avanzati di crittografia tutti i dati sensibili sono protetti grazie anche a robuste password.

Ciò significa che investire e scambiare criptovalute è sicuro in quanto garantisce la giusta privacy: il Bitcoin è una delle criptovalute più conosciute e versatili in assoluto e le transazioni effettuate con esso hanno commissioni molto basse. Ormai la stragrande maggioranza dei portali di trading online offre l’opportunità di fare investimenti con il Bitcoin, ma occorre scegliere sempre quello giusto.

Come funzionano gli investimenti con le criptovalute

Il broker è un professionista, rigorosamente certificato come da norma di legge da organismi quali la Cysec, che opera come un tramite tra il trader e le borse di tutto il mondo. Uno dei metodi per investire in Bitcoin con il trading online è quello di sfruttare i CFD, ovvero i cosiddetti Contratti per Differenza: la moneta viene acquistata (long) e genera profitti nel momento in cui il suo valore aumenta.

In alternativa, è possibile venderla (short) quando assume meno potere d’acquisto. Ciò significa che, potenzialmente, il vantaggio può avvenire in qualunque dei due momenti. Ma, prima di arrivare ad azioni così specifiche, un buon broker offre anche strumenti di “allenamento” e conoscenza davvero validi.

Dal conto DEMO al copytrading

Chi si affaccia per la prima volta nel mondo degli investimenti online, anche con una criptovaluta come il Bitcoin, troverà di sicuro estremamente utile procedere innanzitutto con il cosiddetto conto DEMO, ovvero una posizione virtuale dove non occorre denaro vero. Si tratta di un vero e proprio campo di allenamento dove simulare investimenti in totale sicurezza prima di passare all’azione vera. Non solo, ma molto spesso si può persino contare su guide appositamente pensate per informare gli investitori meno esperti su tutte le modalità possibili, con esempi pratici o addirittura webinar dedicati.

E, se proprio non si hanno il tempo o la serenità di studiare le tendenze del mercato per progettare le mosse corrette, si può sempre ricorrere al copytrading, una modalità usata anche dai trader più navigati. Basta scegliere, in una lista preimpostata di popular investor, ovvero investitori eccellenti che hanno ottenuto buoni risultati e copiare, letteralmente, le loro mosse. I migliori portali hanno proprio una funzione dedicata che si può applicare anche a più di un investitore, variando così le proprie movimentazioni: dai Bitcoin alle azioni di prodotti di consumo, ogni singolo investimento può essere emulato in automatico senza praticamente intervenire.

Completano il quadro la presenza di canali di comunicazione per scambiarsi idee, dubbi e opinioni e non solo per quanto concerne suggerimenti dal proprio broker, ma anche dagli altri trader: è il cosiddetto social trading, il social network dedicato alla borsa ove trovare rumors e aggiornamenti di ogni tipo.